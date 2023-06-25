29 комментариев

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Девушка Антони из «МЮ» обвинила его в побоях и угрозе убийством. Потеряла ребенка, ей накладывали швы

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И делала операцию из-за смещения силиконового импланта.

В «Манчестер Юнайтед» снова громкая проблемная история, теперь у бразильца Антони. Его бывшая девушка, диджей Габриэла Каваллин, в начале июня обвинила его в домашнем насилии. Эту информацию подтвердили два крупнейших бразильски медиа: GloboEsporte и ESPN Brazil, недавно девушка дала первое интервью по теме бразильскому телеканалу TV Record.

Габриэла – бразильский диджей и инфлюэнсер (почти полмиллиона подписчиков в инстаграме). Они встречались больше двух лет, жили вместе и в Амстердаме, когда Антони играл за «Аякс», и в Манчестере.

Девушка указала в заявлении на четыре случая насилия со стороны Антони. Финальной точкой для нее стало случившееся 20 мая. В этот день футболист был в Англии («МЮ» играл с «Борнмутом», Антони провел на поле 86 минут), в заявлении не указано, где именно произошел конфликт.

Что сейчас известно?

Есть жутковатые подробности.

Девушка обратилась с заявлением в полицию в районе Татуапе в Сан-Паулу. Причем не просто в полицию, а в полицейский участок по защите женщин (да-да, в Бразилии есть такие). Она получила травмы: побои сняты и приложены к заявлению.

• Первый из четырех эпизодов, о которых заявляет девушка, произошел в июле 2022-го, когда Каваллин решила расстаться с Антони – это было прямо в клубе «Вилла Олимпия» в Сан-Паулу. Габриэла утверждает: Антони вместе с охранниками вытащил ее из клуба (буквально за волосы) и затащил в машину. На тот момент она была на 17-й неделе беременности, а уже 21 июля, через несколько дней, потеряла ребенка. Причем в заявлении она не связывает два этих факта.

• В августе они вновь сошлись, после чего Габриэла переехала сначала в Нидерланды, а вскоре и в Великобританию. В январе 2023-го второй эпизод: бразилец из-за «приступа ревности» набросился на нее и ударил, что привело «к смещению силиконового импланта». Отмечается, что из-за этого ей пришлось провести операцию – в апреле, в Бразилии. В интервью Габриэла заявила, что ей наложили более 40 швов на внутреннюю часть груди: «Мне было так тяжело дышать, что казалось, что я умру. Он начал понимать, что дело серьезно, и остановился. Он позвонил сотруднику из «Манчестера», который вроде разнорабочего, и тот попросил двух врачей зайти ко мне домой».

• Еще два нападения случились в Англии. Свидетелями были подруга Каваллин и мать Антони. В результате одного из этих эпизодов у девушки случился глубокий порез пальца – из-за стакана, который разбил футболист. В тот же день, согласно показаниям, Антони напал и сломал ее мобильный телефон, чтобы она не попросила о помощи. Говорится, что уйти девушка смогла только через пять часов, когда ее отвел к врачу физиотерапевт игрока.

• Последний майский случай, как раз после него Габриэла решила пойти в полицию. Согласно заявлению, Антони вышел из себя и пригрозил убить ее, «если увидит с кем-нибудь другим». Во время ссор, уточняется в заявлении, игрок становился крайне эмоциональным и угрожал самоубийством. «Он напал на меня, прижал к двери (автомобиля). Я подумала: «Вот и все», – рассказывает девушка. – А еще он угрожал смертью: «Если ты не будешь со мной, то ты не будешь ни с кем другим. Для тебя все закончится здесь. Теперь мы умрем вместе – я, ты и наш сын».

Полицейские уже связались с представителями Антони и «Манчестер Юнайтед», там в курсе поданного заявления – но пока ничего не комментируют.

Габриэла настроена серьезно: «Я поеду [в Англию] с адвокатом, с моим заявлением. Если необходимо, я обращусь к свидетелям, обращусь в клуб, чтобы найти сотрудника, который вызвал врачей, потребую записи с камер слежения. Я сделаю все, что потребуется. Я поеду в Англию, чтобы сообщить о нападении, отказе в помощи, незаконном лишении свободы, психологическом насилии, обо всем, что он сделал со мной».

В «МЮ» это не первый случай: недавно было дело Гринвуда. Что там происходило?

Сюжет, в котором еще не поставлена точка.

• В январе 2022-го полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании Хэрриет Робсон. Сначала «Юнайтед» отреагировал осторожно, но позже отстранил Мэйсона от тренировок и игр на неопределенный срок.

• Хэрриет подкрепляла обвинение доказательствами. Через пару дней она выложила в сторис жуткие фото с разбитой губой и синяками на руках, ногах и лице. Следом девушка выложила аудиозапись, на которой четко слышен голос Гринвуда. Он очень грубо принуждал Хэрриет к сексу.

• Чуть позже девушка удалила сторис и всю информацию о себе из аккаунта, но позже восстановила несколько фото. Выяснилось, что Хэрриет и Мэйсон расстались за несколько месяцев до этого – подписчики заметили, что футболист и девушка удалили все совместные фото и отписались друг от друга. Отец девушки Алан Робсон говорил Daily Mail, что телефон его дочери взломали, но издание быстро удалило эту информацию и подтверждения ей не нашлось.

Через несколько дней англичанина арестовали по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством, а 2 февраля выпустили под залог на время расследования. Оно шло до сих пор – и Гринвуд больше года вообще не играет в футбол.

