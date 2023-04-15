7 комментариев

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С Сигурдссона сняли обвинения в растлении несовершеннолетних. Был под следствием 2 года, закончил с футболом

Эвертон Эвертон
Гильфи Сигурдссон Гильфи Сигурдссон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Полиция большого Манчестера официально объявила, что закрыла дело неназванного футболиста английской Премьер-лиги, которого обвиняли в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Имя футболиста, как это часто бывает в таких делах, не называют. Но всем понятно, что хорошие новости получил исландец Гильфи Сигурдссон. Полузащитника «Эвертона» задержали летом 2021 года как раз по обвинению в сексуальных преступлениях с несовершеннолетними.

Имя футболиста и тогда не называли, но под описание подходили только двое: Фабиан Делф и Гильфи Сигурдссон – англичанин после этого еще поиграл за «Эвертон», а исландца отстранили от команды, с ним расторгли контракты спонсоры. А обвинения были очень серьезными.

У полиции не хватило доказательств для обвинения

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что это дело не проходит нашу юридическую проверку, – передает слова официального представителя прокуратуры The Guardian. – Мы понимаем, что заявителям сложно воспринимать такие новости, поэтому, когда мы встречаемся с ними, то всегда пытаемся максимально объяснить свое решение, включая любые юридические доводы.

Если дело не соответствует требованиям, мы не можем начинать судебное преследование, какими бы серьезными ни были обвинения».

Сигурдссон не играл в футбол два года и сидел под подпиской о невыезде

Летом 2021-го полиция провела обыски в доме подозреваемого, изъяла несколько вещей и задержала игрока под подписку о невыезде. 

С тех пор Сигурдссон больше не играл в футбол, прошлым летом у него закончился контракт.

В 2022-м над приглашением полузащитника раздумывал «Галатасарай», но отказался. Вероятно, из-за того, что игроку был запрещен выезд из Британии.

В феврале полиция Большого Манчестера передала улики по делу в прокуратуру. Пару месяцев дело анализировали и пришли к выводу, что установленных фактов недостаточно для уголовного преследования игрока. 

Сейчас Сигурдссон в базе Transfermarkt значится как завершивший карьеру. С другой стороны, ему всего 33 – есть шанс еще поиграть.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Powell, Jon Super

7 комментариев

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Seven2482
Ответ DonaldBrashear 2.0
взяли и испортили карьеру хорошему футболисту. и за что? никакого преступления, как оказалось, нет. Кто отвечать теперь будет? кто вернет его потерянные деньги? надеюсь, что у него будет возможность по суду взыскать деньги, все упущенные суммы или с заявителей, или с государственных органов. Просто так сломали карьеру игроку и украли из жизни несколько спокойных лет, так еще и репутацию знатно подмочили. хоть бы извинились что ли. очередная история очередной жадной никчемной семейки, которая решила за счет футболиста, разбогатеть.
похлопают по плечу, сказав ну с кем не бывает
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Адекватник
Ну варианта ровно 2:
1. Чуваку просто сломали жизнь ни за что
2. Педофил гуляет на свободе из-за несовершенства системы и сильного адвоката.
Оба варианта так себе....
+6
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+6
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Axl_rose
На Италию должен смотреть. Если форму наберёт.
+1
0
+1
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DonaldBrashear 2.0
"Мы понимаем, что заявителям сложно воспринимать такие новости, поэтому, когда мы встречаемся с ними, то всегда пытаемся максимально объяснить свое решение, включая любые юридические доводы" ---- за дачу ложных показаний и необоснованные обвинения привлечь их к ответственности не хотят? объясняют они им, трудно им воспринимать новости, что преступления не было.
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0
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DonaldBrashear 2.0
взяли и испортили карьеру хорошему футболисту. и за что? никакого преступления, как оказалось, нет. Кто отвечать теперь будет? кто вернет его потерянные деньги?
надеюсь, что у него будет возможность по суду взыскать деньги, все упущенные суммы или с заявителей, или с государственных органов.
Просто так сломали карьеру игроку и украли из жизни несколько спокойных лет, так еще и репутацию знатно подмочили.
хоть бы извинились что ли. очередная история очередной жадной никчемной семейки, которая решила за счет футболиста, разбогатеть.
+9
-2
+7
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Евгений Лифшиц
ну а теперь верните человеку жизнь. что за ***** творится
+2
-2
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Игорь Боровой
В очередной раз тупо сломали карьеру игроку
+13
-2
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