21 комментарий

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Англия драматично взяла Евро U-21! Спасибо вратарю: потащил пенальти на 97-й и вообще не пропустил на турнире

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Джеймс Траффорд
Футбол Футбол

Шесть матчей на ноль!

В Грузии закончился Евро U-21. В финале в Батуми сборная Англии обыграла Испанию – 1:0. Единственный мяч на счету Кертиса Джонса.

Для Испании победы на молодежных Евро – уже обычное дело (3 титула и 2 финала за 12 лет только в категории U-21). Англичане же не выигрывали Евро U-21 с 1984 года. Тогда за сборную играл Марк Чемберлен – отец Алекса Окслейд-Чемберлена.

Неудивительно, что финал-2023 получился мегадраматичным. И подарил нам яркую развязку.

Гол рикошетом от спины, отбитый пенальти на 97-й и удаление Эшли Коула – так Англия выиграла финал 

Сборная Англии начала активнее и уже к пятой минуте могла забивать дважды: удар Гордона потащил вратарь Арнау Тенас, а вскоре Моргану Гиббс-Уайту не хватило пары сантиметров, чтобы замкнуть прострел того же Гордона.

Постепенно сборная Испании в привычной манере забрала мяч, но до суперопасных моментов не доходило.

А вот англичане в конце тайма все-таки забили. Коул Палмер из «Манчестер Сити» ударил с опасного штрафного, но мяч угодил в спину нагнувшемуся в стенке Кертису Джонсу и срикошетил в дальний угол – кипер такого точно не ждал.

Во втором тайме Англия включила привычный режим удержания счета по-саутгейтовски. Откатились к штрафной, но отвечали опасными контратаками. Пару раз даже могли забивать второй, снимать все вопросы и не доводить до нервной развязки. 

У испанцев тоже были моменты, но случились проблемы с реализацией – били часто, но мимо (к 97-й минуте было 19 ударов по воротам, всего 2 – в створ). Чаще всего угрозы тушил защитник «Челси» Леви Колуилл. Правда, именно он на 95-й задел ногу Абеля Руиса и привез пенальти.

К мячу подошел сам Руис – капитан испанцев и просто опытнейший игрок по меркам молодежного футбола: выигрывал Евро U-17 и U-19, молодежную ЛЧ с «Барсой». И на этом турнире уже забил 3 гола. Но вот этот пенальти он не реализовал – пробил хорошо и в угол, но вратарь Джеймс Траффорд потащил. И потом отбил и добивание.

После этого по второй желтой за драку и оскорбления получили замененные Антонио Бланко и Морган Гиббс-Уайт. Кстати, после гола Джонса в первом тайме удалили помощника тренера сборной Испании и помощника тренера сборной Англии Эшли Коула.

Полторы минуты команды еще перекидывали мяч, но Испания уже сломалась. А Англия стала чемпионом Европы.

Англия не пропустила ни гола за турнир. Вратарь не сомневался, что отобьет пенальти

Важнейшим игроком этой сборной Англии даже в английских СМИ называли Кертиса Джонса – он провел классный турнир, играл опорника и связывал всю команду. Гол в финале получился хоть и случайным, но заслуженным. Вдобавок к этому игрока «Ливерпуля» признали лучшим игроком полуфинала и финала по версии УЕФА.

MVP турнира стал Энтони Гордон из «Ньюкасла». Получается, не зря «Ньюкасл» приобрел его зимой за 45 млн евро – сейчас бы нападающий стоил гораздо дороже.

Но главным героем фантастической развязки и всего турнира стал вратарь англичан Джеймс Траффорд. За весь Евро он не пропустил ни одного гола!

⛔️ Чехия – 2:0

⛔️ Израиль – 2:0

⛔️ Германия – 2:0

⛔️ Португалия – 1:0

⛔️ Израиль – 3:0

⛔️ Испания – 1:0

Шесть подряд сухих матчей – такого еще не было в истории молодежных Евро! Статистическая компания Opta говорит, что Траффорд предотвратил 4,1 ожидаемых гола. Отбитый пенальти на последней минуте финала – идеальное завершение отличного турнира.

