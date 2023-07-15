21 комментарий

Уважение Кержакова и Акинфеева во время пенальти: обнимались, болтали и оценивали сэйвы друг друга 🤝
Как же приятно на это смотреть.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в серии пенальти, где геройствовали вратари – Михаил Кержаков и Игорь Акинфеев. Да и вообще на их взаимодействие было крайне приятно смотреть.
Перед серией они тепло пообщались и пообнимались.
Чалов, Гайч, Набабкин и Заболотный забили за ЦСКА, Малком, Сутормин, Мостовой и Бакаев – за «Зенит». Пятый удар Гайича вытащил Кержаков, так что «Зенит» был в шаге от победы – все решал Сергеев.
Но Акинфеев отразил удар форварда «Зенита». Кержаков, проходя мимо кипера ЦСКА, повеселил реакцией. Даже если один вратарь и реагирует позитивно на сэйв другого в серии пенальти, такое очень нечасто попадает в кадр.
А в динамике это смотрелось еще лучше – ниже на видео с отметки 2:46:
Через пару пенальти все закончилось. Кержаков вытащил удар Ермакова.
А Акинфеев только наблюдал за тем, как паненку исполняет Ренан.
Так что Кержаков уже в других объятиях.
И у Акинфеева нашелся другой собеседник – гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
Кержаков же получил приз лучшему игроку матча. И не только за отраженные пенальти – в игре он тоже несколько раз здорово выручил «Зенит».
«Игорь Владимирович Акинфеев – абсолютная легенда!» Кержаков постоянно восхищается коллегой
Кержаков всегда с уважением высказывался об Акинфееве. Например, в 2011 году, играя за «Волгу», он говорил: «Акинфеев поднял планку для вратарей очень высоко, дебютировав в 16-17 лет в составе ЦСКА, и поэтому, конечно, после него все будут говорить, что вратари должны заиграть уже в таком возрасте. Но не у всех так получается. Многое зависит от того, как человек готов психологически».
Спустя год, когда возник вопрос, кто будет вратарем сборной России на Евро-2012 – Малафеев или Акинфеев – Кержаков сказал: «Думаю, если бы не травма, первым номером был бы Игорь Акинфеев. Но и Слава провел отличный сезон».
А после легендарной победы над Испанией поделился мыслями, которые возникли у него до матча: «Не помню, чтобы Игорь Акинфеев уступал в серии пенальти, так что сказал товарищам, с которыми мы смотрели игру, что именно там мы можем победить».
Да, до того года Акинфеев в сериях пенальти не проигрывал. А до сегодняшнего дня не уступал в них в клубе – до встречи как раз с Кержаковым.
Перед игрой Кержаков подчеркнул в интервью «Матч ТВ»: «Игорь Владимирович Акинфеев – абсолютная легенда!»
«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти
Акинфеев царит в сериях пенальти! Всего одно поражение за карьеру – помните?
- Дата проведения
- 15 июля, 17.00, «Ак Барс Арена»
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Сутормин, 89), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Мантуан (Бакаев, 90), Клаудиньо (Мостовой, 63), Барриос, Кейрос (Васильев, 89), Малком, Кассьерра (Сергеев, 77).
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 46), Виллиан Роша, Зайнутдинов (Рядно, 82), Здьелар (Кучаев, 81), Мендес (Гайч, 90), Мухин (Ермаков, 73), Заболотный, Чалов.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
— Ага, ну да!