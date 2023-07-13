Деле Алли, чья карьера стагнирует уже несколько лет, пришел на интервью к Гари Невиллу. Еще недавно главный молодой талант Англии рассказал о борьбе с психологическими проблемами и поведал шокирующие истории из детства.

У Деле была зависимость от снотворного – избавлялся от нее в реабилитационном центре

«Думаю, пора сказать людям, что происходит. Сложно говорить об этом, так как все это случилось недавно. Я долго скрывал это. Мне страшно говорить об этом, но, думаю, будет правильно, если я это сделаю.

Я впал в зависимость от снотворного. Эта проблема есть не только у меня. В футболе с ней сталкиваются гораздо больше людей , чем вы можете себе представить.

Когда вернулся из Турции [после аренды в «Бешикташе»], то узнал, что мне нужна операция. Я был в плохом психологическом состоянии. Я решил отправиться в современный реабилитационный центр, где помогают справиться с зависимостями, проблемами с ментальными здоровьем и [психологическими] травмами. Я почувствовал, что время пришло. Тебе никто не может сказать, что нужно туда идти. Ты можешь принять это решение лишь сам.

У меня был плохой этап. Я полагался на вещи, которые причиняли мне вред. Каждое утро я просыпался и выигрывал битву, которая заключалась в том, чтобы прийти на тренировку с улыбкой. Нужно было показать, что я счастлив. Но внутри я проигрывал битву . Пришло время что-то изменить. Когда мне сказали, что нужна операция, я почувствовал те же чувства, как в момент, когда этот этап начался.

Так что я отправился туда [в реабилитационный центр] на шесть недель . «Эвертон» повел себя великолепно и поддержал меня. Я буду всегда благодарен клубу. Они были так открыты и честны, с пониманием отнеслись к ситуации. Я не мог просить о большем в момент, когда я принимал важнейшее решение в жизни. Я делал то, чего боялся. И я счастлив, что сделал это.

Все это окружает стигма, люди не хотят это делать. Поехать в реабилитационный центр – это звучит страшно. Но я не мог представить, сколько это мне даст. Я был в плохом состоянии. Когда я был молод, со мной случилось многое, и я не мог это осознать. Я делал глупые вещи, за которые виню себя. Отправившись туда, я многое узнал об этом. Все это никогда не было под моим контролем. Понимание и осознание помогли мне. Я отпустил плохие чувства, которые мешали мне двигаться вперед».

В детстве Деле подвергался домогательствам, курил и продавал наркотики

«О детстве я никогда особо не рассказывал, если честно. Могу перечислить несколько эпизодов, которые дадут вам общее понимание.

Когда мне было шесть, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию . Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... Извини. Это случилось, когда мне было шесть. Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине.

В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками . Кто-то из взрослых сказал мне, что полицейские не останавливают и не проверяют детей, которые катаются на велосипеде. Так что я возил наркотики под футболкой. В 11 меня свесили с моста. Парень из соседнего дома.

В 12 лет меня усыновили. Меня усыновила прекрасная семья. Я не мог просить о лучшем. Они столько для меня сделали... Если Бог и создал каких-то людей, то именно их. Они восхитительны. И они очень мне помогли».

В «Тоттенхэме» Деле думал о завершении карьеры

– Когда ты впервые почувствовал, что что-то идет не так? Я вспоминаю 2015-й, 2016-й годы: ты был лучшим английским талантом за долгое время. Когда ты почувствовал, что все плохо?

– Сложно выделить один конкретный момент. Наверное, грустнее всего было, когда тренером был Моуринью. Кажется, мне было 24.

Помню: однажды утром я проснулся, нужно было идти на тренировку – это было в момент, когда он перестал выпускать меня. И я был в плохом состоянии.

Помню, как я просто смотрел в зеркало... Понимаю, звучит драматично, но я буквально смотрел в зеркало и думал: «Могу ли я завершить карьеру сейчас, в 24 года? Перестать делать то, что я люблю?» Мне было больно просто от того, что в 24 года у меня появилась такая мысль, что я захотел завершить карьеру. Было очень больно.

И что дальше?

Деле провел неубедительный сезон в Турции – сыграл за «Бешикташ» в 15 матчах и забил трижды. Из-за травмы Алли не играл с февраля – остаток сезона игрок посвятил восстановлению и психологической реабилитацией.

Деле по-прежнему принадлежит «Эвертону». Хотелось бы верить, что после преодоления всех проблем Алли перезапустит карьеру.