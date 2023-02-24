12 комментариев

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Камбэк «МЮ» с «Барсой» за тайм: быстрый гол Фреда и супервыход Антони

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«Юнайтед» идет дальше.

«Ман Юнайтед» эпично переиграл «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы – 2:1 (после 2:2 в первом матче). 

Хотя начиналось все не очень. На 15-й минуте Бруну немного прихватил руку Бальде, за что рефери Клеман Тюрпен немедленно поставил пенальти. Спорный момент, но гости все же вышли вперед – Левандовски реализовал шанс (Де Хеа почти достал).

0:1 – так команды ушли на перерыв.

Пенальти в ворота «МЮ» – справедливо или сурово?

Во втором тайме все перевернулось, «Ман Юнайтед» очень быстро отыгрался – уже на 47-й минуте. Сработало подключение Фреда: бразилец получил мяч от Бруну у штрафной и попал в угол.

Важнейшим решением Тен Хага стала замена Вегорста на Антони – реактивный бразилец поджег правый фланг, пользуясь пространством за спиной Алекса Бальде.

«Юнайтед» поймал инициативу – и на 73-й минуте вырвался вперед. Люк Шоу спас мяч пяткой, Бруну выкатил под удар – и хоть защита «Барсы» заблокировала две попытки, против удара Антони аргументов уже не было.

«Барса» пыталась отыграться – пару раз даже пришлось включаться Де Хеа – но спастись не получилось.

«Манчестер Юнайтед» не обыгрывал «Барсу» с 2008-го

Фиксируем.

• Для «Юнайтед» это историческая победа – англичане осилили каталонцев впервые за 15 лет. Тогда выиграли в полуфинале Лиги чемпионов и в итоге стали победителями турнира. После этого «Барса» одержала четыре победы подряд, из них две в финалах ЛЧ.

• «МЮ» очень хорош: не проигрывает 9 матчей – 7 побед и 2 ничьих. Далее «Юнайтед» предстоит игра с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги. Интересный факт: «МЮ» – единственным в топ-лигах до сих пор может выиграть квадрупл: АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и вот ЛЕ.

«Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1, это было совсем не обязательно. Мы знаем, что если выпустим Антони и Гарначо, то прибавим в скорости. Они никого не боятся.

Это блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Великолепное выступление – мы будем отталкиваться от него весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи», – Тен Хаг доволен. 

«Барса» Хави – снова в пролете. Ох!

• «Барса» при Хави вылетела из еврокубков 4 раза за 14 месяцев – два раза из ЛЧ и два из ЛЕ. Вылет в прошлом сезоне от «Айнтрахта» вы наверняка хорошо помните – захват «Камп Ноу» болельщиками из Германии и топ-перфоманс от Костича.

• При Хави «Барселона» выиграла всего 25% своих матчей в еврокубках. У команды в Лиге чемпионов 2 победы, 2 ничьих и 4 поражения, а в Лиге Европы – тоже 2 победы, но 4 ничьих и 2 поражения.

• «Барселона» проиграла впервые за 19 матчей. У команды Хави было 16 побед и 2 ничьих с октября – и ведь скоро два матча с «Реалом» в Кубке Испании плюс игра с «Мадридом» в Ла Лиге.

Готова ли «Барса»? Хави считает, что каталонцы смогут пережить этот вылет.

«Мы потеряли мяч. Они этим воспользовались, – грустит Хави после матча. – Мы были очень хороши в первом тайме, но недостаточно во втором. Это большое разочарование. Они очень сильные в плане физики. Гол на первой минуте второго тайма нас сломал. Мы не воспользовались шансами.

Мы были намного лучше, чем в прошлом сезоне, мы выложились на максимум. Мы хорошо сыграли против таких больших соперников, как «Интер», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» – но не смогли их победить. Мы попытаемся снова в следующем сезоне. Это не скажется на нас. В воскресенье другая игра. Мы настроены решительно. Я уважаю «Манчестер Юнайтед» и поздравляю их».

Новая попытка – через год.

Манчестер Юнайтед Англия – Барселона Испания 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18, пенальти Левандовски, 1:1 – 47 Фред, 2:1 – 73 Антони.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака (Диогу Далот, 67), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Вегорст (Антони, 46), Рэшфорд (Мактомини, 88), Санчо (Гарначо, 67).
Барселонатер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо (Алонсо, 82), Бальде, Бускетс, Кессиэ, де Йонг, Серджи Роберто (Ферран Торрес, 70), Левандовски, Рафинья (Фати, 75).
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (60), Серджи Роберто (60), Левандовски (71), Гарначо (78), Бускетс (83), Каземиро (86).

22 вещи, за которые мы благодарны Тен Хагу

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson; REUTERS/Carl Recine

12 комментариев

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RG26
Сидят вот сейчас, наверное, Кессье и Левандовски и думают «Как мы на это вообще подписались…вот парни сейчас в ЛЧ играют, а я со всякими Рафиньями…». Деградировать будут и дальше, ладно хоть выместят злость на грозной Альмерии в ближайшем туре.
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Жаров
Как же приятно слушать Хави... 1 - Уважение к сопернику, 2 - Поддержка своей команды, 3 - Анализ, выводы и мотивация. Не каждый тренер может так говорить, открыто, браво! Ну, а наших, с хорошей победой))
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demchuk79
Ответ белошип
Юнайтед красавцы Теперь обязаны брать ЛЕ,поскольку самый грязный клуб выброшен на помойку)
Помойка это люди которые такую чушь пишут
+2
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+2
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Алексей Толстюк
Ответ Дмитрий Письменский
Антони очень много хейтели в этом сезоне – из-за цены, финтов, эпизодами неяркой игры. Но зато у человека голы «Сити», «Арсеналу» и вот теперь «Барсе». Парень с огромным потенциалом, уверен ЭТХ из него сделает монстра.
Важно что он в каждом эпизоде играет до последнего и постоянно в игре. Да, пока не выдает суперсоло, но видно что потенциально это мегатоп
+2
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Валера Синюков
Дьяволы просто лучшие, надо брать кубок!
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Max Kirievsky
Спорный момент, но гости все же вышли вперед? А ю окей? Это чистое нарушение
Что значит спорный момент!
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Дмитрий Письменский
Антони очень много хейтели в этом сезоне – из-за цены, финтов, эпизодами неяркой игры.

Но зато у человека голы «Сити», «Арсеналу» и вот теперь «Барсе». Парень с огромным потенциалом, уверен ЭТХ из него сделает монстра.
+6
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+5
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Orxan Aliyev
Есть шанс ещё супер кубок взять))
+1
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+1
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Абу Огого
Не являюсь поклонником ни одной из команд, но МЮ во втором тайме взял полный контроль над ситуацией и просто обязан был дожимать. Да, у барсы были моменты, но Манчестер играл шикарно. Болельщикам — наслаждайтесь, Тен Хаг — шикарен и с ним команду ждёт успех!
+13
-1
+12
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FortMinor
надеюсь де Йонг все понял, и летом перейдет в Юнайтед
+1
-2
-1
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белошип
Юнайтед красавцы
Теперь обязаны брать ЛЕ,поскольку самый грязный клуб выброшен на помойку)
+24
-10
+14
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Gaz_11
шикарно
+14
-1
+13
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