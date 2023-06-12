9 комментариев

Не спас и Лукас Перес.

Следующей весной фанаты «Депортиво» из Ла-Коруньи будут отмечать 20-летие памятного выноса «Милана» из Лиги чемпионов после гостевых 1:4 в четвертьфинале. Тогда «Депор» лишь из-за одного пенальти от «Порту» 41-летнего Жозе Моуринью не добрался до финала.

Они будут ностальгировать на матчах третьей испанской лиги. «Депортиво» изо всех сил стремился в Сегунду этим летом, но драматично вылетел в плей-офф.

Там свои правила – при ничьей нет послематчевых пенальти

Как устроен дивизион, где играет «Депортиво»:

Есть две лиги (группа 1 и группа 2) по 20 команд, по две из каждой выходят в Сегунду – победитель лиги плюс лучшая команда из плей-офф, в которой участвуют клубы со второго по пятое место (образуют полуфиналы и финал).

При этом в полуфиналах участники миксуются. Например, четвертая команда группы 1 «Депортиво» попала на третий клуб группы 2 «Кастельон».

Регламент – два полуфинальных матча, если ничья по сумме двух встреч – дополнительное время, если и там ничья – выходит команда, которая финишировала в своей группе выше в регулярном чемпионате. Никаких серий пенальти.

То есть «Депору» нельзя было доводить до ничьей в экстра-таймах.

«Депортиво» сгубило это правило и чудачества вратаря

«Депор» выиграл у «Кастельона» дома 1:0 и отправился на выезд. Там пропустил дважды в первом тайме из-за странных ошибок вратаря Иана Макая (не родственник Роя), но к 60-й минуте сравнял счет (кипер «Кастельона» тоже отличился – привез пенальти). До 90-х минут держалось 2:2, что вполне устраивало «Депортиво».

А дальше за сердце хватались все подряд. И опять начудил вратарь.

⚽️ 90’ Игрок «Кастельона» Яго Индиас пробил из-за пределов штрафной, мяч отрикошетил от защитника, потом от штанги – и влетел в ворота. Макай не отреагировал, но потащить такой мяч было бы сложно. 3:2 – этот счет должен был перевести игру в дополнительное время.

✋ 90+3’ Макай совершил крутейший сэйв, переведя мяч на угловой после удара с близкого расстояния.

🟥 90+4’ Макая удалили с поля! Очень необычный эпизод – мяч в одной руке у голкипера, а другой он ударил соперника по спине.

🥅 За этот проступок еще и поставили пенальти,! Так как эпизод произошел в штрафной «Депора». Сумасшедший шанс для «Кастельона» выйти в финал.

💔 90+8’ Игрок «Кастельона» исполнил пенальти – и пробил мимо!

Дальше – дополнительное время. Забивать нужно было «Депортиво» – 2:3 не устраивает, так как по сумме двух встреч все ровно, а в регулярке «Кастельон» был выше.

⚽️ ⤴️ 98’ Удалось сравнять счет – 3:3. Теперь «Депору» нужно не пропустить за оставшиеся 20+ минут, а может, забить еще, чтобы окончательно все решить.

⚽️ ⤵️ 108’ Через десять минут снова неудача – «Кастельон» вышел вперед 4:3 классным ударом головой после углового.

Дальше уже никто забить не сумел. 0:1, 4:3 – и «Кастельон» сыграет с «Алькорконом» в финале за выход в Сегунду, а «Депортиво» начнет все сначала в следующем сезоне.

Не пожалейте четыре минуты для просмотра обзора этого огненного матча:

Голкипер «Депора» – самое заметное лицо матча. Он ждал вызова в сборную Шотландии и падал в обморок в этом сезоне

Конечно, все внимание после игры было к Макаю: привез два гола и пенальти, удалился – полный набор. В соцсетях было не продохнуть от негатива и оскорблений, так что Макай закрыл свои страницы.

Партнеры в послематчевых интервью подбадривали его как могли. Приехавший полгода назад помочь «Депору» экс-игрок «Арсенала» Лукас Перес сказал: «Бывает, в игре сказывается напряжение. Мы не должны его винить. Он здорово спасал нас в сезоне». А тренер Рубен де ла Баррера (он всего на полтора года старше 36-летнего Макая) написал пост в поддержку вратаря.

Макай начинал в «Депортиво» как раз в те успешные годы в начале 2000-х, но больше ездил по арендам, а потом играл в клубах из низших дивизионов. В «Депор» он вернулся пару лет назад – и тогда уже стал играть за клуб.

Отец Макая – шотландец, но сам голкипер прожил всю жизнь в Испании и почти не говорил по-английски. Хотя признался, что был шокирован, когда ему звонил тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш. Макай хотел бы сыграть за сборную, но все это осталось лишь на уровне разговоров. Сам он болел за «Селтик» и фанател от Хенрика Ларссона.

Сезон для Макая закончился катастрофически, но был неприятный момент и по его ходу – в октябре игрок потерял сознание, находясь дома за обедом. Он переночевал в больнице, сдал анализы. Уже через неделю после этого вышел в стартовом составе и почти не пропускал матчи в сезоне.

* * *

В 2018-м «Депортиво» назад вылетел из Ла Лиги после бесконечных смен тренеров, а через два года покинул и Сегунду со странной историей вокруг ковида.

Прошлым летом у «Депора» тоже был шанс попасть через плей-офф – клуб финишировал вторым в восьми очках от «Расинга», зато грохнул 4:0 «Линарес» в полуфинале. Оставалось победить на «Риасоре» «Альбасете». Тогда не хватило всего восьми минут – соперник сравнял, перевел игру в дополнительное время, где и забил победный гол.

Сейчас «Депортиво» не добрался даже до финала – и ведь тоже оставалось лишь несколько минут. Это очередное дикое расстройство для 18-19 тысяч болельщиков, которые регулярно ходят на футбол в Ла-Корунье даже в третьей лиге.

Фото: laopinioncoruna.es; Facebook/RCDeportivo