«Утром я сказал ребятам, что если будет пенальти, то я его отобью. Поэтому особенно не волновался, когда пенальти поставили. Знал, что потащу, поэтому было не очень сложно», – хвастался довольный Джеймс после финального свистка.

Прошлый сезон вратарь провел в аренде в «Болтоне» в Первой лиге Англии. Сыграл 52 матча, из них 26 – на ноль. Это клубный рекорд. Болельщики признали Траффорда лучшим игроком сезона вместе с арендованным у «Ливерпуля» Коннором Брэдли.

Но теперь Джеймс переходит в АПЛ. «Бернли» еще до финала договорился с «Манчестер Сити» о трансфере перспективного вратаря за 15+4 млн фунтов. Неплохо для 20-летнего кипера без опыта игры в Премьер-лиге, да? Но у Венсана Компани чутье на таланты.

***

Прошлая победа сборной Англии на молодежном Евро в 1984 году не принесла взрослой сборной особенных успехов. Но, кажется, что много кто из этой команды поедет уже и на Евро-2024 в Германию следующим летом.

Топ-матч в финале молодежного Евро: у Испании и Англии полно будущих звезд. Кто они?

Фото: East NewsVANO SHLAMOV/AFP/East News; ASSOCIATED PRESS/Tamuna Kulumbegashvili

21 комментарий

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Максим Полтавец
Автор
Интересный факт, который не вошел в обзоры

Пару лет назад проводили небольшое исследование и искали футболистов, которые играли и против Месси, и против Марадоны. Быстро нашли только одного – Санти Дению. Нынешнего тренера молодежной сборной Испании

31 января 1993 года испанский защитник 90 минут играл против «Севильи», в которой были два Диего – Симеоне и Марадона. Последний забил победный гол на 80-й минуте (2:1). А в мае 2005-го Санти целых 2 минуты провел на одном поле с Месси – Лео ничего не успел, но «Барса» все равно победила 2:0.

