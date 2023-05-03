99 комментариев

Что известно прямо сейчас.

Трансферная сага Джуда Беллингема на финише: Фабрицио Романо сообщает, что «Реал» очень близок к подписанию 19-летнего таланта «Боруссии». Другой инсайдер, Пако Дельгадо, добавляет, что «Мадрид» хочет закрыть сделку уже в мае.

Осталось уладить вопросы с «Дортмундом».

«Мадрид» точно заплатит 100+ млн – больше, чем за Криштиану

• «Реал» ожидает, что потратит на сделку от 100 до 120 млн евро. Инсайдер Сиро Лопес уверяет, что Беллингем станет самым дорогим игроком в истории клуба, подвинув даже великий переход Эдена Азара из «Челси».

• Переговоры идут гладко. Если так и продолжится, после 30 июня Джуд официально станет игроком «Мадрида» и подпишет контракт до 2029-го.

• Джуду дают одну из крупнейших зарплат в команде (писали о 10-12 млн евро в год), но чуть ниже, чем у Тибо Куртуа и Винисиуса. Азар, Кроос, Бензема, Алаба и Модрич тоже получают больше.

• Издание Ruhr Nachrichten пишет, что Беллингем уже отклонил предложение «Боруссии» на 14 миллионов евро в год – больше в Дортмунде зарабатывает только центрдеф Никлас Зюле (18 млн).

• По информации Cadena SER, секрет «Реала» – в подходе: клуб дотошно общался с людьми из окружения полузащитника, подробно рассказал о проекте и возможных условиях контракта. Близкие Джуда посетили базу «Реала» в Вальдебебас и пообедали с представителями клуба. Это их подкупило.

«Ливерпуль» и «Ман Сити» уже точно мимо

Джуд – один из главных лотов трансферного рынка. На разных отрезках на него смотрели примерно все топ-клубы. К марту весомых кандидатов осталось трое: «Реал», «Ливерпуль» и «Ман Сити».

• Мерсисайдцев считали чуть ли не главными претендентами на Беллингема. «Ливерпулю» помогали связи в сборной: например, его опекал Джордан Хендерсон, а Трент весной затащил на концерт. Правда, вскоре выяснилось, что клуб выйдет из аукциона и сосредоточиться на тотальной перестройке состава.

Важным фактором стало возможное непопадание клуба в Лигу чемпионов, это ограничило его в средствах. И если в начале сезона «Ливерпуль» надеялся примерно на 80 млн фунтов, то после ЧМ-22 Джуд резко подорожал.

«Ливерпуль» ставил на этот трансфер, выход из гонки задел даже Клоппа: «Никогда не понимал, почему мы постоянно говорим о вещах, которые нам теоретически недоступны? Например, летом мы не сможем купить шесть игроков по 100 млн фунтов каждый. Нужно понять, что мы можем сделать, сколько денег доступно, а потом работать с этим. Это наша работа.

Мы не дети. Если спросить 5-летнего ребенка, что он хочет на Рождество, а он попросит «Феррари», и вы не скажете, что это хорошая идея. Вы скажете, что это слишком дорого, и объясните, что он еще не сможет управлять машиной. Если ребенок всю жизнь будет расстраиваться из-за того, что не получил «Феррари», то это будет очень грустная жизнь».

• Еще один кандидат – «Ман Сити». ESPN пишет, что Джуда рассматривали из-за непонятной ситуации с Илкаем Гюндоганом и Бернарду Силвой. У «Сити» было преимущество – они в хороших отношениях с «Боруссией» после трансферов Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

Пеп тоже в восторге от футболиста. «Я был впечатлен Джудом Беллингемом два сезона назад, когда ему было 17. Представьте себе, каков он сейчас. Он исключительный, великолепный игрок. Думаю, все это знают, и не из-за того, что это говорит тренер «Ман Сити», – сказал Гвардиола осенью 2022-го. Но к решительным действиям клуб так и не приступил.

The Athletic пишет, что Джуд вообще мог остаться в «Дортмунде» – немцы запросили 150 млн евро, что совсем не оценили потенциальные покупатели. «Реал» тоже думал сначала заморозить переговоры, но тут подключился Зинедин Зидан. Инсайдер Сиро Лопес уверяет, что француз увидел в англичанине того, кто определит поколение на долгие годы.

А что с Кроосом и Модричем? Они ведь не уходят?

Трансфер Джуда никак не повлияет на будущее ветеранов.

• Инсайдер Марио Кортегана сообщает, что клуб планирует оставить парочку еще на год. Кроос сомневался, не хотел быть помехой для молодых, но «Реал» настаивал на его продлении. Marca добавляет, что контракт вот-вот подпишут.

• Ситуация с Лукой тоже почти решена, хотя есть нюансы. «Мадрид» хочет продлить маэстро, но беспокоится из-за физики 37-летнего хорвата. Клуб смущает, что Модрич все еще играет за сборную, не пропуская ни единого вызова. Впрочем, «Реал» не станет давить на Луку и уважает его выбор, так что Флорентино Перес уже лично заверил Модрича в продлении контракта.

• Приход Беллингема не означает и продажу Дани Себальоса. Летом 2022-го «Мадрид» пытался спихнуть испанца в «Бетис», но не получил приемлемого предложения. Спустя полгода котировки Дани в клубе поменялись, Себальосу уже предлагают новый контракт, видя в нем опцию подмены для лидеров. Если Дани откажет, то «Реал» пойдет за талантом «Сельты» Габриэлем Вейгой.

• Камавинга тоже остается – ему уже предложили долгосрочный контракт с повышением зарплаты и 1 млрд евро отступных. Уходы Тчуамени и Вальверде даже не рассматриваются.

Никто не играл в 19 лет так много, как Беллингем. Ему норм?

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Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Matthias Hangst, Lars Baron