Не зря стикер тульского «Арсенала» на легендарном барабане.

На относительно формальной и пресной церемонии вручения премии The Best от ФИФА было два трогательных эпизода. Первый – по сценарию, в самом начале, когда устроили большое посвящение Пеле. Второй – спонтанный, при вручении награды лучшим болельщикам.

Этот приз выиграли фанаты сборной Аргентины, испытавшие в 2022-м величайшее счастье и помогавшие своей сборной в Катаре идти к золоту чемпионата мира.

Представлял их на парижской сцене мужчина в возрасте, в аргентинской футболке с надписью Тула Бобо на груди. Это 82-летний Карлос Эскуале.

Старичок поднялся на сцену с барабаном, выдал яркую речь, которая и по стилю, и по содержанию больше смахивала на стендап, а потом запел под собственный ритм.

На барабане было нетрудно заметить стикер тульского «Арсенала», а сам он Тула – и связь с Россией тоже есть. Но какая именно?

В этот барабан после финала ЧМ стучал Агуэро. А Тула ездил в Катар – и в Россию-2018 – за счет Юрия из России

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У этого барабана выдающаяся история. Чемпионат мира-2022 был для Карлоса уже 13-м. Он ездит на ЧМ с 1974-го – без пропусков.

Барабан Туле в 1971-м подарил Хуан Доминго Перон, суммарно он был президентом Аргентины 10 лет. Встречу с Пероном болельщик называет величайшим событием в жизни.

Тула утверждает, что до него барабанов на ЧМ не бывало. «Через четыре года, на ЧМ-1978, все копировали мой бас-барабан, все играли на нем. Вторым был Маноло, он тоже известен», – рассказывает Эскуале. Он имеет в виду валенсийского Маноло, фаната сборной Испании.

В Катар известного аргентинца привез русский друг по имени Юрий – так рассказывает сам Тула. «Я познакомился с ним на ЧМ-2018 в Москве. Он привез меня сюда – сам за все заплатил. У него есть деньги – у меня нет ничего. Я не спрашиваю, чем он занимается. Он волонтер, которого послал мне бог – всевышний всегда посылает мне добровольцев из разных частей света. Один я бы не справился», – говорит аргентинец.

У Карлоса серьезные проблемы со здоровьем. В основном он передвигается на коляске, но иногда все же встает на ноги – ходит с тростью. На сцену в Париже ему тоже подняться помогали. Но вот когда он в центре внимания, Тула очень бодр.

Под постом про него после финала ЧМ в комментарии пришел наш пользователь Алексей Кирюхин и добавил: «В паспорте у Карлоса фамилия Тула. Юра познакомился с Карлосом на ЧМ-2014 года и да, действительно помогает ему катать по ЧМ с того времени. Стикеры на барабан клеили мы в нашем магазине в Кремле в его первый приезд на матч «Арсенал» – «Терек» в 2016-м. Второй раз Карлос был в Туле в фан-зоне на матче с хорватами в 2018-м, когда аргентинцы уже вылетели.

А уже в 2020-м мы были в гостях у него дома в Ломас-де-Замора».

Впечатляющий персонаж!

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER; Gettyimages.ru/David Ramos – FIFA / Contributor, Catherine Ivill; РИА Новости/Григорий Соколов