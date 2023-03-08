17 комментариев

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У «Баварии» 500-й матч в еврокубках. С кем играли чаще всех? Кого всегда обыгрывают? Что бывало с «ПСЖ»?

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Европа в ожидании суперматча «Бавария» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов, накануне немецкие медиа подсветили дополнительную интригу: мюнхенцы проведут 500-ю игру в еврокубках!

Впереди очень красивый юбилей. А пока – несколько фактов о предыдущих 499 матчах «Баварии».

• 499 матча – это выступления в Кубке/Лиге чемпионов, Кубке Кубков, Кубке УЕФА и Кубке Ярмарок. Матчи за Суперкубок УЕФА сюда не входят (все же попадание туда – весьма специфическая история).

• Больше игр в еврокубках провели только «Барселона» (580) и «Реал» (566). Только у них больше и голов: у «Реала» – 1209, у «Барселоны» – 1148, а «Бавария» забила 1044 мяча.

• Мюнхенцы дебютировали чуть больше 60 лет назад. В своем единственном Кубке Ярмарок «Бавария» обыграла 3:0 «Базель». Тогда же случилось и первое поражение – 0:1 от ирландской «Драмкондры». И первый вылет – от загребского «Динамо» в четвертьфинале.

• С 1969-го «Бавария» пропустила всего два еврокубковых сезона – 1978/79 и 1992/93, потому что в предудыщих сезонах проваливались в Бундеслиге: финишировали соответственно на 12-м и 10-м местах.

• Чаще всего «Бавария» играла с «Реалом» – 26 матчей (побеждала 11 раз, проигрывала – 12).

• Из соперников, с кем сыграли не меньше пяти матчей, отрицательная статистика только против «Реала», «Милана» (шесть поражений в десяти играх) и «Ливерпуля» (проиграли четырежды, побеждали дважды).

• В еврокубках «Бавария» не забивала только двум командам, с которыми играла – греческому ПАОКу (дважды 0:0 в Кубке УЕФА-1983/84, проход по пенальти) и «Астон Вилле» (0:1 в финале Кубка чемпионов в 1982-м).

• Крупнейшая победа – 10:0 над кипрским «Анортосисом» в Кубке УЕФА-1983/84. Самое крупное поражение – 1:5 от «Айнтрахта» в дополнительное время (полуфинал Кубка УЕФА-1979/80).

• Чаще всего «Бавария» забивала на 90-й и в добавленное время ­– 42 гола. Интересно, что на втором месте 89-я минута – 25 мячей. Мастера концовок.

• Больше всех матчей сыграл Томас Мюллер (141), лидер по минутам – Оливер Кан (11 702), лучший бомбардир – Роберт Левандовски (69), самый молодой автор гола – Тони Кроос (17 лет и 294 дня), а самый возрастной – Лотар Маттеус (37 лет и 158 дней).

• Из пяти серий пенальти «Бавария» выиграла четыре. Но проигранную вы прекрасно помните: в домашнем финале Лиги чемпионов против «Челси» в 2012-м.

• Против клубов из России «Бавария» играла успешно: 13 побед в 22 матчах, разница 49:19. Стопроцентный результат против ЦСКА, пять побед в восьми играх над «Спартаком», три из четырех – над «Локомотивом». С «Ростовом» «Бавария» обменялась победами, с «Торпедо» в советское время оба раза закончили вничью. С «Зенитом» вышло незабываемо: после домашних 1:1 немцы получили 0:4 в Петербурге в ответном полуфинале Кубка УЕФА-2008.

• А что против топ-лиг? 27:17 по победам против англичан, 22:11 – с французами (сейчас особенно важно), 21:15 – с представителями Серии А и 33:21 – когда напротив испанские клубы. Со всеми уверенно положительный баланс.

• Все матчи «Бавария» выигрывала у израильтян, люксембуржцев и поляков. Помимо них никогда не уступала туркам, словакам, румынам, норвежцам, венграм, грекам, албанцам и киприотам. Самая внушительная статистика – против греческих клубов, там 11 побед в 13 матчах, общая разница – 36:5.

• Трофеев в Европе восемь: по разу выиграли Кубок Кубков и Кубок УЕФА, шесть раз – Кубок/Лигу чемпионов.

