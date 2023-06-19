Как жаль Модрича! Так близко к трофею со сборной – и опять нет 😢
Был лучший шанс.
Лука Модрич подобрался к трофею со сборной Хорватии максимально близко – дошло до серии пенальти в финале. Он-то забил свой 11-метровый, но две ошибки партнеров и паненка Дани Карвахаля, партнера по «Реалу», отменили мечту.
Великий хорват с одной из самых стабильных сборных мира последнего времени опять был так рядом – и опять не выиграл.
«Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты». Модрич очень хотел победить в финале
В полуфинале Лиги наций с Нидерландами Модрич оформил гол+ассист и стал лучшим игроком матча.«Фантастическая игра. Он настоящий лидер команды, он контролировал игровой ритм. Его футбольный интеллект поразителен», – хвалили Модрича на официальном сайте УЕФА.
Перед решающим матчем с испанцами Лука признался: «Победа в финале станет невероятным достижением. Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты».
Но нет – хорваты традиционно перевели матч в дополнительное время, дошли до послематчевой серии, завели испанцев на свою территорию. И не смогли завершить.
Это был самый близкий шанс Луки. У его Хорватии три медали за пять лет
За последние пять лет Модрич уже трижды приближался к трофею.
На ЧМ-2018 протискивались в финал через 120-минутные матчи плей-офф, уже опытного, но железного Модрича не меняли. В итоге Луку признали лучшим футболистом турнира, но главный матч он все-таки проиграл – Франции в финале, причем без особых шансов, 2:4.
После игры Лука очень грустил: «Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии. Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают».
В Катаре Хорватия снова впечатлила: прошла до полуфинала. Там проиграли аргентинцам – будущим чемпионам. Но забрали бронзу у Марокко, а Модрич стал первым полевым в истории, кто провел все семь матчей чемпионата мира в возрасте 37+ лет.
Лука радовался медали: «Да, на поле было видно, как мы праздновали. Это действительно много значит – выиграть две медали за два чемпионата мира. Это что-то очень важное и очень большое для Хорватии. Теперь нельзя говорить о Хорватии как о команде, которая делает что-то раз в 20 лет. Попасть в финал нам не удалось, но мы отправились домой победителями, что тоже очень важно».
И все-таки побед со сборной у него так и нет. Только клубная коллекция за «Реал».
Модрич скоро расскажет, будет ли он и дальше играть за сборную. Новый ориентир – Евро-2024, до него год. Легенде к тому моменту будет уже почти 39.
У Испании первый трофей за 11 лет! Вырвали Лигу наций по пенальти у хорватов
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Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; globallookpress.com/Roland Krivec/DeFodi.de, Naoki Morita/AFLO
Наоборот ведь, по качеству игры проседали, однако выгрызали победы на характере и стальных нервах. Франция была лучше, Аргентина была лучше, Испания была лучше хорватов в их же стихии. И бразильцы были лучше, но допижонились.
Так что не стоит грустить, что Модрич не выиграл золото. За счёт игры на ЧМ 2018 он выиграл Золотой Мяч и смог стать многократным медалистом престижных турниров.
У многих игроков за историю, которые тащили сборную как Модрич, и у многих команд, которые играли даже лучше Хорватии такого периода просто не было и уже не будет. Золотое поколение Бельгии — одна бронза. Золотое поколение Англии — без комментариев. Хорватия 2018 - 2023 оставила свой след в истории и стали гордостью для страны. А остааили их без золота их те, кто был лучше.
Но для англичан все равно виноват не бесхребетный состав сборной, а Ларионда.