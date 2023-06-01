11 комментариев

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1 минута и 11 секунд – за это время Тэйлор назначил пенальти, посмотрел ВАР и отменил решение

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Лукас Окампос Лукас Окампос
Рожер Ибанес Рожер Ибанес
Футбол Футбол

Вот это скорость.

«Севилья» и «Рома» дали огня в финале Лиги Европы: весь первый тайм прошел в плотной борьбе, но во втором севильцы раскрепостили игру, вынудив защитника Джанлуку Манчини затолкать мяч в свои ворота.

Всю красоту могло испортить одно неверное судейское решение.

На 75-й минуте Лукас Окампос пытался продраться мимо Рожера Ибанеса и рухнул на газон. Арбитр Энтони Тэйлор уверенно показал на точку.

Англичанина окружили игроки «Ромы», и после повтора стало понятно почему: Ибанес действительно сначала сыграл в мяч.

Окампос явно дорисовал падение.

Тэйлор не стал упрямствовать и пошел смотреть ВАР – и уже через несколько секунд судья отменил решение.

Справедливость!

Всего 1 минута и 11 секунд – ровно столько от свистка о пенальти до жеста об отмене решения. Хотя вес матча и сложность моменты зашкаливали.

Тяжело поверить, что правильно разрешить той момент можно настолько оперативно.

Именно за этим и вводился ВАР.

Севилья Испания – Рома Италия 1:1 (доп.время)
Дата проведения
31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 34 Дибала, 1:1 – 55, автогол Манчини.
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
Предупреждения:
Матич (22), Рафа Мир (36), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Ракитич (65), Челик (74), Залевски (105), Ламела (109), Жордан (120), Монтьель (120), Окампос (120), Карсдорп (120).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

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11 комментариев

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Валуй
Невероятно тяжёлый матч для судейства, но Тэйлор выглядит достойно, шикарный финал
+14
-3
+11
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AR Hongover
Это не отменяет того факта, что Тейлор чудит. Там на Дибале столько фолов на ЖК было
+14
-6
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Никита Самарин
Тем временем все судьи РПЛ: "Братан, капец ты нас подставляешь".😏
+5
0
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TaR
Да это в как раз нормальная скорость. По крайней мере мне казалось что так все и должно работать. Судья принимает решение, ВАР видит что момент спорный и показывает судье момент с нужной камеры. А там уже и итоговое решение. Когда по 5 минут смотрят с 10 ракурсов - совсем непонятна суть ВАР
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Артём Громов
Кто его из АПЛ выпустил судить?…
+2
-2
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Денис Кулагин
ужасное судейство
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Neidiot
Просто отличная работа английский арбитров!
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