Вам стоит знать, как в Греции устроена чемпионская гонка.

В прошедшие выходные прошел матч претендентов: «Олимпиакос» против АЕК.

В их играх и раньше хватало событий – то отключалась электроэнергия, то применялся слезоточивый газ, то один из соперников вообще не являлся на игру. Но матч 2023-го по экшн-событиям явно обогнал предыдущие.

«Олимпиакос» проиграл, его владелец пнул мяч на поле, на поле выбежали фанаты: дрались с полицией и кидали кресла на газон

«Оли» принимал АЕК у себя дома – к 82-й минуте была ничья 1:1, а потом гости реализовали пенальти. На 90+1 АЕК забил еще один мяч – 3:1 в его пользу.

Владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис очень рассердился. Он и после пенальти переступал через боковую линию, а сразу после третьего гола взял мяч и пнул его на поле.

Очень недоволен.

Ко второму тайму добавили семь минут, но на 90+6 матч уже прекратился, хотя судья Давиде Масса пытался его возобновить. На стадионе, видимо, восприняли поступок Маринакиса как призыв к действию – и начали швыряться мячами.

И ладно, если бы на поле оказались только лишние мячи. Туда прорвались фанаты.

Полный бардак. А перед полицейскими что-то взорвалось.

Полиция нанесла ответный удар. Теперь взрывы рядом с фанатами.

Применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ – так ситуацию удалось успокоить. Но все равно уж очень мрачная картина: дым, поломанные кресла на газоне, множество полицейских на поле.

На видео выглядело так:

Как пишет sport24.gr, судья Масса указал в протоколе, что закончил игру на 90+6, хотя было добавлено семь минут, потому что на поле появились болельщики. Кроме того, Масса, проходя мимо полицейских, «почувствовал удар по гениталиям, но не узнал, от кого именно».

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После игры «Оли» с Маринакисом дико возмущались: «Сегодня даже слепой видел, что происходит в греческом футболе». Любопытно, что именно Маринакис перед этой игрой лоббировал назначение иностранного арбитра, попутно бросив фразу, что Федерация футбола превратилась в театр теней.

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Сейчас же ему дико не понравилось судейство Массы: «Поставили пенальти в моменте, где не было контакта, а перед следующим голом АЕК был явный фол. Возмутилась вся Греция».

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Повод для жалобы был и у АЕК: «После третьего гола фанаты «Олимпиакоса» прорвались на поле. Они кидали бутылки и толкали людей из нашей команды на скамейки! Лишь из-за вмешательства полиции не дошло до прямых столкновений». По сообщениям гостей, фанаты рвались к ним в раздевалку, но полиция предотвратила и эти попытки.

Уже и так понятно, что грозит «Олимпиакосу» – штраф и дисквалификация стадиона. Для клуба грустно вдвойне – сезон заканчивается совсем не так, как привыкли люди из «Оли».

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C 1997 года «Оли» лишь четырежды не становился чемпионом – в 2004-м и 2010-м побеждал «Панатинаикос», потом было два подряд года простоя в конце 2010-х, когда праздновали АЕК и ПАОК. По итогам прошлых трех сезонов титул к себе снова увозил «Олимпиакос».

Сейчас ситуация другая: за пять туров до конца первое место делят «Панатинаикос» и АЕК – они дружно опережают «Олимпиакос» на девять очков. Так что у «Оли» на чемпионство остались лишь математические шансы. Да еще и в Лигу чемпионов не попасть – туда отбираются только первые две команды.

Третье место – это квалификация Лиги Европы, но упустить можно и ее – всего в трех очках от «Олимпиакоса» располагается ПАОК. С четвертой строчки возможен выход лишь в Лигу конференций.

А в начале мая – снова большая задачка для полиции: 3-го «Олимпиакос» сыграет в гостях с АЕК, а 7-го – дома с «Панатинаикосом». Впрочем, после фанатских активностей на этих выходных матч с «Панатинаикосом» вполне может пройти без зрителей. Следующая домашняя игра против «Волоса» почти наверняка состоится при пустых трибунах.

Кстати, именно на этом стадионе «Георгиос Караискакис» запланирован матч за Суперкубок УЕФА 16 августа. Тот самый, что должен был состояться в Казани.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Giorgos Mathaios, IMAGO/Sotiris Dimitropoulos, IMAGO/Stelios Stefanou