А против сегодняшнего соперника «ПСЖ» у «Баварии» шесть побед и шесть поражений. Почти ровно даже в разнице мячей – 16:15. Сыграют ли вничью впервые в истории?

«Должны показать яйца и пройти». Мбаппе запредельно уверен, что «ПСЖ» может выбить «Баварию»

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Matt Childs/Pool, Alex Livesey /Allsport; globallookpress.com

17 комментариев

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Pb-SE
Ответ Buharoid
Потому что Милан недавно погружался на днище.
Ну так и МЮ недавно был на днище (и не факт, что выбрался).
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андрей кольцов
Ответ Buharoid
Потому что Милан недавно погружался на днище.
Ливерпуль в это днище опускался, мю. Милан обязан быть в этом списке топов
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шампион
Маню уже давно скатился, Челси не тот, Интер прозябает. А Бавария как была топом, так и остается. Меняются тренеры, игроки, стиль, но победные традиции неизменны. И каждое поколение болельщиков может вспомнить громкую победу.
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Niko Bellic
Ответ Buharoid
Потому что Милан недавно погружался на днище.
А Ливерпуль не погружался в начале-середине 10-ых?
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Колбаскер тут
Вообще-то у Баварии крупнейшая победа 11:0 над ПСЖ. Сегодня.
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спортикетт
хотелось бы чтобы бавария выиграла лч.
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danik 258808
Ответ Evgeny Trifonov
а какая разница между Миланом и Ливерпулем?) почему один в вашем списке, а другой нет?
Если Ливерпуль включил с МЮ, то и Милан должен быть
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Buharoid
Ответ Evgeny Trifonov
а какая разница между Миланом и Ливерпулем?) почему один в вашем списке, а другой нет?
Потому что Милан недавно погружался на днище.
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Bayern2004
А если ещё и учесть тот факт,что по формировании Бундеслиги в 1963 году Бавария не была включена в заявку на сезон,а заработала право на повышение в 1965 году,то 500 матчей за неполных 58 лет это мегарезультат.
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rollec
Интересно с крупнейшим пока что поражением вышло. Есть ли история про этот матч с Айнтрахтом?
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Zeitgeist Zeppelin
Мастера концовок ;) Одна концовка с ними в ЛЧ точно на века.
+5
-2
+3
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dalmolchun
Самое крупное поражение – 1:5 от «Айнтрахта» в дополнительное время (полуфинал Кубка УЕФА-1979/80).
-------------------
В основное время самое крупное поражение "Зениту" 0:4
+4
-1
+3
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Evgeny Trifonov
Ответ fellx
Бавария настоящий ТОП клуб во всех смыслах. История, результаты, финансы, инфраструктурп, престиж,привлекательность для игроков и самое главное стабильность во всём этом. Признаюсь, что в Бундеслиге поддерживаю Боруссию, так как хочется видеть конкуренцию. Но в мире Бавария на ряду с Реалом,МЮ, Ливерпулем и Барселоной всегда оставались на Топ уровне и вызывали уважение
а какая разница между Миланом и Ливерпулем?) почему один в вашем списке, а другой нет?
+2
-2
0
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Ношу воду на тренировки
"Суперкубок УЕФА сюда не входят (все же попадание туда – весьма специфическая история)"
это что за специфическая история такая??всего навсего надо выиграть еврокубок,вполне заслужено...ещё как надо его надо засчитывать,как и клубный чм
+10
0
+10
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fellx
Бавария настоящий ТОП клуб во всех смыслах. История, результаты, финансы, инфраструктурп, престиж,привлекательность для игроков и самое главное стабильность во всём этом. Признаюсь, что в Бундеслиге поддерживаю Боруссию, так как хочется видеть конкуренцию.

Но в мире Бавария на ряду с Реалом,МЮ, Ливерпулем и Барселоной всегда оставались на Топ уровне и вызывали уважение
+23
-5
+18
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Enotaz24
Очень интересно. Будем посмотреть. Жду огненного матча.
+1
-2
-1
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Александр Уточкин
Ничьей точно сегодня не будет!
Бой будет прекрасным!
Mia san mia.
+2
-2
0
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