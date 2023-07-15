21 комментарий

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Уважение Кержакова и Акинфеева во время пенальти: обнимались, болтали и оценивали сэйвы друг друга 🤝

Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Зенит Зенит
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
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ЦСКА ЦСКА
Футбол Футбол

Как же приятно на это смотреть.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в серии пенальти, где геройствовали вратари – Михаил Кержаков и Игорь Акинфеев. Да и вообще на их взаимодействие было крайне приятно смотреть.

Перед серией они тепло пообщались и пообнимались.

Чалов, Гайч, Набабкин и Заболотный забили за ЦСКА, Малком, Сутормин, Мостовой и Бакаев – за «Зенит». Пятый удар Гайича вытащил Кержаков, так что «Зенит» был в шаге от победы – все решал Сергеев. 

Но Акинфеев отразил удар форварда «Зенита». Кержаков, проходя мимо кипера ЦСКА, повеселил реакцией. Даже если один вратарь и реагирует позитивно на сэйв другого в серии пенальти, такое очень нечасто попадает в кадр.

А в динамике это смотрелось еще лучше – ниже на видео с отметки 2:46

Через пару пенальти все закончилось. Кержаков вытащил удар Ермакова.

А Акинфеев только наблюдал за тем, как паненку исполняет Ренан.

Так что Кержаков уже в других объятиях.

И у Акинфеева нашелся другой собеседник – гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Кержаков же получил приз лучшему игроку матча. И не только за отраженные пенальти – в игре он тоже несколько раз здорово выручил «Зенит».

«Игорь Владимирович Акинфеев – абсолютная легенда!» Кержаков постоянно восхищается коллегой 

Кержаков всегда с уважением высказывался об Акинфееве. Например, в 2011 году, играя за «Волгу», он говорил: «Акинфеев поднял планку для вратарей очень высоко, дебютировав в 16-17 лет в составе ЦСКА, и поэтому, конечно, после него все будут говорить, что вратари должны заиграть уже в таком возрасте. Но не у всех так получается. Многое зависит от того, как человек готов психологически».

Спустя год, когда возник вопрос, кто будет вратарем сборной России на Евро-2012 – Малафеев или Акинфеев – Кержаков сказал: «Думаю, если бы не травма, первым номером был бы Игорь Акинфеев. Но и Слава провел отличный сезон».

А после легендарной победы над Испанией поделился мыслями, которые возникли у него до матча: «Не помню, чтобы Игорь Акинфеев уступал в серии пенальти, так что сказал товарищам, с которыми мы смотрели игру, что именно там мы можем победить».

Да, до того года Акинфеев в сериях пенальти не проигрывал. А до сегодняшнего дня не уступал в них в клубе – до встречи как раз с Кержаковым.

Перед игрой Кержаков подчеркнул в интервью «Матч ТВ»: «Игорь Владимирович Акинфеев – абсолютная легенда!»

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

Акинфеев царит в сериях пенальти! Всего одно поражение за карьеру – помните?

Зенит – ЦСКА 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:4
Дата проведения
15 июля, 17.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЗенитКержаков, Караваев (Сутормин, 89), Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Мантуан (Бакаев, 90), Клаудиньо (Мостовой, 63), Барриос, Кейрос (Васильев, 89), Малком, Кассьерра (Сергеев, 77).
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 46), Виллиан Роша, Зайнутдинов (Рядно, 82), Здьелар (Кучаев, 81), Мендес (Гайч, 90), Мухин (Ермаков, 73), Заболотный, Чалов.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4.
Предупреждения:
Гайич (45), Клаудиньо (45).

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

21 комментарий

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Alex
Когда игроки уважают друг друга. Красавчики
+39
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Сергей Пашков
Миша - теневой тащер Зенита. Недооценивают его...
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ЛоуренсАравийский
Некоторым уникумам со спортса хороший урок, что такое взаимоуважение
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-2
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igls54
Однозначный герой этого Суперкубка
+15
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suppa
Кержаков долго и туго шёл по своей профессиональной лестнице. Сначала был младшим своего звёздного брата, сезоны в небольших клубах, в тени первых номеров. И вот сегодня взял трофей абсолютно своего имени. Молодец!
+6
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Александр Воронцов
это красиво и приятно наблюдать в трансляции
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Voyager
спасибо!
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СемёнСемёныч
Приятные моменты. Парни молодцы. Позитива и улыбок добавили. Миша с Игорем !!!
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PsichoEscape
Михаил добрейший души человечище!!! Всегда на позитиве!!!
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Давай Так
Как батя с сыном.
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Rumov
Хорошо, что после такого матча дружественная обстановка, Корректные интервью никаких претензий к арбитрам и соперникам. Токсичные сегодня не играли.
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prus_3
— Миша, старики не промахнутся. Вот дождемся молодых, там и посмеемся!
— Ага, ну да!
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Компотов
Ответ Дмитрий Сологубов
Не скажу, что приятно, но... не удивлён.Говорят Игорёк-то того... заднеприводный)))))))))))))))))
Посмотрел. Ожидаемо - "любит Спартак".
+1
-1
0
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Дмитрий Сологубов
Ответ Компотов
Посмотрел. Ожидаемо - "любит Спартак".
зАТО не под хвост
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0
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