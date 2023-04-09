«Бенфика» еще не проигрывала в этой ЛЧ.

«Бенфика» подходила к четвертьфиналу Лиги чемпионов против «Интера» фаворитом. Миланцы же не побеждали с 5 марта. Но тут «Интер» собрался и сделал серьезную заявку на полуфинал – гостевая победа 2:0.

Первый тайм прошел с минимумом моментов – команды по паре раз добрались до штрафной. Зато сразу после перерыва забили гости: пока защитники сторожили Джеко и Лаутаро, после навеса головой забил 175-сантиметровый Николо Барелла.

Надо ли говорить, что это первый гол Николо за «Интер» головой?

«Бенфика» активизировалась, создала парочку хороших шансов, но пробить Андре Онана не смогли. В концовке «Интеру» выпал шанс улучшить положение: мяч коснулся руки Жоау Мариу, Майкл Оливер поставил пенальти, который реализовал Ромелу Лукаку – 2:0.

Первое поражение «Бенфики» в этой ЛЧ. Первая победа «Интера» за месяц

У «Бенфики» наметилась черная полоса. За 4 дня – два поражения в больших матчах. Столько же, сколько и за весь остальной сезон-2022/23. Сначала проиграли «Порту» в чемпионате 1:2, а теперь и «Интеру» 0:2. Оба раза дома.

Для «Бенфики» это и первое поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов, и первый матч без забитых голов – до этого вечера отличались во всех играх. Пробивали и «ПСЖ», и «Ювентус», и «Брюгге». Атака «Бенфики» всухую отыграла только третий матч в сезоне.

Но «Интер» справился. Миланская команда прервала серию из 6 матчей подряд без побед во всех турнирах (3 поражения, 3 ничьи). Последняя победа случилась больше месяца назад, над «Лечче» (2:0).

«Мы отличались от себя образца последних матчей, как доктор Джекилл и мистер Хайд? Я не согласен, – сказал после матча тренер Симоне Индзаги. – Я считаю, что мы сегодня играли отлично. Как и во всех последних играх. Мы были быстры, агрессивны, целеустремленны. Но ничего еще не решено».

Через неделю – ответный матч в Милане. Списывать «Бенфику» рано – команда может прийти в себя и оформить камбэк. В Италии в этом сезоне лиссабонцы уже побеждали. На групповом этапе обыграли «Ювентус» в Турине.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos