23 комментария

«Повезло, что пропустили только четыре».

Топ-матч АПЛ завершился разгромом: «Ман Сити» вынес «Ливерпуль» (4:1), причем все удалось даже без главной атакующей силы.

Не играл Эрлинг Холанд – норвежец не залечил травму паха, поэтому пропустил большую игру. На пресс-конференции в пятницу у Клоппа спрашивали, что он думает о возможном отсутствии лучшего бомбардира АПЛ.

«Когда готовишься к игре против «Мане Сити», нельзя давать им подготовить последний пас, именно тогда в игру вступает Холанд, – признался Клопп. – Если Эрлинг не сыграет, это сделает «Сити» другой командой – не слабее, но другой. Чемпионами они стали и без него».

Предсказание Юргена оправдалось на 100% – без Холанда атака «Сити» групповыми усилиями уничтожила оборону «Ливерпуля».

«Сити» быстро пропустил. Но смял сразу после перерыва

«Манчестер Сити» даже дал небольшую фору «Ливерпулю» – на 13-й минуте пропустили первыми, забил Мо Салах. Но радовались недолго: через 10 минут трехходовка Гюндоган – Грилиш – Альварес, аргентинский форвард вышел на пустые ворота и сравнял – 1:1.

По-настоящему понеслась команда Пепа сразу после перерыва. Рияд Марез выкатил Кевину де Брюйне на пустые – получился победный гол.

Илкай Гюндоган добавил, когда поймал защиту «Ливерпуля» на добивании после удара Альвареса.

Потом игра успокоилась, а «Сити» добил интригу четвертым голом. Де Брюйне и Джек Грилиш на двоих раскатали на левом фланге, атаку завершил англичанин.

Очень простая победа «Сити» во втором тайме. И 100-я для Пепа Гвардиолы домашняя победа в АПЛ (всего в 139 матчах – конечно, это рекорд).

Почему «Сити» не заметил потерю Холанда: Грилиш и Альварес провели топ-матч

В первом круге «Ливерпуль» в целом закрыл Холанда – и благодаря этому победил на «Энфилде» (1:0). Но в ответной игре без Эрлинга опасность шла отовсюду. И атакующие игроки «Сити» стали настоящими героями.

Джек Грилиш: гол и ассист

Кевин Де Брюйне: гол и ассист

Илкай Гюндоган: гол и предголевая передача

Хулиан Альварес: гол, предголевая передача (на Мареза, когда забивал КДБ) и удар, который привел к добиванию Гюндогана

Рияд Марез: ассист на победный мяч

А теперь по порядку про героев «Манчестер Сити».

🇩🇿 Марез оформил 56-ю голевую передачу в Премьер-лиге. Теперь именно Рияд – лучший ассистент АПЛ среди африканцев (обошел Дидье Дрогба). В первом тайме, когда «Сити» еще не вскрывал защиту «Ливерпуля» с пугающей легкостью, именно алжирец создал больше всех шансов (3).

🇩🇪 У Гюндогана летом завершается контракт с «Сити», но он не сбавляет темп. В этом сезоне у него капитанская повязка, 5+4 во всех турнирах и очень требовательная роль в центре поля. Илкай опускается в опорную зону при обороне, помогает в прессинге и открывается в штрафной во время атак.

В 2023-м он уже сделал голевой пас на победный мяч Грилиша в матче с «Арсеналом» – и теперь провернул очень похожий трюк, когда «Сити» забивал первый.

Аналитический аккаунт Premier League Panel высказал любопытное: возможно, именно Гюндоган, хорошо понимающий систему Пепа, помогает Гвардиоле в процессе обновления команды. «Ливерпуль» пару лет назад отказался от выполнявшего схожие функции Вейналдума – и до сих пор не придумал, как его заменить.

🇦🇷 Хулиан Альварес заменил Холанда по позиции, но по факту больше действовал в оттяжке. Эта карта пасов показывает, что и Марез, и Де Брюйне, и Грилиш чаще были к воротам ближе, чем аргентинец. Тот же действовал плотнее к Гюндогану.

