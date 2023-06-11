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🥲 Грилиш не мог говорить – из-за слез в прямом эфире после победы в ЛЧ. Незабываемые интервью

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Один из героев «Сити».

«Ман Сити» выиграл Лигу чемпионов-2022/23. Один из героев – Джек Грилиш.

После финального свистка BT Sport попытался взять интервью у Грилиша, но плачущий Джек еле говорил.

Просто не находил слов.

Оцените – чистые эмоции:

Разговор со Sky – похожая история.

Всего за год Грилиш дорос до одного из лидеров команды. За этим стоит история сознательного преображения.

Джек – важная фигура нынешнего «Сити». Он нашел себя

Детальнее про раскрытие Грилиша перед финалом мы писали здесь.

В первом сезоне Джек Грилиш не мог адаптироваться к игре «Сити» из-за того, что привык в «Астон Вилле» играть в свободной роли. Сам полузащитник как-то рассказал об этом подробнее: «Я всю жизнь отыграл в «Астон Вилле», ни разу не переходил в другой клуб. Мне кажется, я даже не осознавал, насколько тяжело адаптироваться к новой команде и к новому тренеру. Большинство команд, играющих против «Сити», отсиживаются в обороне – в «Астон Вилле» я к такому просто не привык. 

Моя манера здесь тоже отличается от той, к которой я был приучен. Когда играл у Дина Смита, он говорил, что я могу играть где хочу, главное – найти уязвимость в защите соперника. Если я хотел уйти вправо – мне никто не запрещал. Если хотел сместиться в середину – то же самое. В «Сити» же нужно соблюдать структуру и уважать позицию».

Со временем Грилиш смирился с тем, что теперь у него ограниченные функции в общей системе, и почти мгновенно преобразился. Пеп очень ценит умение придержать мяч и собрать вокруг себя несколько соперников. 

Кроме того, Грилиш прокачал отбор мяча, дуэли 1-в-1 и другие параметры, которые сделали его незаменимым игроком основы.

Еще сезон назад Грилиш почти не выходил в важнейших матчах сезона и проводил много времени на скамейке запасных. Теперь он победитель Лиги чемпионов.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; кадры трансляции

2 комментария

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Alex Alex
за 2 года больше трофеев, чем у Слиппи Джи за всю карьеру
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Enotaz24
В такие моменты это самые искренние эмоции. Ведь футболист идёт к этому с самого детства, и очень у многих это не получится никогда.
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