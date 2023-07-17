13 комментариев

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Магуайр больше не капитан «МЮ». Его готовы продать

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Очевидный намек?

«Ман Юнайтед» лишил Харри Магуайра капитанской повязки. Англичанин капитанил три с половиной года.

«Я крайне разочарован». Магуайр расстроен, но не обижается

Харри выступил с заявлением:

«В ходе сегодняшнего разговора тренер сказал мне, что меняет капитана. Он изложил мне причины. Крайне разочарован, но я продолжаю отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку.

Огромное спасибо фанатам «Юнайтед» за их великолепную поддержку, которую те оказывали мне, пока я носил повязку. Три с половиной года назад я стал капитаном – и с того самого дня вести за собой клуб стало огромной привилегией. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе. Я сделал все возможное, чтобы помочь команде добиваться успеха как на поле, так и за его пределами.

Я всегда буду благодарен Оле-Гуннару Сульшеру за то, что он возложил на меня ответственность, но я желаю и всяческих успехов тому, кто теперь получит эту роль. Буду полностью его поддерживать».

Капитанскую повязку у Харри отнял именно Тен Хаг: «Футболисты голосовать не будут. Решаю я», – недавно отвечал тренер. The Sun пишет, что голландец выбрал Бруну Фернандеша.

Клуб уже поблагодарил Харри: «Все в «Юнайтед» благодарят Харри за его вклад в качестве капитана за последние три с половиной года. Менеджер объявит нового капитана в установленном порядке и после того, как сообщит об этом игрокам».

«МЮ» хочет продать Магуайра. Но Харри не желает уходить

«Юнайтед» уже давно не видит Харри в основе, а продать никак не получается. Одна из причин – зарплата на 9,9 млн фунтов в год, которая этим летом еще и увеличилась из-за попадания в ЛЧ по итогам прошлого сезона.

По информации Manchester Evening News, уходу Магуайра мешает и цена, которую «МЮ» выставил на защитника – 50 млн фунтов. Клуб не видит проблем, если Харри останется – но в роли пятого выбора в центр защиты: ниже Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Виктора Линделефа и Люка Шоу.

The Telegraph сообщает, что на англичанина есть всего один претендент – «Вест Хэм». Лондонцы предпочитают арендовать Харри, а не покупать, но при желании самого игрока готовы потратиться. Деньги после трансфера Деклана Райса точно есть. 

А вот The Sun уверяет, что круг претендентов шире: тот же «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и даже «Челси».

Несмотря на слухи, экс-капитан не сдается.

Например, Харри почти три недели тренировался по три раза в день в Португалии – вместе с Рикарду Карвалью. Магуайр верит, что сможет вернуть место в основном составе, хотя их отношения с Тен Хагом описываются как «весьма натянутые».

Харри захочет уйти только в одном случае – если перестанет вызываться в сборную Англии. Он стремится на Евро-2024.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Stu Forster

13 комментариев

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Любезный Коссутий
за какие-нибудь 25+5 его можно было бы в Вест Хэм продать. этот Мерто какой-то невменяемый - то молодняк по полмиллиона продает, то за привозилу Макгавра 50 требует🤦‍♂️
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Чёрный тюльпан
Ответ h22o
как можно было выбрать истеричку Бруно при топаре Казе?
Вас не смущает, что это пишет The Sun. Решение ещё не принято, судя по тому, что пишут авторитетные издания. тен Хаг объявит о новом капитане только по сбору всех игроков, когда они отправятся в штаты на предсезонку.
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Карма такая карма
Это не намёк, это очевидное заявление.
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Steppenwolf
Конечно, Мага к этому был готов, ведь все понимают, что капитан должен быть на поле, а не на лавке. Нужно иметь минимум четверых, а то и все пять ЦЗ, ведь игроки этой позиции вылетают, как дети в школу. )
Зачастую уже к боксинг дэй в некоторых командах проблемы с ЦЗ. Другой вопрос будет ли Саутгейт ставить Магуайра ?
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krokodilych
На тебе, Боже, что нам негоже, да подороже :)
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Stockt Malone
Биполярочка какая то, а не пост. Человека во всю продают, но не могут за запрашиваемую цену. Все это понимают. Какой и на что тут ещё «намёк»?
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revodrok
Безотносительно поста Магуайру нужно уходить. Сборная показывает, что в удобной для себя системе он может давать нормальный уровень. Стараться на тренировках, чтобы пробиться в основу, и достаточно мудро относиться к нескончаемому потоку ироничного хейта — конечно, похвально, но в текущей ситуации довольно бессмысленно
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Чёрный тюльпан
Ответ Любезный Коссутий
за какие-нибудь 25+5 его можно было бы в Вест Хэм продать. этот Мерто какой-то невменяемый - то молодняк по полмиллиона продает, то за привозилу Макгавра 50 требует🤦‍♂️
Этот клоун думает, что он гений. Молодняк скинул меньше миллиона, но типа прописал по 40% от их последующей перепродажи, мол клуб ещё наварится, но много ли игроков, которые ушли из МЮ, пошли дальше на повышение в плане продажи? Мне что-то такое на ум не приходит. Т.е. их скинули куда-то, а потом перепродали заметно дороже.
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