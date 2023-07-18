33 комментария

Как они там?

Переход Деклана Райса в «Арсенал» – самый дорогой трансфер этого лета прямо сейчас. «Вест Хэм» получит за 24-летнего воспитанника 116 млн евро с учетом бонусов.

Арсен Венгер уже одобрил сделку: «Это хорошее вложение. Приходят уже зрелые игроки, но все еще молодые, способные остаться там на несколько лет. После прошлого сезона команда будет под еще большим давлением. Они должны показать, что научились с ним справляться.

Мне приходилось выкручиваться вообще без денег, искать другой путь. Сейчас «Арсенал» находится в хорошем финансовом положении и приобрел тех, кто поможет выигрывать. Я верю, что мы станем чемпионами».

Райс – рекордная покупка в истории клуба. До англичанина первым был Николя Пепе, его 4 года назад взяли из «Лилля» за 80 млн.

А еще трансфер Райса замыкает и топ-10 самых дорогих сделок в истории футбола. Самое время освежить топ!

Как там поживают остальные?

•‎ Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» уже 6 лет назад, но так и не добрался до «Золотого мяча», который так надеялся взять, выйдя из тени Месси. Новый тренер Луис Энрике пока рассчитывает на него, но требует идеальной дисциплины. Сможет ли Ней?

•‎ Мбаппе успел не только стать главной звездой в «ПСЖ», но и головной болью. Килиан настаивает на уходе через год, когда истечет мегаконтракт, хотя может перейти в «Реал» этим летом. Но все зависит от решения парижан: продать сейчас или потерять бесплатно, но попозже.

•‎ Филиппе Коутиньо – один из главных трансферных провалов в истории «Барсы». Бразильцем хотели заменить Андреса Иньесту, но встроить его в систему игры не смогли ни Вальверде, ни Куман. Аренда в «Баварию» воскресить карьеру не помогла. Филиппе затолкали в «Астон Виллу», но и Унаи Эмери он тоже не очень нужен.

•‎ Усман Дембеле тоже трудно начал в «Барсе», постоянно травмировался, но реанимировал карьеру с приходом Хави. Теперь он важный элемент системы, обсуждает продление контракта до 2027-го и даже вошел в список капитанов на новый сезон.

•‎ Похоже, ставка «Атлетико» на Феликса не оправдалась. Португалец приходил как замена Гризманну, но пока Антуан проводит лучший сезон в карьере, Жоау уныло страдает в аренде за «Челси», который не стал его выкупать. Феликс хочет уйти из «Атлетико», но приходит за ним только «Астон Вилла».

•‎ Энцо – символ массовой закупки Тодда Боули. Аргентинец неплохо начал в «Челси», но с приходом Почеттино может стать еще мощнее. Времени много: контракт с лондонцам аж до 2032 года.

•‎ Гризманн не заиграл в «Барсе», вернулся в «Атлетико» – и снова в топе. Даже вернул седьмой номер.

•‎ Самый дорогой англичанин Джек Грилиш все еще на троне – его трансфер из «Астон Виллы» в «Ман Сити» пока не перебить. Сначала казалось, что Джек не сможет подстроиться в систему Пепа, но прошлый сезон доказал обратное.

•‎ Трансфер Криштиану Роналду – одно из действий, вогнавших «Юве» в экономический кризис. На поле португалец тоже не впечатлил: забивал стабильно, но привести туринцев к заветной ЛЧ не смог.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Catherine Ivill