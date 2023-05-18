11 комментариев

Евросезон и близок к развязке. Мы узнали финалистов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Полуфиналы ЛК тоже вышли жаркими– и да, в решающем матче сыграют «Фиорентина» и «Вест Хэм».

А вот как они провели ответные полуфиналы.

«Фиорентина» забила победный на 129-й. После 10-минутной паузы из-за проблем у итальянского фаната

«Базель» и «Фиорентина» в первой игре во Флоренции выдали мегаразвязку с победным голом швейцарца Амдуни на 92-й минуте. Так что «фиалкам» в гостях надо было отыгрываться после домашних 1:2

В Базеле же у гостей было полнейшее преимущество, которое вылилось в два похожих гола в каждом из таймов. В какой-то момент «Фиорентина» настолько прижимала соперника к воротам, что исполняла серии угловых. И оба раза они закончились голами Николаса Гонсалеса.

Вот так Нико забил в первом тайме.

Аргентинец из-за травмы пропустил победный чемпионат мира-2022, хотя изначально был в заявке. Но теперь может выиграть хотя бы Лигу конференций.

Между голами Гонсалеса уместился еще один гол Амдуни. Так что команды ушли в дополнительное время.

И вот там без драмы не обошлось. Матч прервали на 8 минут из-за того, что одному из итальянских болельщиков на трибуне стало плохо. Как пишет журналист Матео Довеллини, медики спасли болельщика, его тут же на носилках вынесли с трибуны и отправили в госпиталь, после чего матч возобновился.

Возобновился, чтобы чешский полузащитник Антонин Барак забил победный на 129-й минуте. Да, из-за медицинской паузы судья добавил 10 минут ко второму дополнительному тайму.

У «Фиорентины» первый финал еврокубка с 1990 года – тогда команда с Роберто Баджо и Дунгой проиграла «Ювентусу» Дино Дзоффа. А вообще 2023-й – отличный год для итальянского футбола: клубы вышли в финалы всех еврокубков: в ЛЧ сыграет «Интер», в ЛЕ будет «Рома», а флорентийцы побьются за трофей ЛК.

«Вест Хэм» забил на 94-й – и будет в финале еврокубка впервые со времен Лэмпарда-старшего

Во втором полуфинале все получилось менее драматично. Неделю назад в Англии лондонцы обыграл «АЗ Алкмаар» 2:1, в ответном матче нули держались до 94-й минуты.

На последних секундах Пабло Форнальс красиво разобрался и оформил выход в финал.

Для «Вест Хэма» это всего лишь третий финал еврокубков. Предыдущие два были очень-очень давно.

🏆 1964/65 – победа в финале Кубка обладателей кубков с Бобби Муром и Джеффри Херстом в составе. Чемпионами мира эти ребята станут только через год.

🥈 1975/76 – поражение от «Андерлехта» (2:4) в финале Кубка обладателей кубков с Фрэнком Лэмпардом-старшим в составе. Фрэнк-младший родится только через 2 года после этого матча.

Да, это случилось 47 лет назад, а с последнего евротрофея прошло и вовсе 58 лет. Прошлые финалы – дела настолько давно минувших дней, что капитан «Вест Хэма» Деклан Райс на эмоциях запутался в цифрах.

«Видели бы вы ребят в раздевалке. Там Марк Ноубл распевает песни, а мы все просто счастливы, что добрались до еврокубкового финала впервые за 43 года. Я постараюсь войти в историю, мы все хотим, чтобы фанаты нами гордились», – сказал он после матча.

Дэвид Мойес может привести «Вест Хэм» к первому трофею с 1980 года (тогда лондонцы взяли Кубок Англии). Осталось только выиграть финал в Праге.

В столице Чехии точно радуются: в главном матче сыграют Томаш Соучек и Владимир Цоуфал из «Вест Хэма», а еще Антонин Барак из «Фиорентины». Ждем 7 июня.