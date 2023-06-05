16 комментариев

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Как Златан менялся с 1999-го до наших дней. Это целая жизнь

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Футбол Футбол

Факт: Златан Ибрагимович играл еще в XX веке. 

Вот галерея его трансформации – от молодого таланта до одного из главных ветеранов современного футбола. Златан заканчивает карьеру аж в 41 год.

Тут Ибра в футболке за «Мальме», своего первого профессионального клуба. Да-да, здоровяку на фото всего 18 лет.

Дальше «Аякс» – там Ибра играл четыре сезона и дважды стал чемпионом Нидерландов.

В 2004-м Златан переехал в Серию А, где успел поиграть за все топ-клубы. Начал в «Юве», где взял два чемпионских титула (позже их аннулировали).

Потом был «Интер», где Ибра еще трижды стал чемпионом. И познакомился с Жозе Моуринью.

В 2010-м Ибрагимович оказался в «Барсе». Златана хватило всего на сезон – вы помните историю о конфликте с Гвардиолой. После года в Испании он вернулся в Серию А.

За два сезона в «Милане» Ибра настрелял 42 гола и оформил 20 голевых.

Летом 2012-го «ПСЖ» забрал у «Милана» Ибрагимовича и Тиаго Силву – за двоих отдали 62 млн евро (20 за Златана, 42 – за Тиаго).

В Париже швед стал легендой – трижды становился лучшим игроком и лучшим бомбардиром: в 2013-м, 2014-м и 2016-м.

В 2016-м Ибрагимович объявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом. Свободного Златана подписал «Ман Юнайтед» – там швед вновь поработал с Жозе Моуринью и взял три трофея.

В апреле 2017-го Ибра надолго вылетел с травмой крестов, а вернуться в старт уже не получилось. Ходили слухи, что у шведа испортились отношения с Жозе. 22 марта 2018-го «МЮ» и Златан расторгли контракт, и Ибрагимович поехал в МЛС – играть за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Американский тур Златана вышел удачным: 52 гола за 56 матчей. В январе 2020-го Златан вернулся в Италию – спасать «Милан».

Получилось идеально: Златан забивал и помог даже выиграть скудетто. 

Счастливый «Милан» провожает Ибру.

А сколько лет было вам, когда Златан начал профессиональную карьеру?

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Златан закончил карьеру. «Милан» устроил ему красивое прощание при 70 000 болельщиков

Великий гол Златана в ворота Англии. Так мог только он

Фото: globallookpress.com/Daniele Mascolo/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Phil Cole /Allsport, Valerio Pennicino, Elsa, Clive Brunskill, Marco Luzzani, Meg Oliphant, Alexandra Beier/Bongarts, New Press, Marco Luzzani

16 комментариев

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This is Spartaaa !!!
Кто-нибудь заметил что в 2014 он себе ринопластику сделал и убрал горбинку ?
+13
0
+13
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Владимири Йолкиннен
11 лет было)
+6
0
+6
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Кинг Конг Жив
Карьера у него конечно блестящая. Выиграть с тремя разными клубами скудетто.... Легендарный игрок.
+4
0
+4
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zbcp8dgfk4
Смотришь фотки : Барса, Милан, Псж, блин еще же МЮ был, еще же Америка, потом уже возвращение в Милан, какой же красавец
+3
0
+3
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мс-мешок
мне было 19. Эх показали бы ещё сборную и его шикарный гол Англичанами. ЛЕГЕНДА
+2
0
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di Malkovich
Вот кто реально наслаждался футболом - играл в удовольствие. По крайней мере так казалось. И везде был красавцем.
+2
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Илья Деревсков
Ответ Владимири Йолкиннен
11 лет было)
Прошу прощения за офф топ, а Вы, случайно, географию никогда не преподавали?
+2
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cskafan2008
Величайший чувак, конечно!
футбол не будет прежним)
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Trash Talking
В 2006 году Ибрагимович на 1 сезон стал Кьеллини :)
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flyingdutchman
Тысячелетия, попрошу.
+1
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Иван Иванов
Златан сыграл в стольких клубах, но для меня он в первую очередь ассоциируется с Интером. По-моему его прайм был именно в Интере, не? Или я ошибаюсь, может кто знает его праймовые времена? И с каким клубом он ассоциируется у вас? :)
+1
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kaka10
Ответ This is Spartaaa !!!
Кто-нибудь заметил что в 2014 он себе ринопластику сделал и убрал горбинку ?
Пока ты не сказал, не обращал внимания

из орлиного носа сделал львиную)
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Trash Talking
Ответ Trash Talking
В 2006 году Ибрагимович на 1 сезон стал Кьеллини :)
А в 2010 - Месси :)
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tikhen
На год меньше чем Златану мне было)
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Е.Р.
Трансфер 40 лямов и Этоо за одного Носатого один из эпичнейших эва
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endrioo
Ответ This is Spartaaa !!!
Кто-нибудь заметил что в 2014 он себе ринопластику сделал и убрал горбинку ?
А еще татухи свел.
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