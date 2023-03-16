28 комментариев

Горящие машины, конфликты с полицией – фанам «Айнтрахта» запрещали ехать в Неаполь, но они все равно там
«Наполи» принимает «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, после выездной победы 2:0 фаворит очевиден, а внимание на себя перетянули городские события.
Фанатов «Айнтрахта» не остановил ни счет первого матча, ни запрет приезжать в Италию в принципе.
Они все равно приехали, и стало крайне неспокойно.
Неаполь местами превратился в очень опасное место.
Фанатам «Айнтрахта» сразу дали понять, что им не слишком рады.
Ansa.it пишет, что 400 человек прибыли поездом и в сопровождении полиции разместились рядом с отелем команды.
Полиция предотвратила нападение фанатов «Наполи» на отель – те были вооружены камнями и бутылками.
Ночью приехал еще и автобус с болельщиками «Айнтрахта», его по пути был обстреляли пиротехникой и другими предметами – но никто не пострадал.
Еще одно сообщение с упоминанием ультрас «Айнтрахта»: группа людей в черном и с закрытыми лицами забросала закрытый бар – полицейские расследуют.
В центре города с утра собрались фанаты «Айнтрахта» – их сопровождала полиция, ситуацию с воздуха контролировал вертолет.
Sky Sport писали, что одну полицейскую машину подожгли.
В другой разбили стекла.
Пострадало и третье авто.
Всего немецких болельщиков не меньше 800 человек.
La Gazzetta Dello Sport пишет, что на площади было 600 фанатов «Айнтрахта», а разгоняли их около 800 полицейских.
Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщает, что в центре на площади Пьяцца дель Джезу ситуация напряженная и между фанатами «Айнтрахта» и «Наполи» уже было жесткое столкновение. После этого полиция снова взяла происходящее под контроль.
А за что фанатам запрещали приезжать в Неаполь?
Вот эта странная история в хайлайтах:
• Перед первой игрой в Германии фанаты «Айнтрахта» напали на болельщиков «Наполи» в баре – все это привело к травмам и арестам.
• Министерство внутренних дел Италии за неделю до ответного матча издало указ о запрете покупать билеты для фанатов гостевого клуба.
• Немцы опротестовали решение в суде и добились снятия запрета.
• Итальянцы не успокоились: префект Неаполя Клаудио Паломба запретил продавать жителям Франкфурта билеты ради «защиты общественной безопасности». Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди, что у него нет беспокойства о том, что может произойти на стадионе: «Нас беспокоит то, что может случиться с городом».
Президент УЕФА Александер Чеферин критиковал «Наполи» за историю с запретами.
Но с городом в итоге действительно кое-что случилось.
Фото: REUTERS/Ciro De Luca, REUTERS TV; eastnews.ru/Salvatore Laporta; globallookpress.com/Ciro Fusco, IMAGO/Antonio Balasco
Мне за 30 и я против фануйди и не хожу на стадион после провокации с конями, но это просто ппц и его реклама :(
И они не свои жгли,а чьи-то чужие))
Властные структуры смогли бы подкинуть им денег или муки для нагрева шаров.
Абсолютно бахнутые с обеих сторон - вы такое хотели у нас на футболе?
Ладно, когда ими восхищались, что они выкупили половину Камп ноу и превратили его в домашний стадион, но их бахнутостью на всю голову - извините.
Не они ли дружат с парижанам и ездили для драк на выезд ПСЖ на юг под видом своих?
Не они ли первыми напали на выездных кузьмичей?