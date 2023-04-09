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Судья двинул игроку коленом в пах! Рассердился из-за споров

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Футбол Футбол

Получил 12 матчей бана.

«Америка» и «Леон» бодро отыграли 2:2 в чемпионате Мексики – с удалениями на скамейках и голами на последних минутах таймов. Но все обсуждают другой удивительный эпизод – внезапную ярость судьи Фернандо Эрнандеса, от которой пострадал игрок.

Это не самая свежая история, играли в прошлые выходные, но мы не имеем права ее проигнорировать.

Как арбитр ударил игрока. Влепил коленом в пах

Во втором тайме «Америка» сравняла счет, а игроки «Леона» стали спорить с судьей. Похоже, им показалось, что один из соперников подыграл рукой.

Желтая карточка, толпа около арбитра – и вдруг удар от него коленом игроку, который просил пересмотреть эпизод на ВАР.

Досталось полузащитнику «Леона» Лукасу Ромеро. После матча в интернете обратили внимания на движение колена Ромеро по направлению к судье.

Он стоял и спорил:

А потом получил коленом в пах:

Что было дальше – предугадать несложно. Ромеро рухнул на газон.

А как еще.

Потом судья еще что-то объяснил одноклубникам Ромеро.

И спокойно продолжил игру.

Реакция после матча: игрок не хочет, чтобы судью наказывали. Но бана, похоже, не избежать

Ромеро в интервью по окончании игры призвал не наказывать арбитра Эрнандеса.

Он пояснил: «Судьи – люди, они могут ошибаться, а ошибки – приводить к недоразумениям. Я не прошу [наказания]. Он мне сказал, что это было сделано непреднамеренно. Я просто говорил ему, что гол соперника был забит неправильно, делал это уважительно, с руками за спиной, – добавил Ромеро. – У судей я не прошу ничего особенного. Просто хочу, чтобы они уважали нас так же, как мы их».

Тем не менее, мексиканская федерация футбола будет расследовать инцидент. В соответствии с правилами лиги, Эрнандесу грозил штраф и дисквалификация на срок от одного до 15 матчей.

В итоге дали 12 игр отстранения.

Судье – полная поддержка от пострадавшего и его клуба

За свой поступок Эрнандес извинился в твиттере и отметил, что будет соблюдать решение дисциплинарной комиссии. За несколько часов пост набрал почти тысячу лайков. Там же красиво отреагировал клуб: «Мы понимаем ситуацию, поддерживаем вас, как профессионала и отца семейства, которое мы нежно обнимаем. Будем работать вместе, чтобы улучшить наш прекрасный вид спорта».

Там же написал и Ромеро: «От меня – тоже полная поддержка. Судьи и футболисты – часть игры и должны работать вместе. Искренне обнимаю вас и вашу семью».

Эрнандесу 39 лет. В мексиканской лиге он в среднем раздавал по четыре-пять карточек за матч, шесть было в игре «Америки» и «Леона». Судья работал на многих турнирах в Северной Америке. Самые заметные из них – чемпионат Мексики, Лига чемпионов КОНКАКАФ, Лига наций КОНКАКАФ, Золотой кубок КОНКАКАФ. На последнем Золотом кубке обслуживал четвертьфинальный матч Катара и Сальвадора (назначил пенальти в пользу катарцев, которые выиграли 3:2).

Теперь Эрнандес стал антигероем эпизода, но из этой ситуации все участники вышли достойно.

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Фото: Gettyimages.ru/Manuel Velasquez

3 комментария

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igls54
Не судья, а пахан
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серж
Браво арбитру! Если бы почаще все остальные так делали, то может быть эти оборзевшие .... что-то начали понимать. Хотя вряд ли...
+2
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+2
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Эль Иберико
Член Картеля.
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