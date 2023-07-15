21 комментарий

Как же приятно на это смотреть.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в серии пенальти, где геройствовали вратари – Михаил Кержаков и Игорь Акинфеев. Да и вообще на их взаимодействие было крайне приятно смотреть.

Перед серией они тепло пообщались и пообнимались.

Чалов, Гайч, Набабкин и Заболотный забили за ЦСКА, Малком, Сутормин, Мостовой и Бакаев – за «Зенит». Пятый удар Гайича вытащил Кержаков, так что «Зенит» был в шаге от победы – все решал Сергеев.

Но Акинфеев отразил удар форварда «Зенита». Кержаков, проходя мимо кипера ЦСКА, повеселил реакцией. Даже если один вратарь и реагирует позитивно на сэйв другого в серии пенальти, такое очень нечасто попадает в кадр.

А в динамике это смотрелось еще лучше – ниже на видео с отметки 2:46:

Через пару пенальти все закончилось. Кержаков вытащил удар Ермакова.

А Акинфеев только наблюдал за тем, как паненку исполняет Ренан.

Так что Кержаков уже в других объятиях.

И у Акинфеева нашелся другой собеседник – гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Кержаков же получил приз лучшему игроку матча. И не только за отраженные пенальти – в игре он тоже несколько раз здорово выручил «Зенит».

«Игорь Владимирович Акинфеев – абсолютная легенда!» Кержаков постоянно восхищается коллегой

Кержаков всегда с уважением высказывался об Акинфееве. Например, в 2011 году, играя за «Волгу», он говорил: «Акинфеев поднял планку для вратарей очень высоко, дебютировав в 16-17 лет в составе ЦСКА, и поэтому, конечно, после него все будут говорить, что вратари должны заиграть уже в таком возрасте. Но не у всех так получается. Многое зависит от того, как человек готов психологически».

Спустя год, когда возник вопрос, кто будет вратарем сборной России на Евро-2012 – Малафеев или Акинфеев – Кержаков сказал: «Думаю, если бы не травма, первым номером был бы Игорь Акинфеев. Но и Слава провел отличный сезон».

А после легендарной победы над Испанией поделился мыслями, которые возникли у него до матча: «Не помню, чтобы Игорь Акинфеев уступал в серии пенальти, так что сказал товарищам, с которыми мы смотрели игру, что именно там мы можем победить».

Да, до того года Акинфеев в сериях пенальти не проигрывал. А до сегодняшнего дня не уступал в них в клубе – до встречи как раз с Кержаковым.

Перед игрой Кержаков подчеркнул в интервью «Матч ТВ»: «Игорь Владимирович Акинфеев – абсолютная легенда!»

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»