Если интересно, то вот оригинальное исследование: в нем мы скорее опровергали заявление Костакурты, который был уверен, что играл против Месси https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/2788080.html
+21
-2
+19
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Питер Пэн
Ответ Эль Иберико
"афтар" явно глорил за англов, судя по стилистике написания текста. Про лютый бус островитян прошелся едва-едва, зато полное доминирование Фурии во всей второй половине матча он называет "потугами" 🤡
Гишпанцы так-то с детства - симулянты и провокаторы, позор футбола. И судейки все сделали чтобы им помочь! Но не получилось, слава Богу, есть хоть в футболе иногда справедливость!
+9
0
+9
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geoo9
Ответ Эль Иберико
"афтар" явно глорил за англов, судя по стилистике написания текста. Про лютый бус островитян прошелся едва-едва, зато полное доминирование Фурии во всей второй половине матча он называет "потугами" 🤡
удивительное доминирование - по воротам попасть не могли
+10
-3
+7
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|phantom|
Гордон стал лучшим игроком Евро? Никогда бы не думал. Крепкий турнир провел, конечно, но ничего особенного. Из игроков атаки Гиббс-Уайт сильнее выглядел. Это уж не говоря о защите, которая все матчи на ноль отыграла. Думал, либо Траффорд заберет МВП после столь яркого финала, либо кто-то из пары Колвилл/Харвуд-Беллис.
+6
0
+6
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Антон
Неужели у бриттов топ-вратарь появится наконец?
+3
-1
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Тухель
Кстати думаю что Гвардиола когда ему надоест тренировать МС, то он после отпуска в сезон возглавит именно сборную Англии. У англичан дичайший состав, который не собирается заканчиваться + многие игроки прошли через систему МС и лично знакомы с Пепом и с его требованиями, да и Арсенал например не сильно от МС отличается. Просто если подумать, то испанских футболистов работавших с Пепом практически не осталось в большом футболе, да и те кто остались скоро будут заканчивать и пока Пеп уйдет из МС закончат карьеры.
+3
-2
+1
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Spartakovec navsegda
Англичане были явным фаворитом всего турнира, по игре, и хотя был пенальти в концовке, справедливо стали чемпионами.
Вратарь хорошее впечатление произвел, будет очень смешно если Сити отдали будущего №1 Англии за такие "копейки" и попытаются затем вернуть в разы дороже.
+1
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Dylan Walker
сначала было:"победят все равно испанцы"
теперь:"отскок, судьи, испанцы смотрелись лучше"
Вафельные прогнозисты!))
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Ман Сити
Вратарь Сити вообще огонь, двойной сейв в конце с пенальти, ни единого пропущенного. Нельзя его продавать Брайтону или кому там хотят.
Ну и Палмер круто забил со штрафного о спину какого-то полена как в биллиарде.
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Ман Сити
Ответ Leroy Sane 18/19
ахахахах, ну хорош уже других оскорблять, Палмер топ, но Джонс не полено же
Ну вообще он круто сыграл дерево, о которое гол забили. Тоже надо уметь.
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Сергей Сорокин
Ответ Питер Пэн
Гишпанцы так-то с детства - симулянты и провокаторы, позор футбола. И судейки все сделали чтобы им помочь! Но не получилось, слава Богу, есть хоть в футболе иногда справедливость!
Итальянцы такие же
+1
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Владислав Козьминский
Ответ sC@ryCloW!
Испания была ярче и сочнее
Англия лучше играла в футбол поэтому и взяли кубок)
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Leroy Sane 18/19
Ответ Ман Сити
Ну вообще он круто сыграл дерево, о которое гол забили. Тоже надо уметь.
решил подставиться)
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Leroy Sane 18/19
Ответ Ман Сити
Вратарь Сити вообще огонь, двойной сейв в конце с пенальти, ни единого пропущенного. Нельзя его продавать Брайтону или кому там хотят. Ну и Палмер круто забил со штрафного о спину какого-то полена как в биллиарде.
ахахахах, ну хорош уже других оскорблять, Палмер топ, но Джонс не полено же
0
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Усатая Козляра
Ответ Spartakovec navsegda
Англичане были явным фаворитом всего турнира, по игре, и хотя был пенальти в концовке, справедливо стали чемпионами. Вратарь хорошее впечатление произвел, будет очень смешно если Сити отдали будущего №1 Англии за такие "копейки" и попытаются затем вернуть в разы дороже.
там есть право первоочередного выкупа
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Lidin_papa
Ответ |phantom|
Гордон стал лучшим игроком Евро? Никогда бы не думал. Крепкий турнир провел, конечно, но ничего особенного. Из игроков атаки Гиббс-Уайт сильнее выглядел. Это уж не говоря о защите, которая все матчи на ноль отыграла. Думал, либо Траффорд заберет МВП после столь яркого финала, либо кто-то из пары Колвилл/Харвуд-Беллис.
В финале Гиббс-Уайт запомнился только парой упущенных моментов.
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Ман Сити
Перед турниром тут на главной висела статья "Главные звезды моложеного ЧЕ". Где были одни ноунеймы и пара игроков ливера, которые ожидаемо провалились.
Как я и говорил главной звездой станет Гомес, не забил в финале, но стал лучшим игроком Испании, а у чемпионов 2 лучших игрока: вратарь, феноменальная игра и Палмер, который по сути забил в финале, а в полуфинале сделал 3 г+п.
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Александр Смирнов
Был на финале в Батуми. Болел за англичан, большая часть стадиона болела за испанцев. Но и Англию поддерживали. Сорвал голос. впечатлений море! Спасибо Грузии за отличную организацию!
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garp
Почему испанцы пошли толкаться после гола?
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