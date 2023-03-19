29 комментариев

У Хвичи 1+1 – и рекорд, который держался в топ-5 лиг 16 лет! Дальше в сборную
На связи вестник Кварацхелии.
«Наполи» продолжает разрывать Серию А – на этот раз дома разгромили «Торино» без Миранчука (4:0).
В центре процесса, как и обычно, Хвича Кварацхелия: в этом матче оформил 1+1.
На 35-й минуте грузин забил с пенальти: увидел, что Ваня Милинкович-Савич заваливается в угол и пустил мяч низом по центру. Сделал 2:0.
А в середине второго тайма добавил ассист: с правого фланга выцелил Танги Ндомбеле, который спокойно переиграл кипера.
У Хвичи уже 12 голов и 10 ассистов в Серии А. Двузначных цифр и там, и там в дебютном сезоне топ-5 лиг не было 16 лет.
Предыдущий, у кого получалось – бразилец Диего, он в сезоне-2006/07 сделал в Бундеслиге 13+14 за «Вердер». Правда, тогда его команда заняла лишь третье место в чемпионате.
А «Наполи», конечно же, мчит к чемпионству. Какие могут быть сомнения?
21 очко преимущество при всего одном лишнем матче.
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Во всех турнирах у Хвичи уже 14+16 – космос!
В апреле «Наполи» ждут матчи с «Миланом» (в Серии А и 1/4 финала ЛЧ), а еще с «Лечче», «Вероной», «Ювентусом» и «Салернитаной».
Но перед этой серией Хвича еще в сборную Грузии: команде для разгона предстоит товарняк с Монголией и матч отбора Евро-2024 против Норвегии. Пересечение Хвичи и Эрлинга Холанда – очень интригует, правда?
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Фото: globallookpress.com/Antonio Balasco
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