13 комментариев

Магуайр больше не капитан «МЮ». Его готовы продать
Очевидный намек?
«Ман Юнайтед» лишил Харри Магуайра капитанской повязки. Англичанин капитанил три с половиной года.
«Я крайне разочарован». Магуайр расстроен, но не обижается
Харри выступил с заявлением:
«В ходе сегодняшнего разговора тренер сказал мне, что меняет капитана. Он изложил мне причины. Крайне разочарован, но я продолжаю отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку.
Огромное спасибо фанатам «Юнайтед» за их великолепную поддержку, которую те оказывали мне, пока я носил повязку. Три с половиной года назад я стал капитаном – и с того самого дня вести за собой клуб стало огромной привилегией. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе. Я сделал все возможное, чтобы помочь команде добиваться успеха как на поле, так и за его пределами.
Я всегда буду благодарен Оле-Гуннару Сульшеру за то, что он возложил на меня ответственность, но я желаю и всяческих успехов тому, кто теперь получит эту роль. Буду полностью его поддерживать».
Капитанскую повязку у Харри отнял именно Тен Хаг: «Футболисты голосовать не будут. Решаю я», – недавно отвечал тренер. The Sun пишет, что голландец выбрал Бруну Фернандеша.
Клуб уже поблагодарил Харри: «Все в «Юнайтед» благодарят Харри за его вклад в качестве капитана за последние три с половиной года. Менеджер объявит нового капитана в установленном порядке и после того, как сообщит об этом игрокам».
«МЮ» хочет продать Магуайра. Но Харри не желает уходить
«Юнайтед» уже давно не видит Харри в основе, а продать никак не получается. Одна из причин – зарплата на 9,9 млн фунтов в год, которая этим летом еще и увеличилась из-за попадания в ЛЧ по итогам прошлого сезона.
По информации Manchester Evening News, уходу Магуайра мешает и цена, которую «МЮ» выставил на защитника – 50 млн фунтов. Клуб не видит проблем, если Харри останется – но в роли пятого выбора в центр защиты: ниже Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Виктора Линделефа и Люка Шоу.
The Telegraph сообщает, что на англичанина есть всего один претендент – «Вест Хэм». Лондонцы предпочитают арендовать Харри, а не покупать, но при желании самого игрока готовы потратиться. Деньги после трансфера Деклана Райса точно есть.
А вот The Sun уверяет, что круг претендентов шире: тот же «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и даже «Челси».
Несмотря на слухи, экс-капитан не сдается.
Например, Харри почти три недели тренировался по три раза в день в Португалии – вместе с Рикарду Карвалью. Магуайр верит, что сможет вернуть место в основном составе, хотя их отношения с Тен Хагом описываются как «весьма натянутые».
Харри захочет уйти только в одном случае – если перестанет вызываться в сборную Англии. Он стремится на Евро-2024.
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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Stu Forster
Зачастую уже к боксинг дэй в некоторых командах проблемы с ЦЗ. Другой вопрос будет ли Саутгейт ставить Магуайра ?