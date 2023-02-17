Моуринью спросили про «особенный» вечер после 0:1 от «Зальцбурга». Его реакция как всегда прекрасна

«Рома» проиграла «Зальцбургу» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы, пропустив единственный гол в самом конце матча. У Жозе Моуринью, понятно, не было никакого настроения, да еще и журналистка подкинула специфический вопрос, намекнув на прозвище «Особенный», которому уже почти 20 лет.

Это вводные для пополнения коллекции забавных эпизодов с Моуринью.

Вышел вот такой диалог:

«Мы здесь с Особенным, но сегодня вечером ничего особенного не случилось. Почему?» – вопрос от женщины.

Моуринью оглянулся на другого репортера, затем безмолвно смотрел на журналистку.

«Вы слышите меня?» – спросила журналистка. «Нет», – ответил Жозе.

«Извините, – сказала журналистка и подошла ближе, – так почему этот вечер не стал особенным для вас?»

«Каким не стал?» – переспросил Моуринью.

«Не стал особенным для вас», – повторила она.

Тренер прожег журналистку взглядом.

Потом пожал плечами и сказал: «Не понимаю вашего вопроса».

Ролик тут же завирусился в соцсетях. Вот как это выглядело в динамике:

В интервью официальному сайту «Ромы» и Sky Sport Italia Моуринью был более разговорчив.

• «Мы заслуживали большего по игре. К сожалению, не забили. Команда выглядела хорошо, парни отдали все. Мы были гораздо лучше соперника. На ответной игре сфокусироваться пока не могу – впереди матч против «Вероны», – резюме по игре для «Ромы».

• «Думаю, что мы доминировали на протяжении матча, постоянно его контролировали. Мы упустили несколько потрясающих возможностей забить, к тому же судья не назначил очевидный пенальти в первом тайме. Нам не повезло, что было принято решение заменить рефери на этого джентльмена (вместо заболевшего Гленна Нюберга работал Деннис Хиглер – прим. Sports.ru). Я не скажу ни одного плохого слова, когда команда отдает все силы», – цитата для Sky Sport Italia.

А на послематчевой конференции Моуринью добавил: « У нас нет такого состава, как у «Зальцбурга» . И мы не играем в таком чемпионате, какой у «Зальцбурга». В нашей лиге каждый матч очень сложен, а каждое очко – на вес золота. А «Зальцбург» играет в чемпионате, где доминирует, где у него легкие матчи и где он может ротировать состав. И у них для ротации этот состав есть».

«Рома» сыграет дома с «Вероной» в воскресенье, затем примет «Зальцбург» в следующий четверг. Один плюс есть – не придется никуда ездить, так как оба ближайших матча пройдут в Риме. Другой позитивный момент – у замененного из-за травмы в австрийском матче Пауло Дибалы, кажется, нет серьезного повреждения. Он наверняка выйдет в ответной игре.

Еще один момент также приятен для Жозе – слова Дибалы: «Очень хочу играть под руководством такого тренера, как Моуринью. Я хочу побеждать и выигрывать трофеи вместе с ним». Взаимодействие у этой пары пока отличное. А в сезоне еще много интересного – и еврокубок, и борьба за место в ЛЧ.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Fotostand / Wassmuth