23 комментария

Вы это видели?
Блог

«Сити» укатал «Ливерпуль» – 4:1. Разгромили даже без Холанда

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Юрген Клопп Юрген Клопп
Манчестер Сити Манчестер Сити
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Рияд Марез Рияд Марез
Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
Джек Грилиш Джек Грилиш
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Футбол Футбол

«Повезло, что пропустили только четыре».

Топ-матч АПЛ завершился разгромом: «Ман Сити» вынес «Ливерпуль» (4:1), причем все удалось даже без главной атакующей силы.

Не играл Эрлинг Холанд – норвежец не залечил травму паха, поэтому пропустил большую игру. На пресс-конференции в пятницу у Клоппа спрашивали, что он думает о возможном отсутствии лучшего бомбардира АПЛ.

«Когда готовишься к игре против «Мане Сити», нельзя давать им подготовить последний пас, именно тогда в игру вступает Холанд, – признался Клопп. – Если Эрлинг не сыграет, это сделает «Сити» другой командой – не слабее, но другой. Чемпионами они стали и без него».

Предсказание Юргена оправдалось на 100% – без Холанда атака «Сити» групповыми усилиями уничтожила оборону «Ливерпуля».

«Сити» быстро пропустил. Но смял сразу после перерыва

«Манчестер Сити» даже дал небольшую фору «Ливерпулю» – на 13-й минуте пропустили первыми, забил Мо Салах. Но радовались недолго: через 10 минут трехходовка Гюндоган – Грилиш – Альварес, аргентинский форвард вышел на пустые ворота и сравнял – 1:1.

По-настоящему понеслась команда Пепа сразу после перерыва. Рияд Марез выкатил Кевину де Брюйне на пустые – получился победный гол.

Илкай Гюндоган добавил, когда поймал защиту «Ливерпуля» на добивании после удара Альвареса.

Потом игра успокоилась, а «Сити» добил интригу четвертым голом. Де Брюйне и Джек Грилиш на двоих раскатали на левом фланге, атаку завершил англичанин.

Очень простая победа «Сити» во втором тайме. И 100-я для Пепа Гвардиолы домашняя победа в АПЛ (всего в 139 матчах – конечно, это рекорд).

Почему «Сити» не заметил потерю Холанда: Грилиш и Альварес провели топ-матч

В первом круге «Ливерпуль» в целом закрыл Холанда – и благодаря этому победил на «Энфилде» (1:0). Но в ответной игре без Эрлинга опасность шла отовсюду. И атакующие игроки «Сити» стали настоящими героями.

Джек Грилиш: гол и ассист

Кевин Де Брюйне: гол и ассист

Илкай Гюндоган: гол и предголевая передача

Хулиан Альварес: гол, предголевая передача (на Мареза, когда забивал КДБ) и удар, который привел к добиванию Гюндогана

Рияд Марез: ассист на победный мяч

А теперь по порядку про героев «Манчестер Сити».

🇩🇿 Марез оформил 56-ю голевую передачу в Премьер-лиге. Теперь именно Рияд – лучший ассистент АПЛ среди африканцев (обошел Дидье Дрогба). В первом тайме, когда «Сити» еще не вскрывал защиту «Ливерпуля» с пугающей легкостью, именно алжирец создал больше всех шансов (3).

🇩🇪 У Гюндогана летом завершается контракт с «Сити», но он не сбавляет темп. В этом сезоне у него капитанская повязка, 5+4 во всех турнирах и очень требовательная роль в центре поля. Илкай опускается в опорную зону при обороне, помогает в прессинге и открывается в штрафной во время атак.

В 2023-м он уже сделал голевой пас на победный мяч Грилиша в матче с «Арсеналом» – и теперь провернул очень похожий трюк, когда «Сити» забивал первый. 

Аналитический аккаунт Premier League Panel высказал любопытное: возможно, именно Гюндоган, хорошо понимающий систему Пепа, помогает Гвардиоле в процессе обновления команды. «Ливерпуль» пару лет назад отказался от выполнявшего схожие функции Вейналдума – и до сих пор не придумал, как его заменить.

🇦🇷 Хулиан Альварес заменил Холанда по позиции, но по факту больше действовал в оттяжке. Эта карта пасов показывает, что и Марез, и Де Брюйне, и Грилиш чаще были к воротам ближе, чем аргентинец. Тот же действовал плотнее к Гюндогану. 

