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Шоу эмоций Златана: фэйспалм, брови вверх, грозный вид. Это «Милан» расстроил Ибру

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Не надо так. 

Златан Ибрагимович – один из самых заинтересованных зрителей миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов. 

Его «Милан» проиграл 0:2, и эмоции травмированного шведа вполне отражают показанное командой. 

«Милан» проигрывал в два мяча уже к 11-й минуте. Дальше могло быть хуже: в первом тайме «Интер» попал в штангу, а в начале второго только сэйв Майка Меньяна спас от 0:3.  

Впрочем, после перерыва у «Милана» наконец пошли стоящие моменты: удар Мессиаса после забега справа и попадание Сандро Тонали в штангу. 

Общая статистика на стороне «Интера»: 

• 16:13 по ударам

• 2:1 по явным голевым моментам

• 5:2 по ударам в створ

• 2.12 против 1.06 по xG

Отыграться с 0:2 сам Ибра «Милану» не поможет – по крайней мере, на поле. В этом сезоне Златан сыграл за «Милан» всего 4 матча. Все – в феврале и марте. Потом швед неудачно съездил в сборную, откуда приехал с травмой – были проблемы с мышцами правого бедра.

Возвращение было намечено на конец апреля в матче с «Лечче». Не получилось: Ибрагимович травмировался, когда разминался перед возможным выходом на замену. Вероятно, он уже не сыграет за «Милан» до конца сезона. 

И ответную игру с «Интером» тоже придется смотреть с трибуны. Всем будет лучше, если через неделю мы увидим Ибру в другом настроении.

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Ибрагимович до сих пор не взял ЛЧ. Даже если сейчас «Милан» победит, Златан не получит медаль

Фото: eastnews.ru/GABRIEL BOUYS; Gettyimages.ru/Clive Rose, скриншоты трансляции от ESPN FC

8 комментариев

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Rio (BLR)
)
Так это же ЛЧ. При чем здесь Златан?
Там на трибунах Мальдини, Дзанетти, Шева... А тут человек даже в финале не играл.
+6
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Тюменский медвежонок
Еще бы не корчится, Милан сегодня был ужасен максимально, причем во всем, в игре, в желании
+2
0
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99cm5djnc4
Автор клоун, Ибра никак бы не смог сыграть против Интера, так как он не заявлен в заявку ЛЧ.
+1
0
+1
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Joey Ramone
Снова Носатый наблюдает как Интер проходит его команду в ЛЧ? Да мы это уже видели)
+3
-3
0
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василий иванов
фейспалм вызывает автор этой статейки. Те кто смотрели матч видели что Златан просто кукожился, потирал лицо, но никакого фейспалма там не было.
+1
-1
0
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Joey Ramone
"Всем будет лучше, если через неделю мы увидим Ибру в другом настроении."? Ты че, Спортц, от майских ещё не отошёл?
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Nate
...потом в раздевалке был сущий кошмар
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