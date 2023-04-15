7 комментариев

Полиция большого Манчестера официально объявила, что закрыла дело неназванного футболиста английской Премьер-лиги, которого обвиняли в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Имя футболиста, как это часто бывает в таких делах, не называют. Но всем понятно, что хорошие новости получил исландец Гильфи Сигурдссон. Полузащитника «Эвертона» задержали летом 2021 года как раз по обвинению в сексуальных преступлениях с несовершеннолетними.

Имя футболиста и тогда не называли, но под описание подходили только двое: Фабиан Делф и Гильфи Сигурдссон – англичанин после этого еще поиграл за «Эвертон», а исландца отстранили от команды, с ним расторгли контракты спонсоры. А обвинения были очень серьезными.

У полиции не хватило доказательств для обвинения

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что это дело не проходит нашу юридическую проверку, – передает слова официального представителя прокуратуры The Guardian. – Мы понимаем, что заявителям сложно воспринимать такие новости, поэтому, когда мы встречаемся с ними, то всегда пытаемся максимально объяснить свое решение, включая любые юридические доводы.

Если дело не соответствует требованиям, мы не можем начинать судебное преследование, какими бы серьезными ни были обвинения».

Сигурдссон не играл в футбол два года и сидел под подпиской о невыезде

Летом 2021-го полиция провела обыски в доме подозреваемого, изъяла несколько вещей и задержала игрока под подписку о невыезде.

С тех пор Сигурдссон больше не играл в футбол, прошлым летом у него закончился контракт.

В 2022-м над приглашением полузащитника раздумывал «Галатасарай», но отказался. Вероятно, из-за того, что игроку был запрещен выезд из Британии.

В феврале полиция Большого Манчестера передала улики по делу в прокуратуру. Пару месяцев дело анализировали и пришли к выводу, что установленных фактов недостаточно для уголовного преследования игрока.

Сейчас Сигурдссон в базе Transfermarkt значится как завершивший карьеру. С другой стороны, ему всего 33 – есть шанс еще поиграть.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Powell, Jon Super