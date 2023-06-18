16 комментариев

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70-летний Грэм Сунесс переплыл Ла-Манш! Ради благотворительности

Грэм Сунесс
Футбол Футбол

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70-летний экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс вплавь преодолел Ла-Манш – на это ушло 12 часов и 17 минут!

Это не просто личный вызов. Сунесс заплывом привлек внимание к благотворительному сбору. Всего собрали 1,1 миллиона фунтов для людей, страдающих буллезным эпидермолизом – аутоимунным заболеванием.

На заплыв Сунесса вдохновила 14-летняя девочка, страдающая от болезни. Грэм готовился 9 месяцев

Впервые о планах переплыть Ла-Манш Сунесс рассказал в конце мая – а еще заявил, что задумал это еще в сентябре 2022-го. Вот что Грэм рассказал о подготовке к заплыву: «В первые восемь недель я не был уверен, что готов это сделать. Думал, что, возможно, откусил больше, чем могу прожевать. Но теперь я готов».

В репортаже BBC о подготовке к заплыву Грэм со слезами на глазах говорил: «Буллезный эпидермолиз – самая ужасная болезнь. Люди, страдающие от него, каждый день задают вопрос: «Почему я?» Это безвыходная ситуация – и с ней может столкнуться каждый. Я переплыву Ла-Манш, чтобы хоть как-то помочь».

Сунесс рассказал, что встреча с девочкой, страдающей от буллезного эпидермолиза, – 14-летней Айлой Грист – произвела на него сильное впечатление. Он помнит, как задал Айле вопрос: «Тебе сейчас больно?» Она сказала, что да. Он спросил: «По шкале от одного до десяти, насколько тебе больно?» Она ответила: «Одиннадцать».

Также Сунесс рассказывал, как именно буллезный эпидермолиз влияет на организм Айлы: «Ее кожа выглядит так, будто она обожжена. Будто на сырое мясо направили раскаленный паяльник».

«Она научила меня состраданию и мужеству. Она очень смелая. Она умна – когда я говорю глупости, она просто начинает качать головой. Она знает, что лучше уже не будет, и все же она преподает всем нам уроки, страдая от этой ужасной, противной, злой болезни», – говорил экс-игрок «Ливерпуля».

Сунесс переплывал Ла-Манш в команде – было еще пять участников. Один из них – отец Айлы.

О буллезном эпидермолизе Сунесс впервые узнал пять лет назад, встретившись на ужине в Лондоне с девушкой по имени Майра, которая страдала от этого недуга. После встречи с Майрой Грэм связался с шотландской благотворительной организацией DEBRA, которая и организовала Сунессу встречу с Айлой. Эта же организация и запустила сбор средств, привязанный к заплыву Сунесса.

«У Айлы рецессивный дистрофический буллезный эпидермолиз, который, за исключением случаев, когда дети умирают от него вскоре после рождения, настолько серьезен, насколько это возможно. Она просыпается каждый день и знает, что это будет либо болезненный день, либо очень болезненный день. Хороших дней не бывает», – рассказывал Сунесс.

Главное о буллезном эпидермолизе

Это редкое наследственное заболевание кожи, при котором кожа становится очень хрупкой. Его иногда называют «болезнью бабочки», сопоставляя хрупкость крыла бабочки с кожей больных. 

При буллезном эпидермолизе кожа покрывается волдырями и рубцами. В некоторых случаях кожный покров может поменять цвет. Буллезный эпидермолиз обычно диагностируется у младенцев и детей младшего возраста, а симптомы могут проявляться с рождения. Однако более легкие формы могут проявиться во взрослом возрасте. 

В настоящее время лекарства от буллезного эпидермолиза не существует, поэтому лечение сосредоточено на облегчении симптомов.

Фото: twitter.com/CharityDEBRA; bbc.com

16 комментариев

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d1mk0
Уважение
+29
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Reineke_Lis
Стальной мужик
+27
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DAVID19-91
Достойный мужчина, достойная цель. В этом тексте хорошо все. Черт, да это пример мужества для меня
+10
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Ponti LFC
Переплыть в 70 лет, это круто!
Имя девочки читается как Айла..
+8
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Артём Стёпин
сердце разрывается.
+7
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eSeD 87
Молодец⚽
+5
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Vladzislav Zhurkevich
герой
+3
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Невыносимая Легкость-Бытия
Это того стоит
+2
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Tun
Когда захочется поныть или похандрить без причины - прочтите эту статью
+2
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Melnikov1968
Если не изменяет память, на ЧМ-1982 забил гол сборной СССР, сыграли 2:2
+1
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Александр Скворцов
Как говорит молодежь: Респект и уважуха!
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Беня_Финитас
деда ! ты просто монстр !
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RikkiQuaresma
Мужчина. Кстати, для понимания, погуглите картинки, на которых видно саму болезнь на детях. Это мрак и погибель.
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aalto
главное мотивация! стасик курилов в свое время три дня в море купался лишь бы из совка сбажать)
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Valik Slovo
Ответ d1mk0
Уважение
Далеко не каждый в 25 сможет переплыть, а он в 70 смог .
Невероятно конечно .
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