11 комментариев

1 минута и 11 секунд – за это время Тэйлор назначил пенальти, посмотрел ВАР и отменил решение
Вот это скорость.
«Севилья» и «Рома» дали огня в финале Лиги Европы: весь первый тайм прошел в плотной борьбе, но во втором севильцы раскрепостили игру, вынудив защитника Джанлуку Манчини затолкать мяч в свои ворота.
Всю красоту могло испортить одно неверное судейское решение.
На 75-й минуте Лукас Окампос пытался продраться мимо Рожера Ибанеса и рухнул на газон. Арбитр Энтони Тэйлор уверенно показал на точку.
Англичанина окружили игроки «Ромы», и после повтора стало понятно почему: Ибанес действительно сначала сыграл в мяч.
Окампос явно дорисовал падение.
Тэйлор не стал упрямствовать и пошел смотреть ВАР – и уже через несколько секунд судья отменил решение.
Справедливость!
Всего 1 минута и 11 секунд – ровно столько от свистка о пенальти до жеста об отмене решения. Хотя вес матча и сложность моменты зашкаливали.
Тяжело поверить, что правильно разрешить той момент можно настолько оперативно.
Именно за этим и вводился ВАР.
- Дата проведения
- 31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
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Севилья –
Буну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose
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