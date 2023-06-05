16 комментариев

Факт: Златан Ибрагимович играл еще в XX веке.

Вот галерея его трансформации – от молодого таланта до одного из главных ветеранов современного футбола. Златан заканчивает карьеру аж в 41 год.

Тут Ибра в футболке за «Мальме», своего первого профессионального клуба. Да-да, здоровяку на фото всего 18 лет.

Дальше «Аякс» – там Ибра играл четыре сезона и дважды стал чемпионом Нидерландов.

В 2004-м Златан переехал в Серию А, где успел поиграть за все топ-клубы. Начал в «Юве», где взял два чемпионских титула (позже их аннулировали).

Потом был «Интер», где Ибра еще трижды стал чемпионом. И познакомился с Жозе Моуринью.

В 2010-м Ибрагимович оказался в «Барсе». Златана хватило всего на сезон – вы помните историю о конфликте с Гвардиолой. После года в Испании он вернулся в Серию А.

За два сезона в «Милане» Ибра настрелял 42 гола и оформил 20 голевых.

Летом 2012-го «ПСЖ» забрал у «Милана» Ибрагимовича и Тиаго Силву – за двоих отдали 62 млн евро (20 за Златана, 42 – за Тиаго).

В Париже швед стал легендой – трижды становился лучшим игроком и лучшим бомбардиром: в 2013-м, 2014-м и 2016-м.

В 2016-м Ибрагимович объявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом. Свободного Златана подписал «Ман Юнайтед» – там швед вновь поработал с Жозе Моуринью и взял три трофея.

В апреле 2017-го Ибра надолго вылетел с травмой крестов, а вернуться в старт уже не получилось. Ходили слухи, что у шведа испортились отношения с Жозе. 22 марта 2018-го «МЮ» и Златан расторгли контракт, и Ибрагимович поехал в МЛС – играть за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Американский тур Златана вышел удачным: 52 гола за 56 матчей. В январе 2020-го Златан вернулся в Италию – спасать «Милан».

Получилось идеально: Златан забивал и помог даже выиграть скудетто.

Счастливый «Милан» провожает Ибру.

А сколько лет было вам, когда Златан начал профессиональную карьеру?

Фото: globallookpress.com/Daniele Mascolo/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Phil Cole /Allsport, Valerio Pennicino, Elsa, Clive Brunskill, Marco Luzzani, Meg Oliphant, Alexandra Beier/Bongarts, New Press, Marco Luzzani