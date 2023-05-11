8 комментариев

Не надо так.

Златан Ибрагимович – один из самых заинтересованных зрителей миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов.

Его «Милан» проиграл 0:2, и эмоции травмированного шведа вполне отражают показанное командой.

«Милан» проигрывал в два мяча уже к 11-й минуте. Дальше могло быть хуже: в первом тайме «Интер» попал в штангу, а в начале второго только сэйв Майка Меньяна спас от 0:3.

Впрочем, после перерыва у «Милана» наконец пошли стоящие моменты: удар Мессиаса после забега справа и попадание Сандро Тонали в штангу.

Общая статистика на стороне «Интера»:

• 16:13 по ударам

• 2:1 по явным голевым моментам

• 5:2 по ударам в створ

• 2.12 против 1.06 по xG

Отыграться с 0:2 сам Ибра «Милану» не поможет – по крайней мере, на поле. В этом сезоне Златан сыграл за «Милан» всего 4 матча. Все – в феврале и марте. Потом швед неудачно съездил в сборную, откуда приехал с травмой – были проблемы с мышцами правого бедра.

Возвращение было намечено на конец апреля в матче с «Лечче». Не получилось: Ибрагимович травмировался, когда разминался перед возможным выходом на замену. Вероятно, он уже не сыграет за «Милан» до конца сезона.

И ответную игру с «Интером» тоже придется смотреть с трибуны. Всем будет лучше, если через неделю мы увидим Ибру в другом настроении.

Фото: eastnews.ru/GABRIEL BOUYS; Gettyimages.ru/Clive Rose, скриншоты трансляции от ESPN FC