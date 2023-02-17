Моуринью спросили про «особенный» вечер после 0:1 от «Зальцбурга». Его реакция как всегда прекрасна
«Рома» проиграла «Зальцбургу» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы, пропустив единственный гол в самом конце матча. У Жозе Моуринью, понятно, не было никакого настроения, да еще и журналистка подкинула специфический вопрос, намекнув на прозвище «Особенный», которому уже почти 20 лет.
Это вводные для пополнения коллекции забавных эпизодов с Моуринью.
Вышел вот такой диалог:
«Мы здесь с Особенным, но сегодня вечером ничего особенного не случилось. Почему?» – вопрос от женщины.
Моуринью оглянулся на другого репортера, затем безмолвно смотрел на журналистку.
«Вы слышите меня?» – спросила журналистка. «Нет», – ответил Жозе.
«Извините, – сказала журналистка и подошла ближе, – так почему этот вечер не стал особенным для вас?»
«Каким не стал?» – переспросил Моуринью.
«Не стал особенным для вас», – повторила она.
Тренер прожег журналистку взглядом.
Потом пожал плечами и сказал: «Не понимаю вашего вопроса».
Ролик тут же завирусился в соцсетях. Вот как это выглядело в динамике:
В интервью официальному сайту «Ромы» и Sky Sport Italia Моуринью был более разговорчив.
• «Мы заслуживали большего по игре. К сожалению, не забили. Команда выглядела хорошо, парни отдали все. Мы были гораздо лучше соперника. На ответной игре сфокусироваться пока не могу – впереди матч против «Вероны», – резюме по игре для «Ромы».
• «Думаю, что мы доминировали на протяжении матча, постоянно его контролировали. Мы упустили несколько потрясающих возможностей забить, к тому же судья не назначил очевидный пенальти в первом тайме. Нам не повезло, что было принято решение заменить рефери на этого джентльмена (вместо заболевшего Гленна Нюберга работал Деннис Хиглер – прим. Sports.ru). Я не скажу ни одного плохого слова, когда команда отдает все силы», – цитата для Sky Sport Italia.
А на послематчевой конференции Моуринью добавил: «У нас нет такого состава, как у «Зальцбурга». И мы не играем в таком чемпионате, какой у «Зальцбурга». В нашей лиге каждый матч очень сложен, а каждое очко – на вес золота. А «Зальцбург» играет в чемпионате, где доминирует, где у него легкие матчи и где он может ротировать состав. И у них для ротации этот состав есть».
«Рома» сыграет дома с «Вероной» в воскресенье, затем примет «Зальцбург» в следующий четверг. Один плюс есть – не придется никуда ездить, так как оба ближайших матча пройдут в Риме. Другой позитивный момент – у замененного из-за травмы в австрийском матче Пауло Дибалы, кажется, нет серьезного повреждения. Он наверняка выйдет в ответной игре.
Еще один момент также приятен для Жозе – слова Дибалы: «Очень хочу играть под руководством такого тренера, как Моуринью. Я хочу побеждать и выигрывать трофеи вместе с ним». Взаимодействие у этой пары пока отличное. А в сезоне еще много интересного – и еврокубок, и борьба за место в ЛЧ.
Фото: globallookpress.com / IMAGO/Fotostand / Wassmuth
Очень хочется, чтоб у него еще были победы и трофеи.
шейхи поиграются твоим сити и смеяться уже будут с тебя. ой.. а ты побежишь сразу болеть за другой клуб
Вот попал (в который раз!) в клуб эшелоном ниже и ...пшик! Ну не тренер он.
Мотиватор, может быть, но не тренер.
Развод века от Сеу Жозе.
Ну куда там каким то Хитцфельдам и Хайнкесам...
А на второе,всем апологетам португальского фальштренера нужно внимательно пройтись по его биографии,и объективно оценить тренерский "талант" данного персонажа.
Но объективно оценить это слишком сложно для апологетов секты португальца.
Пусть молится до конца дней Бобби Робсону,за то что подобрал щенка,а Роме Абрамовичу за то что оказался в нужном месте в нужное время.