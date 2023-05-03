99 комментариев

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Похоже, Беллингем выбрал «Реал». Станет самым дорогим игроком в истории клуба?

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Что известно прямо сейчас.

Трансферная сага Джуда Беллингема на финише: Фабрицио Романо сообщает, что «Реал» очень близок к подписанию 19-летнего таланта «Боруссии». Другой  инсайдер, Пако Дельгадо, добавляет, что «Мадрид» хочет закрыть сделку уже в мае.

Осталось уладить вопросы с «Дортмундом».

«Мадрид» точно заплатит 100+ млн – больше, чем за Криштиану

• «Реал» ожидает, что потратит на сделку от 100 до 120 млн евро. Инсайдер Сиро Лопес уверяет, что Беллингем станет самым дорогим игроком в истории клуба, подвинув даже великий переход Эдена Азара из «Челси».

• Переговоры идут гладко. Если так и продолжится, после 30 июня Джуд официально станет игроком «Мадрида» и подпишет контракт до 2029-го.

• Джуду дают одну из крупнейших зарплат в команде (писали о 10-12 млн евро в год), но чуть ниже, чем у Тибо Куртуа и Винисиуса. Азар, Кроос, Бензема, Алаба и Модрич тоже получают больше.

• Издание Ruhr Nachrichten пишет, что Беллингем уже отклонил предложение «Боруссии» на 14 миллионов евро в год – больше в Дортмунде зарабатывает только центрдеф Никлас Зюле (18 млн).

• По информации Cadena SER, секрет «Реала» – в подходе: клуб дотошно общался с людьми из окружения полузащитника, подробно рассказал о проекте и возможных условиях контракта. Близкие Джуда посетили базу «Реала» в Вальдебебас и пообедали с представителями клуба. Это их подкупило.

«Ливерпуль» и «Ман Сити» уже точно мимо

Джуд – один из главных лотов трансферного рынка. На разных отрезках на него смотрели примерно все топ-клубы. К марту весомых кандидатов осталось трое: «Реал», «Ливерпуль» и «Ман Сити».

• Мерсисайдцев считали чуть ли не главными претендентами на Беллингема. «Ливерпулю» помогали связи в сборной: например, его опекал Джордан Хендерсон, а Трент весной затащил на концерт. Правда, вскоре выяснилось, что клуб выйдет из аукциона и сосредоточиться на тотальной перестройке состава.

Важным фактором стало возможное непопадание клуба в Лигу чемпионов, это ограничило его в средствах. И если в начале сезона «Ливерпуль» надеялся примерно на 80 млн фунтов, то после ЧМ-22 Джуд резко подорожал. 

«Ливерпуль» ставил на этот трансфер, выход из гонки задел даже Клоппа: «Никогда не понимал, почему мы постоянно говорим о вещах, которые нам теоретически недоступны? Например, летом мы не сможем купить шесть игроков по 100 млн фунтов каждый. Нужно понять, что мы можем сделать, сколько денег доступно, а потом работать с этим. Это наша работа.

Мы не дети. Если спросить 5-летнего ребенка, что он хочет на Рождество, а он попросит «Феррари», и вы не скажете, что это хорошая идея. Вы скажете, что это слишком дорого, и объясните, что он еще не сможет управлять машиной. Если ребенок всю жизнь будет расстраиваться из-за того, что не получил «Феррари», то это будет очень грустная жизнь».

• Еще один кандидат – «Ман Сити». ESPN пишет, что Джуда рассматривали из-за непонятной ситуации с Илкаем Гюндоганом и Бернарду Силвой. У «Сити» было преимущество – они в хороших отношениях с «Боруссией» после трансферов Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

Пеп тоже в восторге от футболиста. «Я был впечатлен Джудом Беллингемом два сезона назад, когда ему было 17. Представьте себе, каков он сейчас. Он исключительный, великолепный игрок. Думаю, все это знают, и не из-за того, что это говорит тренер «Ман Сити», – сказал Гвардиола осенью 2022-го. Но к решительным действиям клуб так и не приступил.

The Athletic пишет, что Джуд вообще мог остаться в «Дортмунде» – немцы запросили 150 млн евро, что совсем не оценили потенциальные покупатели. «Реал» тоже думал сначала заморозить переговоры, но тут подключился Зинедин Зидан. Инсайдер Сиро Лопес уверяет, что француз увидел в англичанине того, кто определит поколение на долгие годы.

А что с Кроосом и Модричем? Они ведь не уходят?

