13 комментариев

Знакомимся с Мохаммедом Ихаттареном.

Голландский полузащитник Мохаммед Ихаттарен – один из самых обсуждаемых талантов Европы. Но заметен он чаще всего за пределами поля – у Мохаммеда есть проблемы с законом и дисциплиной.

Ихаттарен – воспитанник ПСВ. Там он спорил на тренировках, не выполнял игровые задания и набирал лишний вес

Ихаттарену всего 21, но за плечами уже масса историй. Парня воспитал ПСВ, а летом 2021-го его заметил «Ювентус» и забрал за 2 млн евро. Цена казалась заниженной, потому что Ихаттарен часто играл за голландский топ-клуб и даже вызывался в сборную Нидерландов.

Оказалось, что у юниора проблемы с дисциплиной. Однажды ПСВ не выдержал и отстранил его от основы: все из-за чрезмерных эмоций после непопадания в старт на матч 1/16 Лиги Европы против «Олимпиакоса».

И это был не первый косяк: Ихаттарен предупредил о болезни, но сразу уехал в Ниццу к Мино Райоле. Еще в списке: неявки на мероприятия спонсоров, споры на тренировках, невыполнение игровых заданий, проблемы с лишним весом. Голландские медиа писали, что Мохаммед сильно изменился после смерти отца.

Мохаммед уехал из «Юве» в аренду, отпросился на родину – и пропал

После оформления сделки с ПСВ «Ювентус» сразу отправил Ихаттарена в аренду в «Сампдорию» – туда он приехал с перевесом в 5 кг. При этом туринцы даже прописали бонусы за минуты на поле и голы – гранд бы доплачивал за успехи голландца.

В «Сампе» Мохаммеда заставляли сбросить лишний вес, но попытки провалились. Итог: одно попадание в заявку (сразу после перехода), ни одной минуты на поле и очередной скандал.

Ихаттарен просто пропал. Футболист позвонил спортивному директору клуба Даниэле Фаджано и сказал, что едет на родину по семейным причинам – все, больше не выходил на связь. В Утрехте, где жила семья футболиста, его тоже не видели.

Оказалось, что Ихаттарен впал в депрессию и ушел в себя. Мохаммед не хотел возвращаться в Италию: ему повезло, что рядом оказался «Аякс», который арендовал футболиста. Но даже привычный чемпионат ему не помог: Мохаммед набрал только 4 игровых минуты во взрослой команде.

У Ихаттарена были проблемы с законом, но теперь он вернулся в «Ювентус» и хочет прийти в форму

Перед чемпионатом мира Уэсли Снейдер сказал, что готов помочь юниору вернуться в форму, но позже объяснил, что Ихаттарен не может полностью сосредоточиться на футболе. В Нидерландах поговаривали о связях футболиста с организованной преступностью.

Из-за этого Ихаттарен лишился автомобиля: по информации De Telegraaf, в Утрехте сожгли его Porsche Panamera стоимостью около 180 тысяч евро. Возможно, у игрока был конфликт с представителями криминального мира. Голландские следователи видели известных преступников «в непосредственной близости от Ихаттарена и его семьи». Тогда они даже побывали в его машине.

Вероятно, футболисту угрожали из-за его связей с популярной тиктокершей Ясмин. В конце 2022-го они поженились, хотя семья Ясмин была против этих отношений.

Девушка показывала в социальных сетях кольцо, напоминающее обручальное, но отношения быстро прекратились. А в феврале 2023-го футболист попал в полицию – второй раз за три месяца. В ноябре Ихаттарена арестовали за угрозы (в чей адрес – так и не сообщили), а теперь подозревают в нападении на Ясмин – и эти дела никак не связаны.

В доме Ихаттарена проходил обыск. Входную дверь взломали, повесив на нее табличку с надписью, что футболист может забрать новый ключ в полицейском участке. В итоге игрока допросили, потом он находился под стражей.

Но Мохаммеда быстро освободили, и он уже тренируется на базе «Ювентуса». «Нас определяет то, насколько хорошо мы возвращаемся после неудач», – его слова на фоне туринского «Альянц Стэдиум».

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Ихаттарен на родине считался топ-талантом. Роналд Куман был очень рад, когда футболист предпочел выступать за сборную Нидерландов (хотя мог выбрать Марокко).

«Наконец-то кто-то с двойным гражданством решил вступать за нас. Мохаммед дико талантливый игрок с большим потенциалом. Он может стать одним из важнейших игроков сборной Голландии. Я лично общался с Мо и его семьей, ПСВ тоже убеждал выбрать нашу сборную», – говорил Куман, тогда еще работавший в национальной команде.

Возможно, в Турине он все-таки забудет о криминале и раскроет футбольные качества.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/SCS/Sander Chamid