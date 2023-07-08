21 комментарий

Англия драматично взяла Евро U-21! Спасибо вратарю: потащил пенальти на 97-й и вообще не пропустил на турнире
Шесть матчей на ноль!
В Грузии закончился Евро U-21. В финале в Батуми сборная Англии обыграла Испанию – 1:0. Единственный мяч на счету Кертиса Джонса.
Для Испании победы на молодежных Евро – уже обычное дело (3 титула и 2 финала за 12 лет только в категории U-21). Англичане же не выигрывали Евро U-21 с 1984 года. Тогда за сборную играл Марк Чемберлен – отец Алекса Окслейд-Чемберлена.
Неудивительно, что финал-2023 получился мегадраматичным. И подарил нам яркую развязку.
Гол рикошетом от спины, отбитый пенальти на 97-й и удаление Эшли Коула – так Англия выиграла финал
Сборная Англии начала активнее и уже к пятой минуте могла забивать дважды: удар Гордона потащил вратарь Арнау Тенас, а вскоре Моргану Гиббс-Уайту не хватило пары сантиметров, чтобы замкнуть прострел того же Гордона.
Постепенно сборная Испании в привычной манере забрала мяч, но до суперопасных моментов не доходило.
А вот англичане в конце тайма все-таки забили. Коул Палмер из «Манчестер Сити» ударил с опасного штрафного, но мяч угодил в спину нагнувшемуся в стенке Кертису Джонсу и срикошетил в дальний угол – кипер такого точно не ждал.
Во втором тайме Англия включила привычный режим удержания счета по-саутгейтовски. Откатились к штрафной, но отвечали опасными контратаками. Пару раз даже могли забивать второй, снимать все вопросы и не доводить до нервной развязки.
У испанцев тоже были моменты, но случились проблемы с реализацией – били часто, но мимо (к 97-й минуте было 19 ударов по воротам, всего 2 – в створ). Чаще всего угрозы тушил защитник «Челси» Леви Колуилл. Правда, именно он на 95-й задел ногу Абеля Руиса и привез пенальти.
К мячу подошел сам Руис – капитан испанцев и просто опытнейший игрок по меркам молодежного футбола: выигрывал Евро U-17 и U-19, молодежную ЛЧ с «Барсой». И на этом турнире уже забил 3 гола. Но вот этот пенальти он не реализовал – пробил хорошо и в угол, но вратарь Джеймс Траффорд потащил. И потом отбил и добивание.
После этого по второй желтой за драку и оскорбления получили замененные Антонио Бланко и Морган Гиббс-Уайт. Кстати, после гола Джонса в первом тайме удалили помощника тренера сборной Испании и помощника тренера сборной Англии Эшли Коула.
Полторы минуты команды еще перекидывали мяч, но Испания уже сломалась. А Англия стала чемпионом Европы.
Англия не пропустила ни гола за турнир. Вратарь не сомневался, что отобьет пенальти
Важнейшим игроком этой сборной Англии даже в английских СМИ называли Кертиса Джонса – он провел классный турнир, играл опорника и связывал всю команду. Гол в финале получился хоть и случайным, но заслуженным. Вдобавок к этому игрока «Ливерпуля» признали лучшим игроком полуфинала и финала по версии УЕФА.
MVP турнира стал Энтони Гордон из «Ньюкасла». Получается, не зря «Ньюкасл» приобрел его зимой за 45 млн евро – сейчас бы нападающий стоил гораздо дороже.
Но главным героем фантастической развязки и всего турнира стал вратарь англичан Джеймс Траффорд. За весь Евро он не пропустил ни одного гола!
⛔️ Чехия – 2:0
⛔️ Израиль – 2:0
⛔️ Германия – 2:0
⛔️ Португалия – 1:0
⛔️ Израиль – 3:0
⛔️ Испания – 1:0
Шесть подряд сухих матчей – такого еще не было в истории молодежных Евро! Статистическая компания Opta говорит, что Траффорд предотвратил 4,1 ожидаемых гола. Отбитый пенальти на последней минуте финала – идеальное завершение отличного турнира.
«Утром я сказал ребятам, что если будет пенальти, то я его отобью. Поэтому особенно не волновался, когда пенальти поставили. Знал, что потащу, поэтому было не очень сложно», – хвастался довольный Джеймс после финального свистка.
Прошлый сезон вратарь провел в аренде в «Болтоне» в Первой лиге Англии. Сыграл 52 матча, из них 26 – на ноль. Это клубный рекорд. Болельщики признали Траффорда лучшим игроком сезона вместе с арендованным у «Ливерпуля» Коннором Брэдли.
Но теперь Джеймс переходит в АПЛ. «Бернли» еще до финала договорился с «Манчестер Сити» о трансфере перспективного вратаря за 15+4 млн фунтов. Неплохо для 20-летнего кипера без опыта игры в Премьер-лиге, да? Но у Венсана Компани чутье на таланты.
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Прошлая победа сборной Англии на молодежном Евро в 1984 году не принесла взрослой сборной особенных успехов. Но, кажется, что много кто из этой команды поедет уже и на Евро-2024 в Германию следующим летом.
Топ-матч в финале молодежного Евро: у Испании и Англии полно будущих звезд. Кто они?
Фото: East NewsVANO SHLAMOV/AFP/East News; ASSOCIATED PRESS/Tamuna Kulumbegashvili
Пару лет назад проводили небольшое исследование и искали футболистов, которые играли и против Месси, и против Марадоны. Быстро нашли только одного – Санти Дению. Нынешнего тренера молодежной сборной Испании
31 января 1993 года испанский защитник 90 минут играл против «Севильи», в которой были два Диего – Симеоне и Марадона. Последний забил победный гол на 80-й минуте (2:1). А в мае 2005-го Санти целых 2 минуты провел на одном поле с Месси – Лео ничего не успел, но «Барса» все равно победила 2:0.
Если интересно, то вот оригинальное исследование: в нем мы скорее опровергали заявление Костакурты, который был уверен, что играл против Месси https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/2788080.html
Вратарь хорошее впечатление произвел, будет очень смешно если Сити отдали будущего №1 Англии за такие "копейки" и попытаются затем вернуть в разы дороже.
теперь:"отскок, судьи, испанцы смотрелись лучше"
Вафельные прогнозисты!))
Ну и Палмер круто забил со штрафного о спину какого-то полена как в биллиарде.
Как я и говорил главной звездой станет Гомес, не забил в финале, но стал лучшим игроком Испании, а у чемпионов 2 лучших игрока: вратарь, феноменальная игра и Палмер, который по сути забил в финале, а в полуфинале сделал 3 г+п.