У Альвареса 7 выходов в старте в АПЛ и 6 голов. Хулиан получил большую похвалу от Пепа Гвардиолы после матча:

«Он был хорош не только в моменте с первым голом. Но и во втором сделал отличный ассист (это Пеп про предголевую передачу на Мареза), и в третьем поучаствовал. Он всегда был задействован. Очень умно обращался с мячом, исключительный игрок».

🇧🇪 Про Кевина де Брюйне даже странно что-то говорить: еще один шикарный матч лучшего полузащитника АПЛ. Гол, ассист, 5 передач под удар, 63 точных передачи (больше всех из атакующих игроков на поле), 3 раза прошел соперника на дриблинге (лучший на поле).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джек Грилиш заслужил восхищения. У английского вингера в первом тайме была выдающаяся минута. Сначала после углового догнал убегавшего к воротам «Сити» Салаха и помешал египтянину выкатить на Коди Гакпо.

А в следующей атаке уже сам Грилиш отдал голевую на Альвареса.

Во втором тайме Джек добавил еще и гол. В итоге цифры потрясающие: 2 удачных отбора, 6 выигранных единоборств, 4 заработанных фола, 3 удара (все – в створ).

Во время международной паузы Джек дал интервью сайту «Сити» и признался – он готов разрывать:

«Сейчас я в лучшей форме с момента перехода в «Манчестер». Чувствую себя примерно как в «Астон Вилле», где был одним из ключевых игроков – мне это очень нравится. Я много забиваю и вношу вклад – это добавляет мне уверенности».

Слова не разошлись с делом – сразу после такого интервью у Грилиша потрясающий матч против «Ливерпуля». И да, Джек расцвел в 2023-м. Уже забил «Арсеналу», «МЮ» и «Ливерпулю», против «Лейпцига» и «Челси» у вингера по ассисту.

До матча с «Арсеналом» осталось меньше 4 недель. Возможно, на него стоит выйти и без Холанда?

У «Ливерпуля» все ужасно. Похоже, в следующем сезоне без Лиги чемпионов

Немного про «Ливерпуль», у которого все печально. Единственный плюс – гол Салаха. Мохамед отличился во всех четырех играх с «Манчестер Сити» в этом сезоне – вполне себе достижение.

К тому же, Салах стал первым футболистом, забившим 11 голов в ворота команд Пепа Гвардиолы. Ни у кого другого нет даже 10.

На этом приятное – все. Команда Клоппа проиграла 5 из 10 матчей АПЛ в 2023-м – это уже больше, чем за весь 2022-й (там всего 4). В этом сезоне уже 8 поражений – больше при Клоппе еще не было.

В гостях «Ливерпуль» тоже ужасен. Всего 3 победы в Премьер-лиге в этом сезоне и 12 очков.

У «красных» была одна приятная серия, которую тоже прервал «Сити»: команда Клоппа с февраля 2021-го не проигрывала в АПЛ, когда забивала первой. В серии было 44 матча – в том числе 22 победы подряд.

Не работают даже старые фишки Клоппа. Помните, как еще в прошлом сезоне «Ливерпуль» добавлял после перерыва после разбора от тренерского штаба в раздевалке? Вместе этого в начале второго тайма быстро пропустили два.

Помните, как раньше «Ливерпуль» отрабатывал камбэки? Сейчас «Манчестер Сити» повел в счете 3:1 и владел мячом 77% времени (после четвертого гола – все 81%). У «красных» за весь второй тайм – всего 1 удар.

«Первый тайм мы провели нормально, не только в плане результата, – сожалел после матча Клопп. – А потом сразу после перерыва были очень пассивны и дали им забить второй. Мне понравились только 4 наших игрока – Фабиньо и Хендерсон, Гакпо и Алиссон. Но чтобы добиться здесь результата, нужны 14-15 футболистов в топ-форме. В конце концов, повезло, что нам забили только четыре».

Поражение почти ставит крест на лигочемпионских надеждах: есть небольшой шанс, что «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон» начнут дружно терять очки. Но для этого и самому «Ливерпулю» пора бы начать побеждать.

