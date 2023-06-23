Фэйл «Арсенала»: новую форму сняли с продажи. Потеряли матчи легендарной серии без поражений 🤷♂️
Ох.
«Арсенал» красиво отмечает 20-летие «Непобедимых»: выкатил новую форму с отсылками на легендарное чемпионство-2003/04 без поражений. Обычная футболка стоит 80 фунтов; за 110 получите аутентичную версию (Home Authentic) – с нанесением результатов команды на швах внутренней стороны.
Правда, купить такую футболку пока нельзя – «Арсенал» и adidas приостановили продажу. Напортачили с этой самой серией без поражений.
Что случилось?
На швах должно быть нанесение 38 букв – это результаты матчей в сезоне-2003/04: W обозначает победу, D – ничью. Но дизайнеры потеряли шесть матчей: на футболках Home Authentic только 32 буквы.
Ошибку заметили фанаты.
Они же вычислили, каких матчей не хватает: победы над «Болтоном», ничьей с «Ман Юнайтед» (29-30 туры) и последних 4 игр.
«Арсенал» снял футболки с продажи на официальном сайте – вместо новой формы на сайте заглушка с лучшим пенальти в истории (Пирес+Анри).
Клуб разослал письма болельщикам, которые уже купили неправильную версию (сколько их – неизвестно). Adidas вернет им деньги.
«Фирменные футболки Arsenal Home Authentic сезона-2023/24 временно недоступны, пока исправляется ошибка в дизайне. Версия Replica (обычная) домашней футболки не пострадала», – говорится в заявлении компании.
Как вообще продается форма «Арсенала»?
Очень неплохо.
• В августе 2019-го Daily Mail сообщал, что «Арсенал» за год продал 800 тысяч футболок – только у пяти клубов в мире больше.
• Летом 2022-го «Арсенал» обновил собственный рекорд по выручке от продажи гостевой формы – заработали больше миллиона фунтов в первый же день.
Джерси, приуроченные к юбилею знакового для «Арсенала» сезона, наверняка будут продаваться еще лучше – особенно на фоне свежих успехов. Но пока только в версии без результатов матчей.
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Фото: arsenal.com
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