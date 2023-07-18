33 комментария

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Самые дорогие трансферы в истории – теперь топ-10 замыкает Райс

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Как они там?

Переход Деклана Райса в «Арсенал» – самый дорогой трансфер этого лета прямо сейчас. «Вест Хэм» получит за 24-летнего воспитанника 116 млн евро с учетом бонусов.

Арсен Венгер уже одобрил сделку: «Это хорошее вложение. Приходят уже зрелые игроки, но все еще молодые, способные остаться там на несколько лет. После прошлого сезона команда будет под еще большим давлением. Они должны показать, что научились с ним справляться.

Мне приходилось выкручиваться вообще без денег, искать другой путь. Сейчас «Арсенал» находится в хорошем финансовом положении и приобрел тех, кто поможет выигрывать. Я верю, что мы станем чемпионами».

Райс – рекордная покупка в истории клуба. До англичанина первым был Николя Пепе, его 4 года назад взяли из «Лилля» за 80 млн.

А еще трансфер Райса замыкает и топ-10 самых дорогих сделок в истории футбола. Самое время освежить топ! 

Как там поживают остальные?

•‎ Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» уже 6 лет назад, но так и не добрался до «Золотого мяча», который так надеялся взять, выйдя из тени Месси. Новый тренер Луис Энрике пока рассчитывает на него, но требует идеальной дисциплины. Сможет ли Ней?

•‎ Мбаппе успел не только стать главной звездой в «ПСЖ», но и головной болью. Килиан настаивает на уходе через год, когда истечет мегаконтракт, хотя может перейти в «Реал» этим летом. Но все зависит от решения парижан: продать сейчас или потерять бесплатно, но попозже.

•‎ Филиппе Коутиньо – один из главных трансферных провалов в истории «Барсы». Бразильцем хотели заменить Андреса Иньесту, но встроить его в систему игры не смогли ни Вальверде, ни Куман. Аренда в «Баварию» воскресить карьеру не помогла. Филиппе затолкали в «Астон Виллу», но и Унаи Эмери он тоже не очень нужен.

•‎ Усман Дембеле тоже трудно начал в «Барсе», постоянно травмировался, но реанимировал карьеру с приходом Хави. Теперь он важный элемент системы, обсуждает продление контракта до 2027-го и даже вошел в список капитанов на новый сезон. 

•‎ Похоже, ставка «Атлетико» на Феликса не оправдалась. Португалец приходил как замена Гризманну, но пока Антуан проводит лучший сезон в карьере, Жоау уныло страдает в аренде за «Челси», который не стал его выкупать. Феликс хочет уйти из «Атлетико», но приходит за ним только «Астон Вилла».

•‎ Энцо – символ массовой закупки Тодда Боули. Аргентинец неплохо начал в «Челси», но с приходом Почеттино может стать еще мощнее. Времени много: контракт с лондонцам аж до 2032 года.

•‎ Гризманн не заиграл в «Барсе», вернулся в «Атлетико» – и снова в топе. Даже вернул седьмой номер. 

•‎ Самый дорогой англичанин Джек Грилиш все еще на троне – его трансфер из «Астон Виллы» в «Ман Сити» пока не перебить. Сначала казалось, что Джек не сможет подстроиться в систему Пепа, но прошлый сезон доказал обратное.

•‎ Трансфер Криштиану Роналду – одно из действий, вогнавших «Юве» в экономический кризис. На поле португалец тоже не впечатлил: забивал стабильно, но привести туринцев к заветной ЛЧ не смог.