Манчестер Сити – Ливерпуль 4:1 (1:1, 3:0)
Дата проведения
1 апреля, 14.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Салах, 1:1 – 27 Альварес, 2:1 – 46 де Брюйне, 3:1 – 53 Гюндоган, 4:1 – 74 Грилиш.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш (Палмер, 89), Родри (Бернарду Силва, 83), Марез, Альварес.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 70), Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Салах (Нуньес, 70), Диогу Жота (Фирмино, 70), Гакпо (Милнер, 82).
Предупреждения:
Салах (19), Родри (33).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Michael Regan; East News/AP Photo/Jon Super; globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aseke
ТАА - просто печаль как защитник. Срочно переводить в полузащиту или вообще на замену Салаху выпускать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Английский_пациент
Давно понятно, что без Холанда Сити лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Отчасти забавно, но мне игра Манчестер Сити без Холанда травится больше, как будто команда "дышит" что ли, нет какой-то нацеленности на "наконечник", все играют на поле как в прошлом сезоне и такой Сити на голову сильнее чем любая команда АПЛ, потому что механизм работает от А до Я, все в процессе и забили причем все 4 разных игрока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Rozmetov
Красиво все таки Сити раскатал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Пепка конечно тот еще персонаж, но как у него работают мозги. Схема 3-2-4-1 - это ж надо такое придумать. И работает! Четверка полузащитников может ворваться с любого участка поля, и там все как на подбор шустрые, с ударом и пасом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Rozmetov
Красиво все таки Сити раскатать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johny Ivanov
Ответ Никита Самарин
В каком же порядке МС 🔝! Даже без Холланда забили 4, а могли и больше. Полузащита играет очень круто. В матчах ЛЧ с Баварией должно получится 🔥🔥🔥.
Бавария сейчас тоже мощно играет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Avdeev Vladislav
4 года прошло, если что
так я про это и говорю, что нельзя давать ЗМ тому кто на долгую не способен. Месси и Кринж более 10 лет феерили. Это огромный плюс легендам. Именно долголетие на высоком уровне.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей БелаРУС
Ответ Hollywood Hogan
Сослал бы ТАА за такие недобегания в дубль)
Лучше вообще в Борнмут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Johnson
Без Холланда они сильнее против Ливерпуля. Не знаешь откуда ждать опасности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Меган Лайф
Ответ BeastI666I
так там Ван Дейк же... золотой мяч ему хотели дать. Фанаты Кринжа, конечно
Вы что, ван дейк же был супертоп ом, когда месси пенку Голландии забивал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Avdeev Vladislav
Ответ BeastI666I
так там Ван Дейк же... золотой мяч ему хотели дать. Фанаты Кринжа, конечно
4 года прошло, если что
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kickass
Переводы на фланг у Сити просто убийственные.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hollywood Hogan
Сослал бы ТАА за такие недобегания в дубль)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Сити не дал Ливерпулю шансов на камбек и проявить характер. забивали в самые важные отрезки игры. после чего весь характер и камбеки из Ливерпуля сдуло. так как сити просто нокаутировал.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
В каком же порядке МС 🔝! Даже без Холланда забили 4, а могли и больше. Полузащита играет очень круто. В матчах ЛЧ с Баварией должно получится 🔥🔥🔥.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
такие матчи в исполнении Сити искусство. А главное они не искали никого в штрафной, когда травма Холланда на пользу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ Владислав Романов
Мне за Ливерпуль неудобно было, так играть в обороне, даже против Сити, позор
так там Ван Дейк же... золотой мяч ему хотели дать. Фанаты Кринжа, конечно
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей кольцов
Ответ Андрей Andrey
Даже кризисный Ливерпуль в этом сезоне 2 раза обыграл Сити. Сити уже сколько лет без ЛЧ 😂😂 без победы в ЛЧ. живут как то.
Утешай себя
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Мне за Ливерпуль неудобно было, так играть в обороне, даже против Сити, позор
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бондарев Олег
А почему на лиге чемпионов уже крест поставили? так-то ещё одиннадцать матчей впереди, отрыв от ТОТ и Ньюкасл меньше 6 очков, хотя, конечно, есть ещё Брайтон и Бренфорд...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
Даже кризисный Ливерпуль в этом сезоне 2 раза обыграл Сити. Сити уже сколько лет без ЛЧ 😂😂 без победы в ЛЧ. живут как то.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ливерпуль раздражающе пешеходил
ВД, Конате и Трент просто друг на друга смотрели, лениво ожидая, кто накроет соперника
И в атаке столько прострелов в никуда, даже не поднимая головы

Отвратительный матч, команда будто пресытилась, даже не старается
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий