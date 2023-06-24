Но верят в президента, который вытащил клуб со дна.

Консорциум BlueСo, который владеет «Челси», купил еще одну команду – теперь Тодду Боули и его соинвесторам принадлежит «Страсбур» из французской Лиги 1.

По данным The Guardian, BlueCo заплатил за 100% акций 75 млн евро. Да, гораздо меньше, чем за одного Энцо Фернандеса.

Новые владельцы вложатся в главную команду и академию, но руководство клуба останется прежним. Президент «Страсбура» Марк Келлер сохранит пост и будет осуществлять оперативное управление.

Первые разговоры о возможной покупке «Страсбура» владельцами «Челси» возникли в начале 2023 года. Тодд Боули активизировался после новостей о том, что УЕФА разрешит двум клубам с одним владельцем выступать в еврокубках.

«Страсбур» привлек инвесторов возможностью отдавать туда молодых футболистов для развития. Но еще больше BlueCo впечатлило грамотное управление и финансовое здоровье клуба. Неудивительно, что они оставили прошлое руководство у руля.

«Это важный день для «Страсбура». Мы с акционерами думали об этом последние пару лет. Мы построили здоровый и хорошо управляемый клуб. И достигли в этой модели потолка. Мы хотели, чтобы двигался дальше, поэтому нам обязательно нужна была прочная структура, способная поддержать наше развитие и наши амбиции», – заявил президент «Страсбура» Марк Келлер.

Келлер поднял «Страсбур» из любителей в Лигу 1 за 6 лет. При нем клуб выиграл Кубок лиги, залетел в ЛЕ и пару раз обновил трансферные рекорды

Постепенным возрождением «Страсбур» обязан именно Келлеру, который в 2012 году зашел в клуб, после банкротства игравший в четвертой французской лиге (считается любительской). За шесть лет довел его до Лиги 1 и уже шесть сезонов удерживает скромную команду в элите.

Вот результаты «Страсбура» после камбэка в Лигу 1, где клуб не играл с сезона-2007/08:

•‎ 2017/18 – 15-е место;

•‎ 2018/19 – 11-е место, выигранный Кубок лиги и квалификация в ЛЕ;

•‎ 2019/20 – 11-е место;

•‎ 2020/21 – 15-е место;

•‎ 2021/22 – 6-е место;

•‎ 2022/23 – 15-е место.

А еще при Келлере «Страсбур» дважды обновил трансферный рекорд. Летом 2018-го в «Монако» за 14 млн евро ушел Жан-Эд Ахолу (брали за 500 тысяч евро), а зимой 2020-го в том же направлении, но уже за 15 млн евро отправился Юссуф Фофана, который в 2017-м достался «Страсбуру» даром. В июле 2021-го клуб продал воспитанника Мохамеда Симакана (им сейчас интересуется «Арсенал») в «РБ Лейпциг» – тоже за 15 млн евро.

Болельщики восприняли приход Боули настороженно – но доверяют руководству

Фанаты «Страсбура», держа в голове кейс «Челси», восприняли приход консорциума Боули сдержанно – они опасаются импульсивных решений, но все равно верят в действующее руководство клуба, которое Тодд пообещал не трогать.

• «Меня беспокоят катастрофические результаты «Челси» и то, как они отнеслись к сотрудникам, которые были в клубе при Абрамовиче. Это катастрофическое управление. Мы запускаем волка в овчарню», – говорит фанат «Страсбура» по имени Готье.

• «Келлер пришел в клуб и вытащил его со дна. Я на 1000% уверен, что президент знает, куда идет», – считает Томас, еще один болельщик клуба.

• «Марк сможет найти баланс между результатом и сохранением нашей эльзасской идентичности. Давайте ему доверимся!» – призывает Мурад Уали, президент одного из любительских клубов-партнеров «Страсбура».

• «Мы доверяем Марку, но всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Вот почему мы очень бдительны. Мы понимаем необходимость укрепления акционерного капитала для развития клуба, но с подозрением относимся к американским инвестициям, потому что они в свое время привели нас к банкротству (с 1997-го по 2003 год клубом управляла американская компания IMG McCormack – прим Sports.ru). Сегодня нам есть что терять, поэтому нам нужно, чтобы он нас успокоил», – рефлексирует глава федерации болельщиков «Страсбура» Филипп Вольф.

А вы верите, что «Страсбур» с Боули станет успешнее?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Jean-Francois Badias