У Альвареса 7 выходов в старте в АПЛ и 6 голов. Хулиан получил большую похвалу от Пепа Гвардиолы после матча:

«Он был хорош не только в моменте с первым голом. Но и во втором сделал отличный ассист (это Пеп про предголевую передачу на Мареза), и в третьем поучаствовал. Он всегда был задействован. Очень умно обращался с мячом, исключительный игрок».

🇧🇪 Про Кевина де Брюйне даже странно что-то говорить: еще один шикарный матч лучшего полузащитника АПЛ. Гол, ассист, 5 передач под удар, 63 точных передачи (больше всех из атакующих игроков на поле), 3 раза прошел соперника на дриблинге (лучший на поле).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Джек Грилиш заслужил восхищения. У английского вингера в первом тайме была выдающаяся минута. Сначала после углового догнал убегавшего к воротам «Сити» Салаха и помешал египтянину выкатить на Коди Гакпо.

А в следующей атаке уже сам Грилиш отдал голевую на Альвареса.

Во втором тайме Джек добавил еще и гол. В итоге цифры потрясающие: 2 удачных отбора, 6 выигранных единоборств, 4 заработанных фола, 3 удара (все – в створ).

Во время международной паузы Джек дал интервью сайту «Сити» и признался – он готов разрывать:

«Сейчас я в лучшей форме с момента перехода в «Манчестер». Чувствую себя примерно как в «Астон Вилле», где был одним из ключевых игроков – мне это очень нравится. Я много забиваю и вношу вклад – это добавляет мне уверенности».

Слова не разошлись с делом – сразу после такого интервью у Грилиша потрясающий матч против «Ливерпуля». И да, Джек расцвел в 2023-м. Уже забил «Арсеналу», «МЮ» и «Ливерпулю», против «Лейпцига» и «Челси» у вингера по ассисту.

До матча с «Арсеналом» осталось меньше 4 недель. Возможно, на него стоит выйти и без Холанда?

У «Ливерпуля» все ужасно. Похоже, в следующем сезоне без Лиги чемпионов

Немного про «Ливерпуль», у которого все печально. Единственный плюс – гол Салаха. Мохамед отличился во всех четырех играх с «Манчестер Сити» в этом сезоне – вполне себе достижение.

К тому же, Салах стал первым футболистом, забившим 11 голов в ворота команд Пепа Гвардиолы. Ни у кого другого нет даже 10.

На этом приятное – все. Команда Клоппа проиграла 5 из 10 матчей АПЛ в 2023-м – это уже больше, чем за весь 2022-й (там всего 4). В этом сезоне уже 8 поражений – больше при Клоппе еще не было.

В гостях «Ливерпуль» тоже ужасен. Всего 3 победы в Премьер-лиге в этом сезоне и 12 очков.

У «красных» была одна приятная серия, которую тоже прервал «Сити»: команда Клоппа с февраля 2021-го не проигрывала в АПЛ, когда забивала первой. В серии было 44 матча – в том числе 22 победы подряд.

Не работают даже старые фишки Клоппа. Помните, как еще в прошлом сезоне «Ливерпуль» добавлял после перерыва после разбора от тренерского штаба в раздевалке? Вместе этого в начале второго тайма быстро пропустили два.

Помните, как раньше «Ливерпуль» отрабатывал камбэки? Сейчас «Манчестер Сити» повел в счете 3:1 и владел мячом 77% времени (после четвертого гола – все 81%). У «красных» за весь второй тайм – всего 1 удар.

«Первый тайм мы провели нормально, не только в плане результата, – сожалел после матча Клопп. – А потом сразу после перерыва были очень пассивны и дали им забить второй. Мне понравились только 4 наших игрока – Фабиньо и Хендерсон, Гакпо и Алиссон. Но чтобы добиться здесь результата, нужны 14-15 футболистов в топ-форме. В конце концов, повезло, что нам забили только четыре».

Поражение почти ставит крест на лигочемпионских надеждах: есть небольшой шанс, что «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон» начнут дружно терять очки. Но для этого и самому «Ливерпулю» пора бы начать побеждать.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Michael Regan; East News/AP Photo/Jon Super; globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates