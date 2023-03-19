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У Хвичи 1+1 – и рекорд, который держался в топ-5 лиг 16 лет! Дальше в сборную

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На связи вестник Кварацхелии.

«Наполи» продолжает разрывать Серию А – на этот раз дома разгромили «Торино» без Миранчука (4:0).

В центре процесса, как и обычно, Хвича Кварацхелия: в этом матче оформил 1+1.

На 35-й минуте грузин забил с пенальти: увидел, что Ваня Милинкович-Савич заваливается в угол и пустил мяч низом по центру. Сделал 2:0.

А в середине второго тайма добавил ассист: с правого фланга выцелил Танги Ндомбеле, который спокойно переиграл кипера.

У Хвичи уже 12 голов и 10 ассистов в Серии А. Двузначных цифр и там, и там в дебютном сезоне топ-5 лиг не было 16 лет.

Предыдущий, у кого получалось – бразилец Диего, он в сезоне-2006/07 сделал в Бундеслиге 13+14 за «Вердер». Правда, тогда его команда заняла лишь третье место в чемпионате.

А «Наполи», конечно же, мчит к чемпионству. Какие могут быть сомнения?

 

21 очко преимущество при всего одном лишнем матче.

***

Во всех турнирах у Хвичи уже 14+16 – космос!

В апреле «Наполи» ждут матчи с «Миланом» (в Серии А и 1/4 финала ЛЧ), а еще с «Лечче», «Вероной», «Ювентусом» и «Салернитаной».

Но перед этой серией Хвича еще в сборную Грузии: команде для разгона предстоит товарняк с Монголией и матч отбора Евро-2024 против Норвегии. Пересечение Хвичи и Эрлинга Холанда – очень интригует, правда?

Грузины попали в крепкую группу с Испанией, Норвегией, Шотландией и Кипром. Поможет ли магия Хвичи выйти на чемпионат Европы?

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Фото: globallookpress.com/Antonio Balasco

29 комментариев

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fantast1c
Ответ Abid_88
«Правда,тогда его команда заняла в чемпионате.» «Но перед этой серией Хвича ещё в сборную Грузии: команде для..» Новости пишутся на скорость или на о…..сь?
И то, и то. Обычно текст проверяется дважды-трижды перед публикацией, лонгриды и пять-семь раз.
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Вадим Селимов
Вердер занял второе место 🥈 Бавария чемпион с отрывом пять очков. Если кому интересно
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Enchanter WIZZARD
Диего в свое время космические авансы выдавали. Вроде и неплохо играл, но бистом не стал
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Олег Овчинников
Ответ Joey Ramone
Никто не знает ни отчества ни фамилии Диего.
Это бразилец. Просто Диего.
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Abid_88
«Правда,тогда его команда заняла в чемпионате.»
«Но перед этой серией Хвича ещё в сборную Грузии: команде для..»

Новости пишутся на скорость или на о…..сь?
+1
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Уставший Фергюсон
Ответ Royal Watcher
Так какое место занял Диего с Вердером?
3 место, не благодарите))
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eltempo87
Обычный бегунок , не понимаю мастурбации местных персонажей
0
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Temirlahn
Вердер занял 3 место, Бавария 4. Чемпион Штутгарт.
+1
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Евгений Кислицын
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Не совсем в тему, но, похоже, другой Диего там на небесах кого-то попросил помочь своим командам, Аргентине и Наполи, наконец получить то, чего у них давно не было.
в тему, меня не покидает эта мысль очень давно)))
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Иван Петров
и где там те которые говорили за хвичу 30млн это мнохо?
+2
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Владислав Старк
Помню в fifa manager 08 частенько Диего покупал)
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Мухаммад Юсупов
Ответ U. M. A. Muhammad
Тогда его команда заняла что?
но перед этой серией Хвича в сборную Грузии)))
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Евгений Вырныгаев
Ответ ws357
Какими деньгами?
ну которые я внес в капитал трансфера Эдена Азара
+2
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Xersoldat
Ответ Royal Watcher
Так какое место занял Диего с Вердером?
ну занял и занял, зачем вас подробности?
+20
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ws357
Ответ Евгений Вырныгаев
Алло, ну как там с деньгами?
Какими деньгами?
+1
0
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Knyaz Dadiani
хвичас гаумарджос!! 💪💪💪
0
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Не совсем в тему, но, похоже, другой Диего там на небесах кого-то попросил помочь своим командам, Аргентине и Наполи, наконец получить то, чего у них давно не было.
Глянул, Бока в 22-м тоже чемпион.
+5
0
+5
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Вован Азаров
Хвича это как Гиггз, Раш, Веа, сам силен, а сборной ничего не светит
+1
-1
0
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NomerSports
Ответ Royal Watcher
Так какое место занял Диего с Вердером?
свое место
+16
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Евгений Вырныгаев
Ответ Gio Vasadze
денег заняла
Алло, ну как там с деньгами?
+18
0
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Zeitgeist Zeppelin
Не совсем в тему, но, похоже, другой Диего там на небесах кого-то попросил помочь своим командам, Аргентине и Наполи, наконец получить то, чего у них давно не было.
+11
0
+11
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igls54
Алаверды Кикнадзе от Кварацхелия
+2
0
+2
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Joey Ramone
Никто не знает ни отчества ни фамилии Диего.
+1
0
+1
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Rojo Crio
Сколько Вердер то занял? И у кого? Вернул?
+18
-1
+17
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Gio Vasadze
Ответ U. M. A. Muhammad
Тогда его команда заняла что?
денег заняла
+30
0
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