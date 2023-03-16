28 комментариев

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Горящие машины, конфликты с полицией – фанам «Айнтрахта» запрещали ехать в Неаполь, но они все равно там

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«Наполи» принимает «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, после выездной победы 2:0 фаворит очевиден, а внимание на себя перетянули городские события.

Фанатов «Айнтрахта» не остановил ни счет первого матча, ни запрет приезжать в Италию в принципе.

Они все равно приехали, и стало крайне неспокойно.

Неаполь местами превратился в очень опасное место.

 

Фанатам «Айнтрахта» сразу дали понять, что им не слишком рады.

 

Ansa.it пишет, что 400 человек прибыли поездом и в сопровождении полиции разместились рядом с отелем команды.

Полиция предотвратила нападение фанатов «Наполи» на отель – те были вооружены камнями и бутылками.

Ночью приехал еще и автобус с болельщиками «Айнтрахта», его по пути был обстреляли пиротехникой и другими предметами – но никто не пострадал.

Еще одно сообщение с упоминанием ультрас «Айнтрахта»: группа людей в черном и с закрытыми лицами забросала закрытый бар – полицейские расследуют.

В центре города с утра собрались фанаты «Айнтрахта» – их сопровождала полиция, ситуацию с воздуха контролировал вертолет.

Sky Sport писали, что одну полицейскую машину подожгли.

В другой разбили стекла.

Пострадало и третье авто.

Всего немецких болельщиков не меньше 800 человек.

La Gazzetta Dello Sport пишет, что на площади было 600 фанатов «Айнтрахта», а разгоняли их около 800 полицейских.

Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщает, что в центре на площади Пьяцца дель Джезу ситуация напряженная и между фанатами «Айнтрахта» и «Наполи» уже было жесткое столкновение. После этого полиция снова взяла происходящее под контроль.

А за что фанатам запрещали приезжать в Неаполь?

Вот эта странная история в хайлайтах:

• Перед первой игрой в Германии фанаты «Айнтрахта» напали на болельщиков «Наполи» в баре – все это привело к травмам и арестам.

• Министерство внутренних дел Италии за неделю до ответного матча издало указ о запрете покупать билеты для фанатов гостевого клуба.

• Немцы опротестовали решение в суде и добились снятия запрета.

• Итальянцы не успокоились: префект Неаполя Клаудио Паломба запретил продавать жителям Франкфурта билеты ради «защиты общественной безопасности». Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди, что у него нет беспокойства о том, что может произойти на стадионе: «Нас беспокоит то, что может случиться с городом».

Президент УЕФА Александер Чеферин критиковал «Наполи» за историю с запретами.

Но с городом в итоге действительно кое-что случилось.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca, REUTERS TV; eastnews.ru/Salvatore Laporta; globallookpress.com/Ciro Fusco, IMAGO/Antonio Balasco

28 комментариев

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Алексей Полиенков
Цивилизованная Европа наглядно.
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klet
Ответ Matvey Brui
Вкатать всех в землю, маски снять, запрет на въезд в Италию, запрет на посещение матчей ЛЧ, околофутбол яд
Вы предлагаете лишить гражданства самих итальянцев? Толково.
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Ответ aya
Где в моем посте восхищение? Просто напомнило молодость))
Моя молодость тоже прошла в драках на футболе, хотя я туда не за дракой собирался ))) весело было, хотя такие моменты, как пожженные машины, железо в руках и прочие гадости - всего этого не было. Но блин это лучшие вьюшки, которые смотришь дома, но не хочешь там оказаться. Железо в тело или фаером в лицо - и "что-то мне в движе участвовать расхотелось".
Мне за 30 и я против фануйди и не хожу на стадион после провокации с конями, но это просто ппц и его реклама :(
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Марина Быстрова
Ответ dmitryGoose
Это итальянцы свои машины жгли?🤣🤣
А тебя это удивляет?)
И они не свои жгли,а чьи-то чужие))
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Nerazzurri-88
Ответ Kubinec_
твори бардак, мы здесь проездом
Невероятно ублюдский девиз.
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solevator
Что за футбол без огонька! (И как они все живут без Fan-id?!)
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dmitryGoose
Ответ Марина Быстрова
Интересно,УЕФА не хочет дисквалификацию Наполи выписать за такое поведение болельщиков?
Это итальянцы свои машины жгли?🤣🤣
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Matvey Brui
Вкатать всех в землю, маски снять, запрет на въезд в Италию, запрет на посещение матчей ЛЧ, околофутбол яд
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aya
Ответ Log in
Вы ими восхищаетесь, а потом возмущаетесь фанайди. Ладно, когда ими восхищались, что они выкупили половину Камп ноу и превратили его в домашний стадион, но их бахнутостью на всю голову - извините. Не они ли дружат с парижанам и ездили для драк на выезд ПСЖ на юг под видом своих? Не они ли первыми напали на выездных кузьмичей?
Где в моем посте восхищение? Просто напомнило молодость))
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Марина Быстрова
Интересно,УЕФА не хочет дисквалификацию Наполи выписать за такое поведение болельщиков?
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Я понял: чтобы стопроцентно закрепить фанайди, нужно Айнтрахт скрестить с Фейнордом.
Властные структуры смогли бы подкинуть им денег или муки для нагрева шаров.
Абсолютно бахнутые с обеих сторон - вы такое хотели у нас на футболе?
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Lavinka
Почему именно фанаты Айнтрахта такие отморозки ?
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Ответ aya
Фанаты Айнтрахта - эдакие классические английские кэжуалс из 90-х, давненько я таких фото не видал!
Вы ими восхищаетесь, а потом возмущаетесь фанайди.
Ладно, когда ими восхищались, что они выкупили половину Камп ноу и превратили его в домашний стадион, но их бахнутостью на всю голову - извините.
Не они ли дружат с парижанам и ездили для драк на выезд ПСЖ на юг под видом своих?
Не они ли первыми напали на выездных кузьмичей?
+8
-4
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Роман Смирнов
це Европа в лучших своих традициях
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Евгений Кислицын
война, война близко
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aya
Фанаты Айнтрахта - эдакие классические английские кэжуалс из 90-х, давненько я таких фото не видал!
+13
-2
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Kubinec_
твори бардак, мы здесь проездом
+6
-2
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Lestyv
Ответ Всё знаю
Красавцы немцы!
А что вызывает восхищения? Не понимаю этого поклонения олдскульному фанатству. Разбитые витрины и машины, пробитые головы, газ, летящие бутылки в центре городов, пострадавшие полицейские, которым, естественно, делать больше нечего, как фанатов гонять. А потом, насмотревшись на эту "красоту" спецслужбы начинают, в силу собственной фантазии, пытаться бороться с этим - фан айди и прочее. А из-за чего? Из-за того, что мальчикам некуда тестостерон выплеснуть?
+5
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Mos Legem Regit
Хорошая вечеринка , но ножи со стволами это все же перебор
+9
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And-Rover
Ммм...как на Евро-2016. Красиво.
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Контрольный выстрел
Немцы топовые черти))
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6tspey7tb5
Это они от судейства Кукуляка так взбесились?
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Всё знаю
Красавцы немцы!
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-7
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Ярик01
Ответ Russian Horse
Это всё потому что фан айди нету.
И как фан-айди влияет на бои на улицах города?
0
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nolan_90
Оградите уже этих макак от футбола, кикните Айнтрахт из еврокубков просто напросто на несколько лет
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