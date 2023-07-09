13 комментариев

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Канадская федерация – почти банкрот. Насколько все серьезно?

ЧМ-2026
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Футбол Футбол

Накануне домашнего ЧМ.

Полгода назад сборная Канады впечатляла яркой игрой на ЧМ-2022, следующий чемпионат мира канадцам принимать вместе с США и Мексикой, но в местном футболе внезапно совсем другая проблема.

Канадская федерация футбола оказалась на грани банкротства.

Банкротство федерации – насколько все серьезно и чем это грозит?

«Федерация футбола Канады находится в тяжелом финансовом положении, – признает исполняющий обязанности генерального директора Джейсон де Вос. – Ситуация ухудшилась до такой степени, что в Федерации рассматривают вариант с официальным объявлением банкротства. Изучаем последствия подобного сценария для спортивной системы страны.

На данный момент, денежный резерв Федерации – 2,4 млн долларов. При государственном финансировании организация «сожгла» более 4 млн долларов. Федерация футбола Канады уже ведет переговоры о переподписании коллективных договоров со старшими национальными командами, но прямо сейчас можно сказать, что общение между сторонами зашло в тупик».

Что это значит? Медиа, которые близки к системе, предупреждают о нескольких проблемах:

• Взрослые сборные Канады не смогут участвовать в международных товарищеских матчах;

• Заморозится программа обучения детских футбольных тренеров по всей стране;

• Прекратится финансирование глобальной программы по обучению футбольных арбитров.

«Очевидно, имеют место экономические проблемы. Если после ЧМ-2022 кто-то думал, что теперь все солнечно и радужно, что вдруг возьмутся деньги, а Канада выйдет на новый уровень, это не так», – грустит тренер мужской сборной Джон Хердман.

А игроки помогать не хотят. У федерации с ними ужасные отношения

Проблемы давно преследуют местных чиновников.

В июне 2022-го канадские футболисты объявили бойкот перед товарищеской игрой с Панамой – из-за разногласий с федерацией. В заявлении для медиа футболисты обвиняли чиновников в том, что они затягивали переговоры и вообще не хотели вести диалог. Матч тогда отменили.

Среди основных требований звучали:

• 40% призовых за выход на чемпионат мира. Это примерно 3,6 млн долларов – за проход квалификации национальной футбольной федерации полагается минимум 9 млн.

• туристический пакет для друзей и членов семей, путешествующих с игроками;

• равные финансовые условия для мужской и женской сборных: одинаковые компенсации за матчи, равнозначные доли от призовых на будущих чемпионатах мира.

При этом призовые за мужской и женский ЧМ существенно отличались. Например, перед Катарским турниром речь шла о 440 млн долларов общего фонда. Уже в июле в Австралии пройдет женский ЧМ – девушки получат всего лишь 60 млн. Правда, женская сборная Канады – среди мировых топов, она шестая в мировом рейтинге.

The Athletic сообщал, что ни одно из требований федерация тогда так и не выполнила, а чиновники ссылались на экономические проблемы. Поэтому когда Федерация попробовала договориться с футболистами, они навстречу не пошли.

Теперь вопросы надо решать как можно скорее – через три года Канаде играть на домашнем чемпионате мира. Скоро в деталях планировать подготовку.

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Фото: Gettyimages.ru/Candice Ward, Richard Heathcote

13 комментариев

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saintveles
честно говоря, я так и не понял:
— почему они в долгах
— о чем попросила федерация игроков
— и самое главное — насколько это серьезно-то?
+17
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+17
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Несусветный Папаша
Надо чтобы правительство Канады забрало у Федерации Хоккея Канады и отдало часть денег футболистам, очевидное же решение.
+11
-2
+9
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Amalfitano
Ничем катастрофическим эта ситуация не грозит. Это чисто внутренние проблемы. Не смогут оплатить курсы для тренеров и арбитров, не смогут оплатить товарняки и т.д.

П.С. Я всегда за то, чтобы люди работали за хорошую зп. Но зачем топить свою же федерацию такими непомерными требованиями к призовым и соцпакету для друзей и родных?
+6
-3
+3
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Несусветный Папаша
Ответ werowolf-gears
Футболисткам
и туда тоже можно
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NottinghamForest
Делов то!п Продать Альфонсо Дэвиса федерации Саудовской Аравии миллионов за 100 и нет проблем
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werowolf-gears
Ответ Несусветный Папаша
Надо чтобы правительство Канады забрало у Федерации Хоккея Канады и отдало часть денег футболистам, очевидное же решение.
Футболисткам
+2
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Amalfitano
Ответ saintveles
честно говоря, я так и не понял: — почему они в долгах — о чем попросила федерация игроков — и самое главное — насколько это серьезно-то?
А тут и не раскрывается причина предбанкротного состояния. Просто констатируется реальность. Наверное проблема в том, что в Канаде футбол не очень популярная игра и спонсоры табуном не идут в федерацию.
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Cearvm
А что мешает обанкротиться и заново создать федерацию? Пусть даже некоторые программы официально придется заново перезапустить. Если уж чиновники не справились с ее управлением, то к игрокам вопросов быть не может, они на поле немало делают.
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pelod
жадные футбичи и тут хотят жрать в 3 горла.
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Это те, кому технический партнёр прошлогоднюю форму поставил, потому что не ждал, что выйдут на ЧМ, да?
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Ответ Amalfitano
Ничем катастрофическим эта ситуация не грозит. Это чисто внутренние проблемы. Не смогут оплатить курсы для тренеров и арбитров, не смогут оплатить товарняки и т.д. П.С. Я всегда за то, чтобы люди работали за хорошую зп. Но зачем топить свою же федерацию такими непомерными требованиями к призовым и соцпакету для друзей и родных?
Мне понравилась предъява с пакетом для друзей и членов семей. Ладно там, если для родителей, жены и детей, но замах похож на НеймароМбаппешский. Всё окружение подвезите и разместите заодно, а то они в Катаре не были.
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Ответ saintveles
честно говоря, я так и не понял: — почему они в долгах — о чем попросила федерация игроков — и самое главное — насколько это серьезно-то?
Игроки: Мы вышли на ЧМ, Нам нужно золото!
Женская сборная: Много золота!
Детские тренеры: Ну да, ну да, пошли мы...
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