Ох.

«Арсенал» красиво отмечает 20-летие «Непобедимых»: выкатил новую форму с отсылками на легендарное чемпионство-2003/04 без поражений. Обычная футболка стоит 80 фунтов; за 110 получите аутентичную версию (Home Authentic) – с нанесением результатов команды на швах внутренней стороны.

Правда, купить такую футболку пока нельзя – «Арсенал» и adidas приостановили продажу. Напортачили с этой самой серией без поражений.

Что случилось?

На швах должно быть нанесение 38 букв – это результаты матчей в сезоне-2003/04: W обозначает победу, D – ничью. Но дизайнеры потеряли шесть матчей: на футболках Home Authentic только 32 буквы.

Ошибку заметили фанаты.

Они же вычислили, каких матчей не хватает: победы над «Болтоном», ничьей с «Ман Юнайтед» (29-30 туры) и последних 4 игр.

«Арсенал» снял футболки с продажи на официальном сайте – вместо новой формы на сайте заглушка с лучшим пенальти в истории (Пирес+Анри).

Клуб разослал письма болельщикам, которые уже купили неправильную версию (сколько их – неизвестно). Adidas вернет им деньги.

«Фирменные футболки Arsenal Home Authentic сезона-2023/24 временно недоступны, пока исправляется ошибка в дизайне. Версия Replica (обычная) домашней футболки не пострадала», – говорится в заявлении компании.

Как вообще продается форма «Арсенала»?

Очень неплохо.

•‎ В августе 2019-го Daily Mail сообщал, что «Арсенал» за год продал 800 тысяч футболок – только у пяти клубов в мире больше.

•‎ Летом 2022-го «Арсенал» обновил собственный рекорд по выручке от продажи гостевой формы – заработали больше миллиона фунтов в первый же день.

Джерси, приуроченные к юбилею знакового для «Арсенала» сезона, наверняка будут продаваться еще лучше – особенно на фоне свежих успехов. Но пока только в версии без результатов матчей.

Фото: arsenal.com