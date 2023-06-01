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Моуринью снова успокаивал «Рому» после гола в финале – прямо как год назад в Лиге конференций

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Понимает, что впереди еще час игры.

«Рома» в финале Лиги Европы с «Севильей» забила первой, но это, кажется, не сильно вдохновило Жозе Моуринью. Спокойствие португальца в финалах превращается в традицию.

Римляне вышли вперед на 35-й минуте: центральный защитник Джанлука Манчини вырезал отменную передачу на Пауло Дибалу – тот выскользнул к воротам и четко пробил в дальний угол.

Скамейка «Ромы» тут же бросается праздновать – только Жозе спокоен.

И показывает: давайте потише.

Жозе понимает: впереди еще час игры.

То же самое было в финале Лиги конференций – Жозе успокаивал «Рому» после победного гола Дзаньоло

Жозе ведет себя так не впервые. В финале Лиги конференций-2022 забил Николо Дзаньоло – скамейка «Ромы» и фанаты на трибуне буквально сошли с ума, а португалец остался максимально спокойным и даже отгонял игроков от поля.

Calma, calma («спокойно») – показывал всем видом и говорил команде Жозе.

«Дибала делает лучше команду и тренера». Моуринью молится на Пауло – вот почему

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker 

5 комментариев

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DolJun
понимает что дело еще не сделано, всему свое время, главное радоваться в конце матча
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Axl_rose
Как рыбка на плакате в сериале "Фарго".
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