Трансфер Джуда никак не повлияет на будущее ветеранов.

• Инсайдер Марио Кортегана сообщает, что клуб планирует оставить парочку еще на год. Кроос сомневался, не хотел быть помехой для молодых, но «Реал» настаивал на его продлении. Marca добавляет, что контракт вот-вот подпишут.

• Ситуация с Лукой тоже почти решена, хотя есть нюансы. «Мадрид» хочет продлить маэстро, но беспокоится из-за физики 37-летнего хорвата. Клуб смущает, что Модрич все еще играет за сборную, не пропуская ни единого вызова. Впрочем, «Реал» не станет давить на Луку и уважает его выбор, так что Флорентино Перес уже лично заверил Модрича в продлении контракта.

• Приход Беллингема не означает и продажу Дани Себальоса. Летом 2022-го «Мадрид» пытался спихнуть испанца в «Бетис», но не получил приемлемого предложения. Спустя полгода котировки Дани в клубе поменялись, Себальосу уже предлагают новый контракт, видя в нем опцию подмены для лидеров. Если Дани откажет, то «Реал» пойдет за талантом «Сельты» Габриэлем Вейгой.

• Камавинга тоже остается – ему уже предложили долгосрочный контракт с повышением зарплаты и 1 млрд евро отступных. Уходы Тчуамени и Вальверде даже не рассматриваются.

Никто не играл в 19 лет так много, как Беллингем. Ему норм?

