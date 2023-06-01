11 комментариев

Вот это скорость.

«Севилья» и «Рома» дали огня в финале Лиги Европы: весь первый тайм прошел в плотной борьбе, но во втором севильцы раскрепостили игру, вынудив защитника Джанлуку Манчини затолкать мяч в свои ворота.

Всю красоту могло испортить одно неверное судейское решение.

На 75-й минуте Лукас Окампос пытался продраться мимо Рожера Ибанеса и рухнул на газон. Арбитр Энтони Тэйлор уверенно показал на точку.

Англичанина окружили игроки «Ромы», и после повтора стало понятно почему: Ибанес действительно сначала сыграл в мяч.

Окампос явно дорисовал падение.

Тэйлор не стал упрямствовать и пошел смотреть ВАР – и уже через несколько секунд судья отменил решение.

Справедливость!

Всего 1 минута и 11 секунд – ровно столько от свистка о пенальти до жеста об отмене решения. Хотя вес матча и сложность моменты зашкаливали.

Тяжело поверить, что правильно разрешить той момент можно настолько оперативно.

Именно за этим и вводился ВАР.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

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