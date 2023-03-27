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Венгры сыграли в «камень-ножницы-бумага» перед пенальти, не забили… Взбешенный тренер убрал обоих!

сборная Венгрии по футболу сборная Венгрии по футболу
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Марко Росси 1964 Марко Росси 1964
Роланд Шаллаи Роланд Шаллаи
товарищеские матчи (сборные)
Футбол Футбол

Сборная Венгрии 27 марта стартует в квалификации к Евро-2024 матчем против Болгарии. Пока в ее группе побеждали Черногория и Сербия, венгры провели товарищеский матч против Эстонии.

Победили 1:0, но гол Мартина Адама привлек куда меньше внимания, чем незабитый пенальти Роланда Шаллаи – и бьющий был выбран нестандартно, и ярости от тренера Марко Росси было больше, чем обычно.

Шаллаи выиграл право бить пенальти в «камень-ножницы-бумага» – и не забил

На 70-й минуте уже при счете 1:0 Милош Керкез заработал пенальти. На удар претендовали Шаллаи и капитан Доминик Собослаи: они и разыграли между собой право пробить.

Выиграл Шаллаи.

А потом не забил! Причем удар был хороший и сильный, но мяч вытащил принадлежащий лондонскому «Арсеналу» голкипер Карл Хейн (осенью играл за клуб в Кубке лиги).

Через 6 минут Марко Росси заменил и Собослаи, и Шаллаи. 

После матча тренер ругался и извинялся, а капитан объяснился

Росси негодовал: «Если есть назначенный пенальтист, то он и должен бить. Ладно бы это произошло при 3:0, но при 1:0 – это безответственно. Уже поговорил об этом с Собослаи. Надеюсь, такого больше не повторится. Если бы эстонцы сравняли, это бы меня обеспокоило, несмотря на товарищеский статус матча».

Собослаи объяснил: «Пробить хотели мы оба, а мне не хотелось показать, что я эгоистичный капитан и не подчиняюсь интересам команды. Надо было как-то решить [кто пробьет]. Думаю, если бы он забил, вся эта ситуация была бы не столь важна».

А Шаллаи добавил: «Я бы и в следующий раз пробил. Но, возможно, дальше мы так не поступим».

На пресс-конференции перед игрой против Болгарии Росси сказал: «Приношу извинения, ведь я несу основную ответственность за все, что происходит на поле. Делать так снова – нельзя. Такое больше не повторится».

И все же «камень-ножницы-бумага» вновь появились в матче сборной Венгрии. В игре против Болгарии Собослаи красиво реализовал штрафной и отпраздновал гол с Шаллаи именно этим приемом.

А Собослаи уже капитан?

Прошлой осенью Венгрия обыграла Германию в Лиге наций, а капитан Адам Салаи с паса Собослаи забил потрясающий победный гол пяткой. Во втором тайме он был заменен и капитанскую повязку отдал Собослаи. А после матча подтвердил: еще одна игра против Италии – и он уйдет из сборной. Сыграл, венгры уступили 0:2, а Салаи сосредоточился на клубной карьере в «Базеле», который, правда, покинул в январе.

Венгрии понадобился новый капитан. Есть Петер Гулачи, но это вратарь, а хотелось главного в поле. Есть Вилли Орбан, но он плохо говорит по-венгерски. Есть Андраш Шефер, но в команде он не так давно. Так что выбор пал на 22-летнего Собослаи.

В ноябре он впервые вывел сборную Венгрии в качестве капитана, но результату не обрадовался – команды сыграла 2:2 с Люксембургом. Весной же Собослаи разозлил тренера баловством перед пенальти. Пока радости мало, но с таким капитаном победы наверняка придут.

Футболисты и правда определяют так удары?

11 лет назад в матче «Баварии» и «Герты» так право на пробитие штрафного разыграли Тони Кроос и Франк Рибери. Пожалуй, Рибери тогда схитрил, но Кроос не спорил. Штрафной же вышел неудачным – француз пробил в стенку.

Более свежий пример – февраль 2023-го. Игроки «Сент-Джонстон» решали, кто пробьет штрафной «Селтику» в чемпионате Шотландии.

Игроки сборной Панамы делили футболку Энцо Фернандеса точно таким же способом после недавней товарищеской игры.

А в памятной рекламе конца 1990-х Дэвид Бекхэм и Филиппо Индзаги использовали этот способ, когда у судьи кончились монетки.

Но так было в рекламе, а в реальной жизни судью Дэвида Макнамару в ноябре 2018 года в похожем случае отстранили – он не взял с собой монетку и именно с помощью «камня-ножниц-бумаги» определял начало матча женской лиги между «Ман Сити» и «Редингом». За это потом отдыхал примерно три недели.

И в России такое тоже произошло. Но было запланировано:

Судья Панин о «Камень, ножницы, бумага» перед игрой: «Получилось прикольно. Акция была обговорена»

Фото: globallookpress.com/Parnaby Lindsey, IMAGO/www.imagephotoagency.it; East News/ROBERT SZANISZLO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

6 комментариев

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dmitryGoose
Ответ atc73
Посмотрел рекламу с Бекхэмом и Индзаги, ну насколько же все просто и продумано. Может это уже возрастное брюзжание, но по-моему уровень подобных роликов сейчас несопоставим.
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Михаил Морозов
Автор
Ответ Vvze
Карл Хейн в этом сезоне не играет за Рединг, он является третьим вратарём в основном составе и дебютировал за Арсенал осенью в матче Кубка Лиги. За Рединг играл в прошлом сезоне в аренде несколько месяцев.
спасибо большое, поправили)
+1
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+1
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Петр Васильев
Ответ atc73
Посмотрел рекламу с Бекхэмом и Индзаги, ну насколько же все просто и продумано. Может это уже возрастное брюзжание, но по-моему уровень подобных роликов сейчас несопоставим.
И чего продуманного в этой рекламе? Она вообще нереальная - где это видано, чтобы кто-то покупил себе воду в автомате, а посторонний чел забирал?
0
-2
-2
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Vvze
Карл Хейн в этом сезоне не играет за Рединг, он является третьим вратарём в основном составе и дебютировал за Арсенал осенью в матче Кубка Лиги. За Рединг играл в прошлом сезоне в аренде несколько месяцев.
+4
0
+4
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Makita
реклама офигенная 🙂
+5
0
+5
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atc73
Посмотрел рекламу с Бекхэмом и Индзаги, ну насколько же все просто и продумано. Может это уже возрастное брюзжание, но по-моему уровень подобных роликов сейчас несопоставим.
+21
0
+21
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