У «Арсенала» самый дорогой состав в мире! Даже «Ман Сити» и «ПСЖ» позади

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Catherine Ivill

33 комментария

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Olegmints
Антуан с Джеком зачетно фейсами обменялись
+31
-1
+30
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Maricone
Фоточки Гризмана и Грилиша - топ. А трансферы барселоны - ещё топовее
+17
-1
+16
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Карен Григорян
Ответ AF007
Кроме Мбаппе сплошные провалы, включая Неймара
А чем Энцо, Криш и Грилиш провалы? Энцо еще себя не показал, Криш свои голы забил, а Грилиша пока рановато в провалы записывать. Как по мне, провалы - это Коут/Азар и все в таком духе.
+10
-1
+9
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Всё знаю
Гриллиш настолько забухал, что проснулся с лицом Гризманна?))))
+7
0
+7
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В поисках смысла
у Барсы 3 трансферных рекорда и все в итоге не оправдались.
+4
0
+4
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FootyfanaticRM
Не все успешными трансферами по итогу оказались
+3
0
+3
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АРХАТ
В контексте игроков старше 30 - рекорд Роналду побьют не скоро)
+3
0
+3
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Алексей Гусев
Ответ Simplicissimus
В принципе, эта таблица лучшая иллюстрация того, насколько трансферный рынок перекачан баблом
перекачан то перекачан, но тут не повсем актуальные цены(ТМ не всегда точен)
+1
0
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Simplicissimus
Ответ Алексей Гусев
перекачан то перекачан, но тут не повсем актуальные цены(ТМ не всегда точен)
Ну плюс-минус то картинку мы имеем) Так же как и итоги, где-то предварительные, где-то промежуточные. Неймар с Эбомбе не выиграли для ПСЖ еврокубок, Феликс оказался котом в мешке, Коут заболел бразильской лихорадкой, Кринж даунгрейднул Юве с гегемона до претендента на медали, Дембель несколько драгоценных лет карьеры просто лечился... Не стоит отдельно взятый футболист любой из приведенных сумм)
+1
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JealousOne
Ответ АРХАТ
В контексте игроков старше 30 - рекорд Роналду побьют не скоро)
Кейн может
+1
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Никита Китаев
Ответ Карен Григорян
А чем Энцо, Криш и Грилиш провалы? Энцо еще себя не показал, Криш свои голы забил, а Грилиша пока рановато в провалы записывать. Как по мне, провалы - это Коут/Азар и все в таком духе.
Грилиш очевидно хорош, важный элемент команды, взявшей требл. Роналду тоже топовый трансфер, правда для Интера, Милана и Наполи.
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Кирилл Ганюшкин
вместо гризмана грилиш
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Egor
фото Гризмана с Грилишем поменяйте местами
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Bavarec-Art
Нда, Тимур. Грилиша от Гризмана не отличаешь, а всё туда же.. на спортс статьи писать)
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Simplicissimus
В принципе, эта таблица лучшая иллюстрация того, насколько трансферный рынок перекачан баблом
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гилберт
Три раза Барса и нет Реала.
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Марк Львов
Ответ FootyfanaticRM
Не все успешными трансферами по итогу оказались
это мягко сказано
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JealousOne
Ответ FootyfanaticRM
Не все успешными трансферами по итогу оказались
Тут только Роналду опровдал себя, ИМХО. 3 сезона подряд 40+ очков по Г+П набирал, в ЛЧ забивал регулярно
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JENNINGS
Спортс, фото Грилиша с Гризманном поменяйте местами )))
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ivan_krylov
Энцо Фернандеса через дверной глазок фоткали?
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DolJun
Ответ Фанат Доры Дуры
Сложно переплюнуть Азара
дубль плюс пас в ворота дырявого штегена делает это легким)
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JealousOne
Ответ Никита Китаев
Грилиш очевидно хорош, важный элемент команды, взявшей требл. Роналду тоже топовый трансфер, правда для Интера, Милана и Наполи.
У Роналду 3 сезона подряд 40+ очков по Г+П, ты о чем?))
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Никита Китаев
Ответ JealousOne
У Роналду 3 сезона подряд 40+ очков по Г+П, ты о чем?))
О том, как Юве, становившийся почти десять лет подряд чемпионом Италии и дважды игравшем в финале ЛЧ за три года, все это просрал и теперь молится на зону ЛЧ))))))))))
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JealousOne
Ответ Никита Китаев
О том, как Юве, становившийся почти десять лет подряд чемпионом Италии и дважды игравшем в финале ЛЧ за три года, все это просрал и теперь молится на зону ЛЧ))))))))))
А к Роналду как это относится? Он свое дело сделал, забил кучу голов, и в ЛЧ тащил. Не его же вина что они за 8 матчей пропустили 11 мячей от всяких Порту и Лионов. Кстати, юве не попал в топ-4 сразу же после его ухода, это я так, к слову
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JENNINGS
Ответ Алексей Гусев
ни Бейла ни Азара??
Если не ошибаюсь, Бейл - 101, Азар - 116
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