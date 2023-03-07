9 комментариев

Обидно.

Официально: Неймар выбыл до конца сезона. После консультации с врачами клуб порекомендовал Неймару операцию по восстановлению связок – ее проведут в ближайшие дни в Дохе. На восстановление уйдет 3-4 месяца.

«Я вернусь сильнее», – написал Неймар в инстаграме.

Что за травма?

Во время матча с «Лиллем» 19 февраля Неймар подвернул голеностоп правой ноги во время единоборства.

Он покидал поле на носилках и в слезах – и уже тогда все выглядело очень страшно.

Изначально медиа писали, что перелома нет, поэтому он пропустит только две-три недели. «ПСЖ» тоже успокаивал: растяжение связок, все будет в порядке. Но нет – кажется, сказался длинный список былых проблем с голеностопом.

Травмы – большая проблема Неймара в «ПСЖ». Он уже пропустил больше 600 дней

Из-за травмы голеностопв на той же правой ноге бразилец пропустил два матча группового этапа на ЧМ-2022 – еле-еле восстановился к плей-офф. В конце января Кристоф Гальтье говорил, что Ней все еще не оправился от травмы, полученной на ЧМ.

В ноябре 2021-го Ней повреждал связки голеностопа на левой ноге – стоп-кадр из матча с «Сент-Этьеном» тоже выглядел пугающе. Тогда бразилец пропустил из-за травмы 73 дня.

В общей сложности травмы голеностопа оставляли Неймара вне игры на 211 дней. Похоже, эта цифра в ближайшее время сильно подрастет – на 90-120 дней.

Да и не только голеностоп мучает бразильца – всего за карьеру в «ПСЖ» он травмировался 25 раз и пропустил 599 дней, а с учетом новой травмы этих дней уже больше шести сотен – и в итоге наберется на два календарных года.

Ни в одном из сезонов в «ПСЖ» Неймар не провел больше 22 матчей в – это как раз было в прошлом сезоне. Вот как выглядит число сыгранных матчей в Лиге 1 по сезонам: 20, 17, 15, 18, 22, 20.

Главная боль – плей-офф Лиги чемпионов. Лишь однажды в «ПСЖ» Неймар не пропускал матчи плей-офф, тогда был финал

За шесть лет в «ПСЖ» Неймар лишь однажды сыграл в обоих матчах 1/8 финала, выйдя в старте – в ковидном сезоне-2019/20. Тогда он вообще был здоров весь плей-офф, и команда добралась до финала.

Без здорового Неймара «ПСЖ» лишь раз прошел 1/8 финала – с «Барселоной» в сезоне-2020/21 (у него была травма приводящей мышцы). Уже к четвертьфиналу он вернулся, и с ним команда дошла до полуфинала – там уступили «Ман Сити». В остальных случаях он либо вообще не играл в первой стадии плей-офф, либо пропускал минимум один матч, а «ПСЖ» дальше не проходил.

В сезоне-2017/18 он не играл в ответном матче 1/8 финала с «Реалом» («ПСЖ» вылетел), в сезоне-2018/19 из-за перелома плюсневой кости пропустил оба матча с «МЮ» («ПСЖ» снова вылетел).

После двух нормальных плей офф-2019/20 и 2020/21 снова накатила волна травм – в прошлом сезоне из-за долгого восстановления после проблем с голеностопом Неймар лишь на 17 минут вышел в первой игре 1/8 финала с «Реалом», потом отыграл 90 минут во второй игре («ПСЖ» вылетел). А теперь пропустит вообще весь плей-офф.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo, Sarah Meyssonnier