13 комментариев

Очевидный намек?

«Ман Юнайтед» лишил Харри Магуайра капитанской повязки. Англичанин капитанил три с половиной года.

«Я крайне разочарован». Магуайр расстроен, но не обижается

Харри выступил с заявлением:

«В ходе сегодняшнего разговора тренер сказал мне, что меняет капитана. Он изложил мне причины. Крайне разочарован, но я продолжаю отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку.

Огромное спасибо фанатам «Юнайтед» за их великолепную поддержку, которую те оказывали мне, пока я носил повязку. Три с половиной года назад я стал капитаном – и с того самого дня вести за собой клуб стало огромной привилегией. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе. Я сделал все возможное, чтобы помочь команде добиваться успеха как на поле, так и за его пределами.

Я всегда буду благодарен Оле-Гуннару Сульшеру за то, что он возложил на меня ответственность, но я желаю и всяческих успехов тому, кто теперь получит эту роль. Буду полностью его поддерживать».

Капитанскую повязку у Харри отнял именно Тен Хаг: «Футболисты голосовать не будут. Решаю я», – недавно отвечал тренер. The Sun пишет, что голландец выбрал Бруну Фернандеша.

Клуб уже поблагодарил Харри: «Все в «Юнайтед» благодарят Харри за его вклад в качестве капитана за последние три с половиной года. Менеджер объявит нового капитана в установленном порядке и после того, как сообщит об этом игрокам».

«МЮ» хочет продать Магуайра. Но Харри не желает уходить

«Юнайтед» уже давно не видит Харри в основе, а продать никак не получается. Одна из причин – зарплата на 9,9 млн фунтов в год, которая этим летом еще и увеличилась из-за попадания в ЛЧ по итогам прошлого сезона.

По информации Manchester Evening News, уходу Магуайра мешает и цена, которую «МЮ» выставил на защитника – 50 млн фунтов. Клуб не видит проблем, если Харри останется – но в роли пятого выбора в центр защиты: ниже Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Виктора Линделефа и Люка Шоу.

The Telegraph сообщает, что на англичанина есть всего один претендент – «Вест Хэм». Лондонцы предпочитают арендовать Харри, а не покупать, но при желании самого игрока готовы потратиться. Деньги после трансфера Деклана Райса точно есть.

А вот The Sun уверяет, что круг претендентов шире: тот же «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и даже «Челси».

Несмотря на слухи, экс-капитан не сдается.

Например, Харри почти три недели тренировался по три раза в день в Португалии – вместе с Рикарду Карвалью. Магуайр верит, что сможет вернуть место в основном составе, хотя их отношения с Тен Хагом описываются как «весьма натянутые».

Харри захочет уйти только в одном случае – если перестанет вызываться в сборную Англии. Он стремится на Евро-2024.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Stu Forster