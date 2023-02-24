12 комментариев

«Юнайтед» идет дальше.

«Ман Юнайтед» эпично переиграл «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – 2:1 (после 2:2 в первом матче).

Хотя начиналось все не очень. На 15-й минуте Бруну немного прихватил руку Бальде, за что рефери Клеман Тюрпен немедленно поставил пенальти. Спорный момент, но гости все же вышли вперед – Левандовски реализовал шанс (Де Хеа почти достал).

0:1 – так команды ушли на перерыв.

Пенальти в ворота «МЮ» – справедливо или сурово?

Во втором тайме все перевернулось, «Ман Юнайтед» очень быстро отыгрался – уже на 47-й минуте. Сработало подключение Фреда: бразилец получил мяч от Бруну у штрафной и попал в угол.

Важнейшим решением Тен Хага стала замена Вегорста на Антони – реактивный бразилец поджег правый фланг, пользуясь пространством за спиной Алекса Бальде.

«Юнайтед» поймал инициативу – и на 73-й минуте вырвался вперед. Люк Шоу спас мяч пяткой, Бруну выкатил под удар – и хоть защита «Барсы» заблокировала две попытки, против удара Антони аргументов уже не было.

«Барса» пыталась отыграться – пару раз даже пришлось включаться Де Хеа – но спастись не получилось.

«Манчестер Юнайтед» не обыгрывал «Барсу» с 2008-го

Фиксируем.

• Для «Юнайтед» это историческая победа – англичане осилили каталонцев впервые за 15 лет. Тогда выиграли в полуфинале Лиги чемпионов и в итоге стали победителями турнира. После этого «Барса» одержала четыре победы подряд, из них две в финалах ЛЧ.

• «МЮ» очень хорош: не проигрывает 9 матчей – 7 побед и 2 ничьих. Далее «Юнайтед» предстоит игра с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги. Интересный факт: «МЮ» – единственным в топ-лигах до сих пор может выиграть квадрупл: АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и вот ЛЕ.

«Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1, это было совсем не обязательно. Мы знаем, что если выпустим Антони и Гарначо, то прибавим в скорости. Они никого не боятся.

Это блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Великолепное выступление – мы будем отталкиваться от него весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи», – Тен Хаг доволен.

«Барса» Хави – снова в пролете. Ох!

• «Барса» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев – два раза из ЛЧ и два из ЛЕ. Вылет в прошлом сезоне от «Айнтрахта» вы наверняка хорошо помните – захват «Камп Ноу» болельщиками из Германии и топ-перфоманс от Костича.

• При Хави «Барселона» выиграла всего 25% своих матчей в еврокубках. У команды в Лиге чемпионов 2 победы, 2 ничьих и 4 поражения, а в Лиге Европы – тоже 2 победы, но 4 ничьих и 2 поражения.

• «Барселона» проиграла впервые за 19 матчей. У команды Хави было 16 побед и 2 ничьих с октября – и ведь скоро два матча с «Реалом» в Кубке Испании плюс игра с «Мадридом» в Ла Лиге.

Готова ли «Барса»? Хави считает, что каталонцы смогут пережить этот вылет.

«Мы потеряли мяч. Они этим воспользовались, – грустит Хави после матча. – Мы были очень хороши в первом тайме, но недостаточно во втором. Это большое разочарование. Они очень сильные в плане физики. Гол на первой минуте второго тайма нас сломал. Мы не воспользовались шансами.

Мы были намного лучше, чем в прошлом сезоне, мы выложились на максимум. Мы хорошо сыграли против таких больших соперников, как «Интер», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» – но не смогли их победить. Мы попытаемся снова в следующем сезоне. Это не скажется на нас. В воскресенье другая игра. Мы настроены решительно. Я уважаю «Манчестер Юнайтед» и поздравляю их».

Новая попытка – через год.

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson; REUTERS/Carl Recine