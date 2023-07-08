21 комментарий

Шесть матчей на ноль!

В Грузии закончился Евро U-21. В финале в Батуми сборная Англии обыграла Испанию – 1:0. Единственный мяч на счету Кертиса Джонса.

Для Испании победы на молодежных Евро – уже обычное дело (3 титула и 2 финала за 12 лет только в категории U-21). Англичане же не выигрывали Евро U-21 с 1984 года. Тогда за сборную играл Марк Чемберлен – отец Алекса Окслейд-Чемберлена.

Неудивительно, что финал-2023 получился мегадраматичным. И подарил нам яркую развязку.

Гол рикошетом от спины, отбитый пенальти на 97-й и удаление Эшли Коула – так Англия выиграла финал

Сборная Англии начала активнее и уже к пятой минуте могла забивать дважды: удар Гордона потащил вратарь Арнау Тенас, а вскоре Моргану Гиббс-Уайту не хватило пары сантиметров, чтобы замкнуть прострел того же Гордона.

Постепенно сборная Испании в привычной манере забрала мяч, но до суперопасных моментов не доходило.

А вот англичане в конце тайма все-таки забили. Коул Палмер из «Манчестер Сити» ударил с опасного штрафного, но мяч угодил в спину нагнувшемуся в стенке Кертису Джонсу и срикошетил в дальний угол – кипер такого точно не ждал.

Во втором тайме Англия включила привычный режим удержания счета по-саутгейтовски. Откатились к штрафной, но отвечали опасными контратаками. Пару раз даже могли забивать второй, снимать все вопросы и не доводить до нервной развязки.

У испанцев тоже были моменты, но случились проблемы с реализацией – били часто, но мимо (к 97-й минуте было 19 ударов по воротам, всего 2 – в створ). Чаще всего угрозы тушил защитник «Челси» Леви Колуилл. Правда, именно он на 95-й задел ногу Абеля Руиса и привез пенальти.

К мячу подошел сам Руис – капитан испанцев и просто опытнейший игрок по меркам молодежного футбола: выигрывал Евро U-17 и U-19, молодежную ЛЧ с «Барсой». И на этом турнире уже забил 3 гола. Но вот этот пенальти он не реализовал – пробил хорошо и в угол, но вратарь Джеймс Траффорд потащил. И потом отбил и добивание.

После этого по второй желтой за драку и оскорбления получили замененные Антонио Бланко и Морган Гиббс-Уайт. Кстати, после гола Джонса в первом тайме удалили помощника тренера сборной Испании и помощника тренера сборной Англии Эшли Коула.

Полторы минуты команды еще перекидывали мяч, но Испания уже сломалась. А Англия стала чемпионом Европы.

Англия не пропустила ни гола за турнир. Вратарь не сомневался, что отобьет пенальти

Важнейшим игроком этой сборной Англии даже в английских СМИ называли Кертиса Джонса – он провел классный турнир, играл опорника и связывал всю команду. Гол в финале получился хоть и случайным, но заслуженным. Вдобавок к этому игрока «Ливерпуля» признали лучшим игроком полуфинала и финала по версии УЕФА.

MVP турнира стал Энтони Гордон из «Ньюкасла». Получается, не зря «Ньюкасл» приобрел его зимой за 45 млн евро – сейчас бы нападающий стоил гораздо дороже.

Но главным героем фантастической развязки и всего турнира стал вратарь англичан Джеймс Траффорд. За весь Евро он не пропустил ни одного гола!

⛔️ Чехия – 2:0

⛔️ Израиль – 2:0

⛔️ Германия – 2:0

⛔️ Португалия – 1:0

⛔️ Израиль – 3:0

⛔️ Испания – 1:0

Шесть подряд сухих матчей – такого еще не было в истории молодежных Евро! Статистическая компания Opta говорит, что Траффорд предотвратил 4,1 ожидаемых гола. Отбитый пенальти на последней минуте финала – идеальное завершение отличного турнира.

«Утром я сказал ребятам, что если будет пенальти, то я его отобью. Поэтому особенно не волновался, когда пенальти поставили. Знал, что потащу, поэтому было не очень сложно», – хвастался довольный Джеймс после финального свистка.

Прошлый сезон вратарь провел в аренде в «Болтоне» в Первой лиге Англии. Сыграл 52 матча, из них 26 – на ноль. Это клубный рекорд. Болельщики признали Траффорда лучшим игроком сезона вместе с арендованным у «Ливерпуля» Коннором Брэдли.

Но теперь Джеймс переходит в АПЛ. «Бернли» еще до финала договорился с «Манчестер Сити» о трансфере перспективного вратаря за 15+4 млн фунтов. Неплохо для 20-летнего кипера без опыта игры в Премьер-лиге, да? Но у Венсана Компани чутье на таланты.

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Прошлая победа сборной Англии на молодежном Евро в 1984 году не принесла взрослой сборной особенных успехов. Но, кажется, что много кто из этой команды поедет уже и на Евро-2024 в Германию следующим летом.

Фото: East NewsVANO SHLAMOV/AFP/East News; ASSOCIATED PRESS/Tamuna Kulumbegashvili