29 комментариев

На связи вестник Кварацхелии.

«Наполи» продолжает разрывать Серию А – на этот раз дома разгромили «Торино» без Миранчука (4:0).

В центре процесса, как и обычно, Хвича Кварацхелия: в этом матче оформил 1+1.

На 35-й минуте грузин забил с пенальти: увидел, что Ваня Милинкович-Савич заваливается в угол и пустил мяч низом по центру. Сделал 2:0.

А в середине второго тайма добавил ассист: с правого фланга выцелил Танги Ндомбеле, который спокойно переиграл кипера.

<br />

У Хвичи уже 12 голов и 10 ассистов в Серии А. Двузначных цифр и там, и там в дебютном сезоне топ-5 лиг не было 16 лет.

Предыдущий, у кого получалось – бразилец Диего, он в сезоне-2006/07 сделал в Бундеслиге 13+14 за «Вердер». Правда, тогда его команда заняла лишь третье место в чемпионате.

А «Наполи», конечно же, мчит к чемпионству. Какие могут быть сомнения?

21 очко преимущество при всего одном лишнем матче.

***

Во всех турнирах у Хвичи уже 14+16 – космос!

В апреле «Наполи» ждут матчи с «Миланом» (в Серии А и 1/4 финала ЛЧ), а еще с «Лечче», «Вероной», «Ювентусом» и «Салернитаной».

Но перед этой серией Хвича еще в сборную Грузии: команде для разгона предстоит товарняк с Монголией и матч отбора Евро-2024 против Норвегии. Пересечение Хвичи и Эрлинга Холанда – очень интригует, правда?

Грузины попали в крепкую группу с Испанией, Норвегией, Шотландией и Кипром. Поможет ли магия Хвичи выйти на чемпионат Европы?

Фото: globallookpress.com/Antonio Balasco