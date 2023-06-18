7 комментариев

Будет строить командный футбол.

Похоже, «ПСЖ» наконец-то определился с новым тренером. По информации L’Équipe, выбрали Луиса Энрике.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клуб и 53-летний тренер почти договорились, осталось только согласовать срок контракта. Испанец – совместный выбор президента Нассера Аль-Хелайфи и советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша.

Парижане видят в испанце идеального тренера для создания команды, которая не будет зависима от одного игрока.

Вообще-то Энрике хотел в Англию, а «ПСЖ» – Нагельсманна. Почему все иначе?

Луис Энрике без работы полгода, с ЧМ-2022 – после вылета от Марокко в 1/8 финала Федерация футбола Испании не продлила с ним контракт, позвали Луиса де ла Фуэнте из молодежной сборной.

«Со мной впервые не продлили контракт. Предпочитаю этот вариант. Если в тебя больше не верят, не считают подходящим для этой работы, я с радостью двигаюсь дальше, – реагировал тренер. – Теперь я свободен выбирать, чем займусь дальше. Хочу тренировать, представляю себя тренером клуба, который сможет более точно сделать все то, что не удалось сделать на уровне сборной. Но эта глава завершена. Я точно возьму паузу до следующего сезона».

В клубном футболе Энрике не бывал после ухода из «Барселоны» – целых шесть лет.

Он признался, что был бы рад пойти в АПЛ: «Хочу поработать в Англии. Но не могу представить, что в июле буду в АПЛ. Я хочу возглавить команду, способную на большие свершения. Найти такую сложно, и я не собираюсь работать в первом попавшемся клубе, жду предложение от сильной команды».

Топ-команда пришла: Энрике вел переговоры с «Челси», но руководство клуба хотело все обдумать и поставило Фрэнка Лэмпарда на остаток сезона. Луису не понравилось: As сообщает, что тренер хотел руководить командой уже в четвертьфинале ЛЧ с «Реалом». После этого Тодд Боули переключился на другие варианты – Маурисио Почеттино и Юлиана Нагельсманна.

Как пишет The Telegraph, в мае к Энрике заходил «Тоттенхэм», но испанец отклонил предложение. Не срослось и с «Наполи»: были разные представления о зарплате, тренер запросил 8 млн евро в год чистыми.

Зато с «ПСЖ» договорился за пару дней. Все из-за отказа Юлиана Нагельсманна: парижане хотели немца, не боялись заплатить «Баварии» 10 млн евро за расторжение, тренер планировал позвать Тьерри Анри в свой штаб, но переговоры неожиданно заглохли.

А как же Гальтье? Его же не увольняли

Еще в мае стало понятно, что Кристоф не останется в «ПСЖ». Хотя он считает, что заслужил шанс:

«Успешный сезон на национальном уровне. «ПСЖ» – чемпион. Катастрофические сезоны – это когда мы не выигрываем чемпионат. Я думаю, что заслуживаю провести еще сезон в «ПСЖ». Я полностью выложился и отдал много энергии. Я смог сохранить выбранный курс в сложные моменты. Чувствую, что заслужил остаться в клубе».

Проблем Гальтье добавил не только ранний вылет из ЛЧ от «Баварии», но и апрельская расистская история: журналист RMC Sport Даниэль Риоло опубликовал электронное письмо, в котором тогда еще тренер «Ниццы» пожаловался на негативное влияние Рамадана. Кристоф считает, что голод влиял на спортивную форму – и даже показательно отстранял футболиста за то, что он соблюдал пост.

«ПСЖ» поддержал тренера, но начал искать варианты. Катарские боссы мечтали о Зинедине Зидане, но француз уже второй год отклоняет предложения из Парижа.

Куда пойдет Гальтье, пока непонятно. Кристофа связывали с «Наполи», но итальянцы назначили Руди Гарсию.

Ясно, что вскоре нас наверняка ждет официальное объявление об увольнении из «Парижа».

***

И назначение Луиса Энрике. После чемпионата мира его жестко критиковали за стиль: контроль ради контроля, владение без опасных моментов и так далее. Естественно – когда нет результата, а особенности игры настолько яркие.

Вадим Лукомский подчеркивал, что это не тики-така, а трусость и антифутбол.

Вероятно, в «ПСЖ» от Энрике будут требовать чего-то более эффективного.

Получится ли?

Фото: globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Naoki Morita/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency