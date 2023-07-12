29 комментариев

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Как менялось число наших в топ-5 за 30 лет? Одна картинка

Гавр Гавр
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Далер Кузяев перешел в «Гавр» – теперь в топ-5 лигах числятся четыре футболиста из России. Много это или мало? 

Оцениваем на дистанции! 

Внимание: на картинке все игроки, которые были включены в заявку на сезон. Так как заявок на следующий сезон еще нет, то для 2023-го мы указали всех игроков на контрактах (да-да, и ключевого игрока «Фиорентины» Александра Кокорина тоже).

•‎ Помимо Кузяева на контрактах с клубами топ-5 лиг Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Кокорин («Фиорентина»). Теперь у России по два представителя в Лиге 1 и Серии А. В прошлом сезоне был еще вратарь Андрей Лунев в Бундеслиге («Байер»), но сейчас он свободный агент. 

•‎ 4 игрока в топ-5 – мало, но это не самый низкий показатель. Например, в сезоне-2015/16 в больших лигах было только трое наших – Денис Черышев («Реал»), Константин Рауш («Дармштадт») и Роман Нойштедтер («Шальке»). 

•‎ Самый непопулярный маршрут среди топ-5 лиг для наших футболистов – АПЛ. Там россиян не было с сезона-2012/13 – уже больше десяти лет.

•‎ Рекордный показатель сезона-1996/97 вряд ли мы повторим скоро – тогда в сезонных заявках топ-лигах российские игроки встречались 29 раз.

Держите полный список легендарного времени, вот кто играл/числился в клубах из топ-5 в тот год: Канчельскис («Эвертон»), Харин («Челси»), Писарев, Савичев (оба – «Санкт-Паули»), Кирьяков («Карлсруэ»), Юран, Добровольский (оба – «Фортуна»), Бут («Боруссия Д»), Бесчастных («Вердер»), Никифоров, Ледяхов, Черышев (все – «Спортинг Хихон»), Онопко («Овьедо»), Карпин («Реал Сосьедад»), Бесчастных (умудрился сыграть в том сезоне еще и за «Расинг»), Шустиков, Файзулин, Ульянов (все – «Расинг»), Мостовой («Сельта»), Радченко («Райо Вальекано»), Попов («Компостела»), Радимов («Сарагоса»), Мох («Эркулес»), Симутенков («Реджана»), Колыванов, Шалимов (оба – «Болонья»), Канчельскис (из АПЛ в том сезоне переехал в «Фиорентину»), Тетрадзе («Рома»), Рычков («Ланс»).

Кузяев добрался до Европы. Выбрал скромнейшего дебютанта Лиги 1, хотя «Бешикташ» предлагал 1,5+ млн

Кузяев – это красивый прогресс. Пришел в «Зенит» незвездным опорником, ушел уникальным игроком для атаки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

29 комментариев

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Антон
"Эта история меня вдохновляет. Всю карьеру варился в нашем футболе, отказался от денег «Газпрома», вышел из зоны комфорта и рванул во Францию. Давайте пожелаем успехов Александру Иванычу Шмурнову" (украдено в твиттере)
+61
-1
+60
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Mrmaikl
Ага, вот эти ребята очень наши: Константин Рауш («Дармштадт») и Роман Нойштедтер («Шальке»)
+34
-4
+30
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superteam
Недавно смотрел матчи России на Евро 96 против Италии и Германии - как же была крута та сборная! Особенно Онопко, Мостовой и Тетрадзе были хороши. Валера, Цимбаларь, Колыванов и Канчельскис тоже играли на высочайшем уровне. Немного подвели Черчесов и Ковтун, но и они явно были достаточно сильными игроками. Жаль, что не повезло в смысле результата тогда. Романцев - гений! Буду пересматривать старые матчи Спартака теперь
+20
-1
+19
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NEgr17
Ответ Mrmaikl
Ага, вот эти ребята очень наши: Константин Рауш («Дармштадт») и Роман Нойштедтер («Шальке»)
Оба Динамовца так то
+8
0
+8
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nbw8wsx7cp
Провести бы корреляцию со стоимостью нефти и газа 😃
+6
-1
+5
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Gigabyte
Ответ superteam
Недавно смотрел матчи России на Евро 96 против Италии и Германии - как же была крута та сборная! Особенно Онопко, Мостовой и Тетрадзе были хороши. Валера, Цимбаларь, Колыванов и Канчельскис тоже играли на высочайшем уровне. Немного подвели Черчесов и Ковтун, но и они явно были достаточно сильными игроками. Жаль, что не повезло в смысле результата тогда. Романцев - гений! Буду пересматривать старые матчи Спартака теперь
И это без легионеров в чемпионате России
+4
0
+4
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Сергей Васильев
Ответ nbw8wsx7cp
Провести бы корреляцию со стоимостью нефти и газа 😃
Пожалуйста: от стоимости нефти газа количество легионеров в топ-5 не зависит
+4
-1
+3
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antistar-Z
На пике - 32 игрока… Почти как наших в НХЛ сейчас. Понятно, что не супер-звёзды, но какое же было крутое время и то поколение. Жаль из-за дрязг и интриг мы так и не увидели от тех мужиков ничего вразумительного. А ведь могли пошуметь не хуже Хорватов, при определенном везении))
+4
-2
+2
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Жорег Борщофф
Я не понимаю, то кричат, что хотят, чтобы наши у нас играли, то довольны, когда они уезжают и выпадают из поля зрения.
+3
-1
+2
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Dr. Heisenberg
Ответ Мухамед Али
«Рекорд» был обусловлен низкими зарплатами в российских клубах, низким уровнем жизни в России вообще, проблемами с безопасностью (помню заголовок в СЭ «Воры, воры, что же вы наделали», имелось в виду, что к переходу в «Овьедо» Онопко подтолкнул угон его внедорожника), качеством стадионов, инфраструктуры клубов, медицины, менеджмента. Если бы 30 наших играли за «Реал» и «Милан», то я поддержал стремление к такому «рекорду», но когда большинство играло в подвале Испании, Италии и Германии, то вряд ли это то, к чему надо стремиться. Такого «рекорда» легко достичь. Надо устроить у нас опять девяностые по всем параметрам и быстро 30 российских футболистов уедут играть за копейки в третьесортные клубы Западной Европы, чтобы просто прокормить себя и свои семьи
Тут устраивать ничего не надо. Это вопрос конъюнктуры. В 95 году цена нефти была 18 долларов.
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Vladimir Sokolov
Ответ Grateskdurun
Наивный, чел просто решил в европе пожить. ну и мячик попинать попутно.
иногда нужно менять жизнь к лучшему
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Воздушный Змей
Помню прекрасные футбольные 90-е -- никакого лимита, куча россиян в Европе, что сразу способствовало прогрессу сборной России. Все же помнят её восхитительную игру в те времена!
Хотя стоп...
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Мухамед Али
«Рекорд» был обусловлен низкими зарплатами в российских клубах, низким уровнем жизни в России вообще, проблемами с безопасностью (помню заголовок в СЭ «Воры, воры, что же вы наделали», имелось в виду, что к переходу в «Овьедо» Онопко подтолкнул угон его внедорожника), качеством стадионов, инфраструктуры клубов, медицины, менеджмента. Если бы 30 наших играли за «Реал» и «Милан», то я поддержал стремление к такому «рекорду», но когда большинство играло в подвале Испании, Италии и Германии, то вряд ли это то, к чему надо стремиться. Такого «рекорда» легко достичь. Надо устроить у нас опять девяностые по всем параметрам и быстро 30 российских футболистов уедут играть за копейки в третьесортные клубы Западной Европы, чтобы просто прокормить себя и свои семьи
+5
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Петр Пневский
В графике судя по всему ошибка. В 2021-2022 году, якобы игрок в АПЛ есть. Но, как и сказано в самом тексте, наших там не было с сезона12/13.
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Cyborg Deniz
судя по графику, футбалеры из СССР были гораздо более востребованы, нежели нынешние оболтусы.
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statistic5
так то Кокорин на Кипре)
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DZ0
А кто в 10-х из наших в Бундеслиге бегал?
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idemidov
Мда, в прошедшем сезоне играли реально двое - Головин и Миранчук. А Лунёв и Кокорин не в счёт.
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КобеКириленко
Ответ superteam
Недавно смотрел матчи России на Евро 96 против Италии и Германии - как же была крута та сборная! Особенно Онопко, Мостовой и Тетрадзе были хороши. Валера, Цимбаларь, Колыванов и Канчельскис тоже играли на высочайшем уровне. Немного подвели Черчесов и Ковтун, но и они явно были достаточно сильными игроками. Жаль, что не повезло в смысле результата тогда. Романцев - гений! Буду пересматривать старые матчи Спартака теперь
Как раз таки из за Романцева та команда и провалилась. Не умел он готовить сборную к крупному турниру,ЧМЯК тому доказательство. Слабейшая группа в нашей истории и мы из неё не вышли
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vzi
Ответ superteam
Недавно смотрел матчи России на Евро 96 против Италии и Германии - как же была крута та сборная! Особенно Онопко, Мостовой и Тетрадзе были хороши. Валера, Цимбаларь, Колыванов и Канчельскис тоже играли на высочайшем уровне. Немного подвели Черчесов и Ковтун, но и они явно были достаточно сильными игроками. Жаль, что не повезло в смысле результата тогда. Романцев - гений! Буду пересматривать старые матчи Спартака теперь
Лучший футбол в России был с ОлегИванычем.
Спартак лучше всего начинать смотреть с осени 1995 и далее следующие 5 лет. ;)
Там будет несколько обидных поражений/ничьих (Гамбург, Кошице, Штурм, Виллем, Спарта, Лидс), но 90% игр - на очень хорошем уровне.
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Dr. Heisenberg
Причина, конечно, не только в том, что "и здесь неплохо кормят", а напрягаться нужно максимум в 10 играх за год. В 2000-х были единицы, кто реально мог закрепиться в Европе. Почти все они попробовали себя там с большим или меньшим успехом. Общий средний уровень европейского футбола за последнее время очень вырос, качественных игроков стало гораздо больше, многие страны подтянулись. В России же наоборот - средний уровень футболистов (относительно Европы) сильно просел.

ПС: Что-то не могу въехать - кто был в АПЛ в прошлом году?
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Vladimir Sokolov
Ответ Тимофей Панов
а че толку то от 30 человек в европе?результатов как не было так и нет,посл раз только +украина результат был
у кого не было результатов? У 30 в Европе?
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