13 комментариев

Накануне домашнего ЧМ.

Полгода назад сборная Канады впечатляла яркой игрой на ЧМ-2022, следующий чемпионат мира канадцам принимать вместе с США и Мексикой, но в местном футболе внезапно совсем другая проблема.

Канадская федерация футбола оказалась на грани банкротства.

Банкротство федерации – насколько все серьезно и чем это грозит?

«Федерация футбола Канады находится в тяжелом финансовом положении, – признает исполняющий обязанности генерального директора Джейсон де Вос. – Ситуация ухудшилась до такой степени, что в Федерации рассматривают вариант с официальным объявлением банкротства. Изучаем последствия подобного сценария для спортивной системы страны.

На данный момент, денежный резерв Федерации – 2,4 млн долларов. При государственном финансировании организация «сожгла» более 4 млн долларов. Федерация футбола Канады уже ведет переговоры о переподписании коллективных договоров со старшими национальными командами, но прямо сейчас можно сказать, что общение между сторонами зашло в тупик».

Что это значит? Медиа, которые близки к системе, предупреждают о нескольких проблемах:

• Взрослые сборные Канады не смогут участвовать в международных товарищеских матчах;

• Заморозится программа обучения детских футбольных тренеров по всей стране;

• Прекратится финансирование глобальной программы по обучению футбольных арбитров.

«Очевидно, имеют место экономические проблемы. Если после ЧМ-2022 кто-то думал, что теперь все солнечно и радужно, что вдруг возьмутся деньги, а Канада выйдет на новый уровень, это не так», – грустит тренер мужской сборной Джон Хердман.

А игроки помогать не хотят. У федерации с ними ужасные отношения

Проблемы давно преследуют местных чиновников.

В июне 2022-го канадские футболисты объявили бойкот перед товарищеской игрой с Панамой – из-за разногласий с федерацией. В заявлении для медиа футболисты обвиняли чиновников в том, что они затягивали переговоры и вообще не хотели вести диалог. Матч тогда отменили.

Среди основных требований звучали:

• 40% призовых за выход на чемпионат мира. Это примерно 3,6 млн долларов – за проход квалификации национальной футбольной федерации полагается минимум 9 млн.

• туристический пакет для друзей и членов семей, путешествующих с игроками;

• равные финансовые условия для мужской и женской сборных: одинаковые компенсации за матчи, равнозначные доли от призовых на будущих чемпионатах мира.

При этом призовые за мужской и женский ЧМ существенно отличались. Например, перед Катарским турниром речь шла о 440 млн долларов общего фонда. Уже в июле в Австралии пройдет женский ЧМ – девушки получат всего лишь 60 млн. Правда, женская сборная Канады – среди мировых топов, она шестая в мировом рейтинге.

The Athletic сообщал, что ни одно из требований федерация тогда так и не выполнила, а чиновники ссылались на экономические проблемы. Поэтому когда Федерация попробовала договориться с футболистами, они навстречу не пошли.

Теперь вопросы надо решать как можно скорее – через три года Канаде играть на домашнем чемпионате мира. Скоро в деталях планировать подготовку.

Фото: Gettyimages.ru/Candice Ward, Richard Heathcote