🤩 Эксклюзив с игроком «Реала» от нашего блогера! Интервью Эдера Милитао

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Matthias Hangst, Lars Baron

99 комментариев

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Сикарио
ну все эти "самый дорогой в истории" надо делать с поправкой на инфляцию
23-летний Криштиану сейчас бы стоил 350-400
+179
-18
+161
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Tun
Мне одному кажется, что это очередной акселерат, коих английская пресса любит пиарить? Деле Алли в свое время тоже Реал хотел за сотку - Леви их уберег
+94
-11
+83
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Marshkonev
Про Зюле, признаюсь, удивила информация
+51
0
+51
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xDe xDe
Там уже не один условный Романо, а вся толпа инсайдеров отметилась, мол, Беллингем на 99.9% в Реале. Дым тут явно не без огня, но всё равно трансфер восприму только после официального объявления.
Как талант - своих денег стоит, чисто из-за конкуренции. Трансферная стоимость не равна скиллу игрока, чего многие не понимают. Шикарный Камавинга был куплен всего за 31. Вальверде - шесть. Каземиро - пять. А Модрич и Кроос (!) - меньше 60 на двоих. Если Джуд перейдёт и себя оправдает, то центр у Мадрида будет люто злой и молодой. Чуамени пока штормит, но и он подтянется. А ещё им всем, включая Себальоса, который отнюдь не юнец, нужно зады порвать в следующем сезоне, но научиться как можно большему у Луки и Тони, пока они выступают в Мадриде последний год. Заменять собой трио Кроос-Каземиро-Модрич на высшем уровне - это не хухры-мухры.
+35
-1
+34
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Сикарио
Ответ Jhon Jhon
Фуфло все эти поправки на инфляцию
нет
+35
-1
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Jlaw
Ответ Tun
Мне одному кажется, что это очередной акселерат, коих английская пресса любит пиарить? Деле Алли в свое время тоже Реал хотел за сотку - Леви их уберег
думаю это Санчо номер два, точно также, МС в академке увидили Фодена и Санчо, Фоден получше, его себе оставили, Санчо пихнули в Дортмунд, раскрутили ему репутацию и в итоге МЮ за сотку бревно купил
+27
-7
+20
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anathema
Ответ дамьен
Если подумать, то пожалуй только Азар провальный трансфер. Йовича удалось сплавить и хоть что-то выручить. Бэйла не считаю провалом, он принес много трофеев.
Что-то выручить?) Его купили за 60 лямов и отдали бесплатно, чуть ли не приплачивая
+12
0
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Blue Monster
Ответ Demidov Artem
Учитывая год трансфера, 77 млн за Зидана сумасшедшие деньги тогда отдал Мадрид
отдал за сумасшедшего Игрока
+10
0
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_El Nino_
Ответ Tun
Мне одному кажется, что это очередной акселерат, коих английская пресса любит пиарить? Деле Алли в свое время тоже Реал хотел за сотку - Леви их уберег
Алли абсолютно не дисциплинированный человек, который решил пойти по кривой дороге, он еще в прайме любил оттягиваться и палиться на этом. Беллингем в разы более профессиональный и спокойный персонаж.
+11
-1
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Пирс Морган
Троллинговая улыбка Азара наверху доставляет)
+11
-3
+8
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Adi Sars
Надо быстрее покупать еще 3-4 человек за 60+ миллионов, потому что Лука Йович не должен быть в списке 😂
+8
0
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Александр Милитинов
Ответ Tun
Мне одному кажется, что это очередной акселерат, коих английская пресса любит пиарить? Деле Алли в свое время тоже Реал хотел за сотку - Леви их уберег
С Алли не адекватное сравнение. Делле - сам по себе мутный тип, слил карьеру в 25 лет. Джуд - уехал из родного Бирмингема в Боруссию для развития. По нему видно что он спортсмен.
+9
-2
+7
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Demidov Artem
Учитывая год трансфера, 77 млн за Зидана сумасшедшие деньги тогда отдал Мадрид
+7
-1
+6
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Акимжан Туреахметов
Ответ Сикарио
ну все эти "самый дорогой в истории" надо делать с поправкой на инфляцию 23-летний Криштиану сейчас бы стоил 350-400
С учетом инфляции в ЕС, на сегодняшний день Роналду бы стоил 125 000 000 евро.
+9
-3
+6
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Vermont Bulatkin
Ответ Marshkonev
Про Зюле, признаюсь, удивила информация
Надо же было как-то заманить игрока Баварии,тем более трансфер в ноль обошёлся,но все равно он такой лички не заслуживает.
+6
0
+6
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дамьен
Если подумать, то пожалуй только Азар провальный трансфер. Йовича удалось сплавить и хоть что-то выручить. Бэйла не считаю провалом, он принес много трофеев.
+8
-3
+5
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antonio_brasil
золотого мяча ему не видать, пока Мбаппе и Холланд на таком уровне, да и то Месси еще будет получать, пока играть будет, за, например, обводки, потом выходы на поле)
+6
-1
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xDe xDe
Ответ Tun
Мне одному кажется, что это очередной акселерат, коих английская пресса любит пиарить? Деле Алли в свое время тоже Реал хотел за сотку - Леви их уберег
Есть некоторые сомнения, твоя правда.
+5
0
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Axmat Cecenov
Ответ Savarona25
Обратил внимание что из 10 самых дорогих трансферов 4 оказались неудачными, а 2 из них сверх неудачными. По поводу Беллингема пока нет ни единого основания сомневаться в необходимости приобретения. При этом Камавинга стоило бы рассматривать на место левого защитника, где он отлично себя проявляет. А вот в центре получается даже переизбыток игроков на 3 позиции (Беллингем, Тчуамени, Вальверде + Модрич/Кроос+ Себальос+ Камавинга, если не в защите). Но это неплохо, матчей и турниров много.
Если ты считаешь трансфер Бейла провальным, то это далеко не так. Ошибка была его продления, а потом то что не отпустили в Китай. Первый 4 года он нормально играл, а вот после продления контракта в 2018 году все изменился.
+6
-1
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Серегей Юдин
Ответ Сикарио
ну все эти "самый дорогой в истории" надо делать с поправкой на инфляцию 23-летний Криштиану сейчас бы стоил 350-400
Такие поправки были бы если бы ты привел пример из 80-х. А за 10 лет не было 3-х кратного увеличения. Максимум 150-180 как за Мбаппе
+5
-1
+4
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AF
Ответ Tun
Мне одному кажется, что это очередной акселерат, коих английская пресса любит пиарить? Деле Алли в свое время тоже Реал хотел за сотку - Леви их уберег
все верно
+6
-2
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Мыкола
Санчо номер два. Сядет на лавку и будет деду Азару в макдак бегать
+12
-8
+4
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Фирдавс Рустамов
Ответ андрей калуцких
Вроде Кроос + Модрич 77 млн.
Модрич 40, Кроос 25
+3
0
+3
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xDe xDe
Ответ Серегей Юдин
Такие поправки были бы если бы ты привел пример из 80-х. А за 10 лет не было 3-х кратного увеличения. Максимум 150-180 как за Мбаппе
Здесь нужно учитывать не только инфляцию, есть и другие рыночные факторы. Но да, согласен, ТС перегнул. Манчестерский молодой Криш бы сейчас стоил где-то 200.
+3
0
+3
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Алексей Муравьёв
Если перейдет в Реал, то удачи ему, главное что бы не получилось так как с Азаром.
+3
0
+3
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