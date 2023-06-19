Был лучший шанс.

Лука Модрич подобрался к трофею со сборной Хорватии максимально близко – дошло до серии пенальти в финале. Он-то забил свой 11-метровый, но две ошибки партнеров и паненка Дани Карвахаля, партнера по «Реалу», отменили мечту.

Великий хорват с одной из самых стабильных сборных мира последнего времени опять был так рядом – и опять не выиграл.

«Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты». Модрич очень хотел победить в финале

В полуфинале Лиги наций с Нидерландами Модрич оформил гол+ассист и стал лучшим игроком матча.«Фантастическая игра. Он настоящий лидер команды, он контролировал игровой ритм. Его футбольный интеллект поразителен», – хвалили Модрича на официальном сайте УЕФА.

Перед решающим матчем с испанцами Лука признался: « Победа в финале станет невероятным достижением. Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты ».

Но нет – хорваты традиционно перевели матч в дополнительное время, дошли до послематчевой серии, завели испанцев на свою территорию. И не смогли завершить.

Это был самый близкий шанс Луки. У его Хорватии три медали за пять лет

За последние пять лет Модрич уже трижды приближался к трофею.

На ЧМ-2018 протискивались в финал через 120-минутные матчи плей-офф, уже опытного, но железного Модрича не меняли. В итоге Луку признали лучшим футболистом турнира, но главный матч он все-таки проиграл – Франции в финале, причем без особых шансов, 2:4.

После игры Лука очень грустил: «Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии. Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают».

В Катаре Хорватия снова впечатлила: прошла до полуфинала. Там проиграли аргентинцам – будущим чемпионам. Но забрали бронзу у Марокко, а Модрич стал первым полевым в истории, кто провел все семь матчей чемпионата мира в возрасте 37+ лет.

Лука радовался медали: «Да, на поле было видно, как мы праздновали. Это действительно много значит – выиграть две медали за два чемпионата мира. Это что-то очень важное и очень большое для Хорватии. Теперь нельзя говорить о Хорватии как о команде, которая делает что-то раз в 20 лет. Попасть в финал нам не удалось, но мы отправились домой победителями, что тоже очень важно».

И все-таки побед со сборной у него так и нет. Только клубная коллекция за «Реал».

Модрич скоро расскажет, будет ли он и дальше играть за сборную. Новый ориентир – Евро-2024, до него год. Легенде к тому моменту будет уже почти 39.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel; globallookpress.com/Roland Krivec/DeFodi.de, Naoki Morita/AFLO