29 комментариев

Далер Кузяев перешел в «Гавр» – теперь в топ-5 лигах числятся четыре футболиста из России. Много это или мало?

Оцениваем на дистанции!

Внимание: на картинке все игроки, которые были включены в заявку на сезон. Так как заявок на следующий сезон еще нет, то для 2023-го мы указали всех игроков на контрактах (да-да, и ключевого игрока «Фиорентины» Александра Кокорина тоже).

•‎ Помимо Кузяева на контрактах с клубами топ-5 лиг Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Кокорин («Фиорентина»). Теперь у России по два представителя в Лиге 1 и Серии А. В прошлом сезоне был еще вратарь Андрей Лунев в Бундеслиге («Байер»), но сейчас он свободный агент.

•‎ 4 игрока в топ-5 – мало, но это не самый низкий показатель. Например, в сезоне-2015/16 в больших лигах было только трое наших – Денис Черышев («Реал»), Константин Рауш («Дармштадт») и Роман Нойштедтер («Шальке»).

•‎ Самый непопулярный маршрут среди топ-5 лиг для наших футболистов – АПЛ. Там россиян не было с сезона-2012/13 – уже больше десяти лет.

•‎ Рекордный показатель сезона-1996/97 вряд ли мы повторим скоро – тогда в сезонных заявках топ-лигах российские игроки встречались 29 раз.

Держите полный список легендарного времени, вот кто играл/числился в клубах из топ-5 в тот год: Канчельскис («Эвертон»), Харин («Челси»), Писарев, Савичев (оба – «Санкт-Паули»), Кирьяков («Карлсруэ»), Юран, Добровольский (оба – «Фортуна»), Бут («Боруссия Д»), Бесчастных («Вердер»), Никифоров, Ледяхов, Черышев (все – «Спортинг Хихон»), Онопко («Овьедо»), Карпин («Реал Сосьедад»), Бесчастных (умудрился сыграть в том сезоне еще и за «Расинг»), Шустиков, Файзулин, Ульянов (все – «Расинг»), Мостовой («Сельта»), Радченко («Райо Вальекано»), Попов («Компостела»), Радимов («Сарагоса»), Мох («Эркулес»), Симутенков («Реджана»), Колыванов, Шалимов (оба – «Болонья»), Канчельскис (из АПЛ в том сезоне переехал в «Фиорентину»), Тетрадзе («Рома»), Рычков («Ланс»).

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press