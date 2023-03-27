Сборная Венгрии 27 марта стартует в квалификации к Евро-2024 матчем против Болгарии. Пока в ее группе побеждали Черногория и Сербия, венгры провели товарищеский матч против Эстонии.

Победили 1:0, но гол Мартина Адама привлек куда меньше внимания, чем незабитый пенальти Роланда Шаллаи – и бьющий был выбран нестандартно, и ярости от тренера Марко Росси было больше, чем обычно.

Шаллаи выиграл право бить пенальти в «камень-ножницы-бумага» – и не забил

На 70-й минуте уже при счете 1:0 Милош Керкез заработал пенальти. На удар претендовали Шаллаи и капитан Доминик Собослаи: они и разыграли между собой право пробить.

Выиграл Шаллаи.

А потом не забил! Причем удар был хороший и сильный, но мяч вытащил принадлежащий лондонскому «Арсеналу» голкипер Карл Хейн (осенью играл за клуб в Кубке лиги).

Через 6 минут Марко Росси заменил и Собослаи, и Шаллаи.

После матча тренер ругался и извинялся, а капитан объяснился

Росси негодовал: «Если есть назначенный пенальтист, то он и должен бить. Ладно бы это произошло при 3:0, но при 1:0 – это безответственно. Уже поговорил об этом с Собослаи. Надеюсь, такого больше не повторится. Если бы эстонцы сравняли, это бы меня обеспокоило, несмотря на товарищеский статус матча».

Собослаи объяснил: «Пробить хотели мы оба, а мне не хотелось показать, что я эгоистичный капитан и не подчиняюсь интересам команды. Надо было как-то решить [кто пробьет]. Думаю, если бы он забил, вся эта ситуация была бы не столь важна».

А Шаллаи добавил: «Я бы и в следующий раз пробил. Но, возможно, дальше мы так не поступим».

На пресс-конференции перед игрой против Болгарии Росси сказал: «Приношу извинения, ведь я несу основную ответственность за все, что происходит на поле. Делать так снова – нельзя. Такое больше не повторится».

И все же «камень-ножницы-бумага» вновь появились в матче сборной Венгрии. В игре против Болгарии Собослаи красиво реализовал штрафной и отпраздновал гол с Шаллаи именно этим приемом.

А Собослаи уже капитан?

Прошлой осенью Венгрия обыграла Германию в Лиге наций, а капитан Адам Салаи с паса Собослаи забил потрясающий победный гол пяткой. Во втором тайме он был заменен и капитанскую повязку отдал Собослаи. А после матча подтвердил: еще одна игра против Италии – и он уйдет из сборной. Сыграл, венгры уступили 0:2, а Салаи сосредоточился на клубной карьере в «Базеле», который, правда, покинул в январе.

Венгрии понадобился новый капитан. Есть Петер Гулачи, но это вратарь, а хотелось главного в поле. Есть Вилли Орбан, но он плохо говорит по-венгерски. Есть Андраш Шефер, но в команде он не так давно. Так что выбор пал на 22-летнего Собослаи.

В ноябре он впервые вывел сборную Венгрии в качестве капитана, но результату не обрадовался – команды сыграла 2:2 с Люксембургом. Весной же Собослаи разозлил тренера баловством перед пенальти. Пока радости мало, но с таким капитаном победы наверняка придут.

Футболисты и правда определяют так удары?

11 лет назад в матче «Баварии» и «Герты» так право на пробитие штрафного разыграли Тони Кроос и Франк Рибери. Пожалуй, Рибери тогда схитрил, но Кроос не спорил. Штрафной же вышел неудачным – француз пробил в стенку.

Более свежий пример – февраль 2023-го. Игроки «Сент-Джонстон» решали, кто пробьет штрафной «Селтику» в чемпионате Шотландии.

Игроки сборной Панамы делили футболку Энцо Фернандеса точно таким же способом после недавней товарищеской игры.

А в памятной рекламе конца 1990-х Дэвид Бекхэм и Филиппо Индзаги использовали этот способ, когда у судьи кончились монетки.

Но так было в рекламе, а в реальной жизни судью Дэвида Макнамару в ноябре 2018 года в похожем случае отстранили – он не взял с собой монетку и именно с помощью «камня-ножниц-бумаги» определял начало матча женской лиги между «Ман Сити» и «Редингом». За это потом отдыхал примерно три недели.

И в России такое тоже произошло. Но было запланировано:

Фото: globallookpress.com/Parnaby Lindsey, IMAGO/www.imagephotoagency.it; East News/ROBERT SZANISZLO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP