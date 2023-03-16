28 комментариев

«Наполи» принимает «Айнтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, после выездной победы 2:0 фаворит очевиден, а внимание на себя перетянули городские события.

Фанатов «Айнтрахта» не остановил ни счет первого матча, ни запрет приезжать в Италию в принципе.

Они все равно приехали, и стало крайне неспокойно.

Неаполь местами превратился в очень опасное место.

Фанатам «Айнтрахта» сразу дали понять, что им не слишком рады.

Ansa.it пишет, что 400 человек прибыли поездом и в сопровождении полиции разместились рядом с отелем команды.

Полиция предотвратила нападение фанатов «Наполи» на отель – те были вооружены камнями и бутылками.

Ночью приехал еще и автобус с болельщиками «Айнтрахта», его по пути был обстреляли пиротехникой и другими предметами – но никто не пострадал.

Еще одно сообщение с упоминанием ультрас «Айнтрахта»: группа людей в черном и с закрытыми лицами забросала закрытый бар – полицейские расследуют.

В центре города с утра собрались фанаты «Айнтрахта» – их сопровождала полиция, ситуацию с воздуха контролировал вертолет.

Sky Sport писали, что одну полицейскую машину подожгли.

В другой разбили стекла.

Пострадало и третье авто.

Всего немецких болельщиков не меньше 800 человек.

La Gazzetta Dello Sport пишет, что на площади было 600 фанатов «Айнтрахта», а разгоняли их около 800 полицейских.

Сайт Джанлуки Ди Марцио сообщает, что в центре на площади Пьяцца дель Джезу ситуация напряженная и между фанатами «Айнтрахта» и «Наполи» уже было жесткое столкновение. После этого полиция снова взяла происходящее под контроль.

А за что фанатам запрещали приезжать в Неаполь?

Вот эта странная история в хайлайтах:

• Перед первой игрой в Германии фанаты «Айнтрахта» напали на болельщиков «Наполи» в баре – все это привело к травмам и арестам.

• Министерство внутренних дел Италии за неделю до ответного матча издало указ о запрете покупать билеты для фанатов гостевого клуба.

• Немцы опротестовали решение в суде и добились снятия запрета.

• Итальянцы не успокоились: префект Неаполя Клаудио Паломба запретил продавать жителям Франкфурта билеты ради «защиты общественной безопасности». Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди, что у него нет беспокойства о том, что может произойти на стадионе: «Нас беспокоит то, что может случиться с городом».

Президент УЕФА Александер Чеферин критиковал «Наполи» за историю с запретами.

Но с городом в итоге действительно кое-что случилось.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca, REUTERS TV; eastnews.ru/Salvatore Laporta; globallookpress.com/Ciro Fusco, IMAGO/Antonio Balasco