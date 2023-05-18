11 комментариев

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«Фиорентина» и «Вест Хэм» в финале Лиги конференций. Драматично выбили АЗ и «Базель»

Антонин Барак Антонин Барак
Зеки Амдуни
Вест Хэм Вест Хэм
Базель Базель
Фиорентина Фиорентина
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
АЗ АЗ
Пабло Форнальс Пабло Форнальс
Нико Гонсалес Нико Гонсалес
Футбол Футбол

Евросезон и близок к развязке. Мы узнали финалистов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Полуфиналы ЛК тоже вышли жаркими– и да, в решающем матче сыграют «Фиорентина» и «Вест Хэм».

А вот как они провели ответные полуфиналы.

«Фиорентина» забила победный на 129-й. После 10-минутной паузы из-за проблем у итальянского фаната

«Базель» и «Фиорентина» в первой игре во Флоренции выдали мегаразвязку с победным голом швейцарца Амдуни на 92-й минуте. Так что «фиалкам» в гостях надо было отыгрываться после домашних 1:2 

В Базеле же у гостей было полнейшее преимущество, которое вылилось в два похожих гола в каждом из таймов. В какой-то момент «Фиорентина» настолько прижимала соперника к воротам, что исполняла серии угловых. И оба раза они закончились голами Николаса Гонсалеса.

Вот так Нико забил в первом тайме.

Аргентинец из-за травмы пропустил победный чемпионат мира-2022, хотя изначально был в заявке. Но теперь может выиграть хотя бы Лигу конференций.

Между голами Гонсалеса уместился еще один гол Амдуни. Так что команды ушли в дополнительное время.

И вот там без драмы не обошлось. Матч прервали на 8 минут из-за того, что одному из итальянских болельщиков на трибуне стало плохо. Как пишет журналист Матео Довеллини, медики спасли болельщика, его тут же на носилках вынесли с трибуны и отправили в госпиталь, после чего матч возобновился.

Возобновился, чтобы чешский полузащитник Антонин Барак забил победный на 129-й минуте. Да, из-за медицинской паузы судья добавил 10 минут ко второму дополнительному тайму.

У «Фиорентины» первый финал еврокубка с 1990 года – тогда команда с Роберто Баджо и Дунгой проиграла «Ювентусу» Дино Дзоффа. А вообще 2023-й – отличный год для итальянского футбола: клубы вышли в финалы всех еврокубков: в ЛЧ сыграет «Интер», в ЛЕ будет «Рома», а флорентийцы побьются за трофей ЛК. 

«Вест Хэм» забил на 94-й – и будет в финале еврокубка впервые со времен Лэмпарда-старшего

Во втором полуфинале все получилось менее драматично. Неделю назад в Англии лондонцы обыграл «АЗ Алкмаар» 2:1, в ответном матче нули держались до 94-й минуты.

На последних секундах Пабло Форнальс красиво разобрался и оформил выход в финал.

Для «Вест Хэма» это всего лишь третий финал еврокубков. Предыдущие два были очень-очень давно.

🏆 1964/65 – победа в финале Кубка обладателей кубков с Бобби Муром и Джеффри Херстом в составе. Чемпионами мира эти ребята станут только через год.

🥈 1975/76 – поражение от «Андерлехта» (2:4) в финале Кубка обладателей кубков с Фрэнком Лэмпардом-старшим в составе. Фрэнк-младший родится только через 2 года после этого матча.

Да, это случилось 47 лет назад, а с последнего евротрофея прошло и вовсе 58 лет. Прошлые финалы – дела настолько давно минувших дней, что капитан «Вест Хэма» Деклан Райс на эмоциях запутался в цифрах.

«Видели бы вы ребят в раздевалке. Там Марк Ноубл распевает песни, а мы все просто счастливы, что добрались до еврокубкового финала впервые за 43 года. Я постараюсь войти в историю, мы все хотим, чтобы фанаты нами гордились», – сказал он после матча. 

Дэвид Мойес может привести «Вест Хэм» к первому трофею с 1980 года (тогда лондонцы взяли Кубок Англии). Осталось только выиграть финал в Праге.

В столице Чехии точно радуются: в главном матче сыграют Томаш Соучек и Владимир Цоуфал из «Вест Хэма», а еще Антонин Барак из «Фиорентины». Ждем 7 июня.

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11 комментариев

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Серега Ракообразное
Эх, как грустно за Нобла, не дотерпевшего всего один сезончик
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Brigant
За молотобойцев!
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-6
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Awesom
Fortune always hiding
I looks everywhere
I’m forever blowing bubbles
Pretty bubbles in the air!
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duran mars
Это все проделки Нэйтона Шелли)
+8
-1
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Тиксон
Ответ Серега Ракообразное
Эх, как грустно за Нобла, не дотерпевшего всего один сезончик
он вроде сейчас в структуре клуба работает?
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Mohnatiy
Всем петь "Пузыри"! ☝🏻
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Геннадий Гусев
Ответ Brigant
За молотобойцев!
За фиалок!
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Ignazio DE Alter
*там в тэгах другой Нико Гонсалес отмечен
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Сергей
Мойес ещё в прошлом сезоне бы вышел в финал если бы не автобус Айнтрахта . Странно почему Боуэна не зовут большие клубы типа Юнайтед?
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