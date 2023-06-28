Стильно.

«Ман Юнайтед» показал свежую домашнюю форму на сезон-2023/24: традиционную красную майку adidas украсили черным воротником и вставками на плечах. На форме сразу несколько ярких символов Манчестера: Ланкаширская роза на внутренней стороне и геометрический узор, вдохновленный знаменитым Траффордским мостом.

Но сама презентация подарила еще одну, даже более жирную отсылку – Рэшфорд повторил легендарное фото Аллена Айверсона с розами.

Начало 2001-го. К тому моменту Айверсон – уже суперзвезда: тащит «Филадельфию» к финалу, за пару месяцев до этого стал MVP Матча всех звезд. В апрельском выпуске Sports Illustrated выкатывает мощную фотосессию Аллена. Отснятый материал лежал год!

А гонялись за Айверсон еще дольше – каждый раз баскетболист «забывал» о встрече.

«Ведущий фотограф журнала предупредил меня, что это сложная задача, – вспоминал автор фотосессии Жерар Рансинан. – С Алленом Айверсоном было нелегко справиться. Я приехал на арену для съемки. Один из игроков – канадец, говоривший по-французски, – рассмеялся: «У тебя назначена встреча с Алленом? Удачи!».

Айверсона впечатлило портфолио Рансинана (француз показал свои работы): снимки Фиделя Кастро, Иоанна Павла II и других личностей. Аллен одобрительно хмыкнул.

«Я рассказал ему об увядших розах, которые символизировали эфемерную сторону успеха. Он полуприподнял бровь, – продолжает Рансинан. – На рэперском жаргоне он сказал мне, что вернется. Я, честно говоря, поверил ему лишь наполовину. Я все расставил, подготовил свет… И он вернулся».

Рэшфорд как будто отзеркалил это фото: скопирована только поза, остальное в обратном порядке – живые цветы, форма, фон. И сам факт, что Маркус одет, но сидит босиком – иначе никак, у него контракт с Nike.

Айверсон – важный проводник черной культуры

Карьера Аллена Айверсона – невероятный сюжет. Мы писали про него здесь и здесь.

Тут – максимально коротко про одного из самых неуправляемых игроков в истории НБА.

Когда речь заходит об Аллене Айверсоне и его культурном влиянии на развитие НБА, очень сложно подбирать равнозначного претендента. Оно столь многообразно, ажурно и затейливо, как его игра.

Неполная семья, сомнительное окружение, взросление в гетто, тюремное заключение довольно рано сформировали в голове Аллена основные жизненные критерии: необходимость заработка и верность корням. Последним Айверсон не пренебрегал никогда. За это многие его и полюбили.

Айверсон транслировал ценности черной культуры через поведение, одежду, украшения, но наиболее аутентичным атрибутом стали... его косички.

В XVI-м веке в Колумбии союзники революционера и борца с рабством Бенкоша Биохо использовали прическу в качестве зашифрованных посланий. Извилистая геометрия и их количество имитировали пути отхода при планировании побега из рабства. Со временем эта прическа укоренилась в качестве культурного кода.

«Не знаю. У людей так много стереотипов о том, кто я. И чаще всего представляют меня с мрачной стороны. Но я не такой. Я не гангстер и не бандит. Не пытаюсь делать вид крутого парня. Если речь идет о баскетболе, да, тут я крут и неуступчив. Но я не хочу, чтобы мои дети говорили, что их папа – гангстер, что он суров с людьми. Это не тот имидж, который я стараюсь показать.

Просто потому, что я выгляжу так, как я выгляжу, веду себя так, как веду, одеваюсь так, как одеваюсь, люди думают, что я какой-то негодяй. Я же просто демонстрирую то, кем являюсь в повседневной жизни, то, откуда я родом. Все, что я могу сделать – быть лучшей версией себя.

Быть лучшим Алленом Айверсоном».

Фото: twitter.com; Gettyimages.ru/Friedemann Vogel / Staff