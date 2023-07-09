13 комментариев

Канадская федерация – почти банкрот. Насколько все серьезно?
Накануне домашнего ЧМ.
Полгода назад сборная Канады впечатляла яркой игрой на ЧМ-2022, следующий чемпионат мира канадцам принимать вместе с США и Мексикой, но в местном футболе внезапно совсем другая проблема.
Канадская федерация футбола оказалась на грани банкротства.
Банкротство федерации – насколько все серьезно и чем это грозит?
«Федерация футбола Канады находится в тяжелом финансовом положении, – признает исполняющий обязанности генерального директора Джейсон де Вос. – Ситуация ухудшилась до такой степени, что в Федерации рассматривают вариант с официальным объявлением банкротства. Изучаем последствия подобного сценария для спортивной системы страны.
На данный момент, денежный резерв Федерации – 2,4 млн долларов. При государственном финансировании организация «сожгла» более 4 млн долларов. Федерация футбола Канады уже ведет переговоры о переподписании коллективных договоров со старшими национальными командами, но прямо сейчас можно сказать, что общение между сторонами зашло в тупик».
Что это значит? Медиа, которые близки к системе, предупреждают о нескольких проблемах:
• Взрослые сборные Канады не смогут участвовать в международных товарищеских матчах;
• Заморозится программа обучения детских футбольных тренеров по всей стране;
• Прекратится финансирование глобальной программы по обучению футбольных арбитров.
«Очевидно, имеют место экономические проблемы. Если после ЧМ-2022 кто-то думал, что теперь все солнечно и радужно, что вдруг возьмутся деньги, а Канада выйдет на новый уровень, это не так», – грустит тренер мужской сборной Джон Хердман.
А игроки помогать не хотят. У федерации с ними ужасные отношения
Проблемы давно преследуют местных чиновников.
В июне 2022-го канадские футболисты объявили бойкот перед товарищеской игрой с Панамой – из-за разногласий с федерацией. В заявлении для медиа футболисты обвиняли чиновников в том, что они затягивали переговоры и вообще не хотели вести диалог. Матч тогда отменили.
Среди основных требований звучали:
• 40% призовых за выход на чемпионат мира. Это примерно 3,6 млн долларов – за проход квалификации национальной футбольной федерации полагается минимум 9 млн.
• туристический пакет для друзей и членов семей, путешествующих с игроками;
• равные финансовые условия для мужской и женской сборных: одинаковые компенсации за матчи, равнозначные доли от призовых на будущих чемпионатах мира.
При этом призовые за мужской и женский ЧМ существенно отличались. Например, перед Катарским турниром речь шла о 440 млн долларов общего фонда. Уже в июле в Австралии пройдет женский ЧМ – девушки получат всего лишь 60 млн. Правда, женская сборная Канады – среди мировых топов, она шестая в мировом рейтинге.
The Athletic сообщал, что ни одно из требований федерация тогда так и не выполнила, а чиновники ссылались на экономические проблемы. Поэтому когда Федерация попробовала договориться с футболистами, они навстречу не пошли.
Теперь вопросы надо решать как можно скорее – через три года Канаде играть на домашнем чемпионате мира. Скоро в деталях планировать подготовку.
«Положил пакет долларов и сказал, что хочу «Мерседес». 10 историй про наличные в футболе
Фото: Gettyimages.ru/Candice Ward, Richard Heathcote
— почему они в долгах
— о чем попросила федерация игроков
— и самое главное — насколько это серьезно-то?
П.С. Я всегда за то, чтобы люди работали за хорошую зп. Но зачем топить свою же федерацию такими непомерными требованиями к призовым и соцпакету для друзей и родных?
Женская сборная: Много золота!
Детские тренеры: Ну да, ну да, пошли мы...