• В октябре Гринвуда арестовали за нарушение условий – по подозрению в контакте со своей предполагаемой жертвой – Хэрриет. Отпустили только под залог. Его обещали судить еще осенью, но до этого дело так и не дошло.

• В феврале-2023 с футболиста сняли обвинения, а позже стало известно, что пострадавшая девушка ждет от него ребенка. Несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» запустил внутреннее расследование, которое длится до сих пор. И вот почему – клубу важна не формальная, а фактическая сторона: даже если официального расследования и наказания нет, «МЮ» намерен прояснить ситуацию внутри – нетрудно предположить, что если преступление действительно было, просто Гринвуд сумел договориться с жертвой, клуб все равно не пойдет навстречу игроку.

Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами

Фото: globallookpress.com/Joaquin Corchero/Keystone Press Agency; youtube.com/@domingoespetacular; instagram.com/djgabicavallin

29 комментариев

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гилберт
По парню видно что он отморозок. По девушке тоже.
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superteam
Надеюсь, хоть Санчо, Гарначо и Эланга в таком не замешаны
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Dm Kznts
Ответ Dan Kennedy
Не зря клуб называют "Красными Дьяволами". Двое своих женщин бьют, Роналду как настоящий дьявол покинул клуб, скандалы с расизмом так или иначе с ними связаны. Брат Фердинанда, Патрис Эвра. А САФ тем еще диктатором был. Еще Рой Кин ломающий Холанда, Кантона летящий в трибуну. Эх, этот клуб прекрасен, по своему. Мне кажется Харри Магуайа так плохо играет из-за того, что решил бороться со злом. Надеюсь Харри будет новым Папой Римским и отлучит МЮ от церкви.
ты что куришь? 🤣
+8
-1
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Тухель
Ничему МЮ не учит история. Покупали бы как и раньше геев и никаких проблем бы не было и собирали бы пачками трофеи, а то покупают кискалюбцев, а они все проблемные.
+10
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Heisenberg
Ответ Мик Нич
Их там Тен Хаг унижает на тренировках что ли, что они дома на подругах своих отыгрываются?)
Тег Хаг Гринвуда не тренировал.
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igls54
И почему их всех зовут Антохами?
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Тюменский медвежонок
ну от Антони на самом деле даже внешне исходит какой-то негатив, даже во взгляде, поэтому вполне всё что рассказывает девушка реальность
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гилберт
За имплант обидно.
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Виктор Войнов
Ждём двойную свадьбу?))
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marco -81
Зачем мне это знать? И зачем фото конструктора-женщины? Не читал. -
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Пётр Оскерко
Ответ Дальше будет только хуже
Нужно очень любить или риск, или Лондон с Амстердамом, чтобы после избиения и выкидыша, вновь сойтись с богатым отморозком. Только не надо про то, что я начинаю обвинять жертву! Когда сталкиваешься с неадекватом, самое верное решение это конечно вновь начать встречаться с ним, да, да. У таких девушек или полное отсутствие инстинкта самосохранения вследствие нулевого IQ, или свои личные цели преследуя которые они надеются что все обойдется.
В реальной жизни такое сплошь и рядом. Некоторые годами живут с такими в надежде, что человек исправится. Созависимость - зло.
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Dan Kennedy
Ответ Виктор Войнов
Ждём двойную свадьбу?))
Ждем свадьбу Гринвуда и Антони, пусть выясняют кто из них сильнее))
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гилберт
Ответ DoDidDone
Проклятие правого края в МЮ
Проклятый край Юнайтед.
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Тухель
Ответ Someone from Internet
Если покупали геев, была бы точно такая проблема. Партнёр жаловался бы на изнасилование)
Скинь хоть один случай, когда в Англии мужик жаловался на топ футболиста из АПЛ, что тот его изнасиловал и избил. А вот случаев от девушек десятки.
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Someone from Internet
Ответ Тухель
Ничему МЮ не учит история. Покупали бы как и раньше геев и никаких проблем бы не было и собирали бы пачками трофеи, а то покупают кискалюбцев, а они все проблемные.
Если покупали геев, была бы точно такая проблема. Партнёр жаловался бы на изнасилование)
+1
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Верховный Лорд
Ответ Streetbor
ударный правый фланг у МЮ. // на фото в проёме похожа на Софию Вергара
Вергара старее, но у нее два очевидных плюса которые у этой мадам не видать)
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Денис Рыжков
Ее как в фильме спящие в клетку закрыть и
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Дальше будет только хуже
Нужно очень любить или риск, или Лондон с Амстердамом, чтобы после избиения и выкидыша, вновь сойтись с богатым отморозком.
Только не надо про то, что я начинаю обвинять жертву! Когда сталкиваешься с неадекватом, самое верное решение это конечно вновь начать встречаться с ним, да, да. У таких девушек или полное отсутствие инстинкта самосохранения вследствие нулевого IQ, или свои личные цели преследуя которые они надеются что все обойдется.
0
0
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DoDidDone
Проклятие правого края в МЮ
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Joey Ramone
Нда... МЮ конечно жжёт, а Антони и так видно что конч.
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Ilia Maksiokov
Антони умеет вертеться.....
Может пронесёт.
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reteka
Что же она на 17 месяце делала в клубе? Просто танцевала или веселящие напитки употребляла?
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Мик Нич
Их там Тен Хаг унижает на тренировках что ли, что они дома на подругах своих отыгрываются?)
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Streetbor
ударный правый фланг у МЮ. // на фото в проёме похожа на Софию Вергара
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