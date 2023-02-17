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Моуринью спросили про «особенный» вечер после 0:1 от «Зальцбурга». Его реакция как всегда прекрасна

Рома Рома
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Футбол Футбол

«Рома» проиграла «Зальцбургу» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы, пропустив единственный гол в самом конце матча. У Жозе Моуринью, понятно, не было никакого настроения, да еще и журналистка подкинула специфический вопрос, намекнув на прозвище «Особенный», которому уже почти 20 лет.

Это вводные для пополнения коллекции забавных эпизодов с Моуринью.

Вышел вот такой диалог:

«Мы здесь с Особенным, но сегодня вечером ничего особенного не случилось. Почему?» – вопрос от женщины.

Моуринью оглянулся на другого репортера, затем безмолвно смотрел на журналистку.

«Вы слышите меня?» – спросила журналистка. «Нет», – ответил Жозе.

«Извините, – сказала журналистка и подошла ближе, – так почему этот вечер не стал особенным для вас?»

«Каким не стал?» – переспросил Моуринью.

«Не стал особенным для вас», – повторила она.

Тренер прожег журналистку взглядом.

Потом пожал плечами и сказал: «Не понимаю вашего вопроса».

Ролик тут же завирусился в соцсетях. Вот как это выглядело в динамике:

В интервью официальному сайту «Ромы» и Sky Sport Italia Моуринью был более разговорчив.

• «Мы заслуживали большего по игре. К сожалению, не забили. Команда выглядела хорошо, парни отдали все. Мы были гораздо лучше соперника. На ответной игре сфокусироваться пока не могу – впереди матч против «Вероны», – резюме по игре для «Ромы».

• «Думаю, что мы доминировали на протяжении матча, постоянно его контролировали. Мы упустили несколько потрясающих возможностей забить, к тому же судья не назначил очевидный пенальти в первом тайме. Нам не повезло, что было принято решение заменить рефери на этого джентльмена (вместо заболевшего Гленна Нюберга работал Деннис Хиглер – прим. Sports.ru). Я не скажу ни одного плохого слова, когда команда отдает все силы», – цитата для Sky Sport Italia.

А на послематчевой конференции Моуринью добавил: «У нас нет такого состава, как у «Зальцбурга». И мы не играем в таком чемпионате, какой у «Зальцбурга». В нашей лиге каждый матч очень сложен, а каждое очко – на вес золота. А «Зальцбург» играет в чемпионате, где доминирует, где у него легкие матчи и где он может ротировать состав. И у них для ротации этот состав есть».

«Рома» сыграет дома с «Вероной» в воскресенье, затем примет «Зальцбург» в следующий четверг. Один плюс есть – не придется никуда ездить, так как оба ближайших матча пройдут в Риме. Другой позитивный момент – у замененного из-за травмы в австрийском матче Пауло Дибалы, кажется, нет серьезного повреждения. Он наверняка выйдет в ответной игре.

Еще один момент также приятен для Жозе – слова Дибалы: «Очень хочу играть под руководством такого тренера, как Моуринью. Я хочу побеждать и выигрывать трофеи вместе с ним». Взаимодействие у этой пары пока отличное. А в сезоне еще много интересного – и еврокубок, и борьба за место в ЛЧ.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Fotostand / Wassmuth

52 комментария

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Тотто
Глупая журналистка. Разве победа над Зальцбургом может быть особенной для Жозе? Тупой вопрос и соответственно была культурно послана в лес
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Fenek
Жозе хорош)))
Очень хочется, чтоб у него еще были победы и трофеи.
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marsover
Ответ Koulmann
Мне кажется, что дном тут выступила журналистка. К вам приехала легенда тренерского цеха, обидно проиграла в конце матча. Какое может быть настроение? Учитывая все это, надо весело постебаться над проигравшим, обыграв его прозвище, задав вопрос ради вопроса, не несущий никакого смысла. Это разве журналистика? Это дно. Реакция Жозе лишь талантливо отзеркалила тупой и унизительный вопрос, выставив клоуном журналистку, без лишних слов, оскорблений и намеков! Браво, Жозе. Как всегда, талантливо!
Это называется бумеранг
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спортикетт
Ответ #SharkTeam
этот человек смеялся над играми по четвергам и пр. Его теперь пинать не зазорно пока не откинется. Он то наверно думал до конца жизни победителем будет, ну ну
пинать твоего гвардиолу не зазорно который тратит 10ки млрд на трансферы и не может выиграть лч уже 10+ лет с топовыми клубами. откинется твой пепка так и не выиграв лч, а сумма потраченных им денег возрастет до триллиона долларов

шейхи поиграются твоим сити и смеяться уже будут с тебя. ой.. а ты побежишь сразу болеть за другой клуб
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zohan163
Постарел,Жозе
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Bayern2004
Ответ Semen Rusin
а Интер он тоже случайно поднял до требла? и Реал во времена Барсы Гвардиолы поднял на уровень соперничества с ними
А игроков на какие суммы ему покупали? В каких клубах он тренировал? В каких условиях?
Вот попал (в который раз!) в клуб эшелоном ниже и ...пшик! Ну не тренер он.
Мотиватор, может быть, но не тренер.
Развод века от Сеу Жозе.
Ну куда там каким то Хитцфельдам и Хайнкесам...
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Forza
Ответ roni11
Моу уже 60...как время летит. Топил за его Порто с Алейничевым и Деку, небыло и 40ка
Я знаю, что ему уже 60, но всё равно от одной мысли о том, что лет через 10, 70-ти летний Жозе Моуриньо закончит карьеру, мне аж дурно становится. Почему то прямо больно представлять Моуриньо стариком. Вот Анчелотти как то не больно, хотя они практически ровестники)) Но Папа Карло, как будто дедушкой родился, а Моур всегда считался молодым...
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Altim
Он мог реально не слышать, и реально не понять вопроса. Я бы тоже не понял.
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Semen Rusin
Ответ Bayern2004
Могут вылечить,не вылечУт. Это первое. А на второе,всем апологетам португальского фальштренера нужно внимательно пройтись по его биографии,и объективно оценить тренерский "талант" данного персонажа. Но объективно оценить это слишком сложно для апологетов секты португальца. Пусть молится до конца дней Бобби Робсону,за то что подобрал щенка,а Роме Абрамовичу за то что оказался в нужном месте в нужное время.
а Интер он тоже случайно поднял до требла? и Реал во времена Барсы Гвардиолы поднял на уровень соперничества с ними
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Naneva
Кринжово выглядит, когда каждый ноунейм с микрофоном пытается стебать Жузе, но старый лис оставил журналюгу без минуты славы.
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Валера Скабичевский
Ответ artem ofruss
журналист имеет право на стеб, а тренер не имеет?
Это-то здесь при чём? Жозе не стебанул здесь, а растерялся и сдешевил.
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Валера Скабичевский
Ответ Gutal1n
Ну а в чем вопрос? Почему этот вечер не стал особенным? Вот это шутка юмора и игра слов. Даже если бы Рома 3-0 выиграла, что в этом вечере могло бы стать особенным для него?
Душно стало, не вижу понту метать бисер сейчас. Иди учись.
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Bayern2004
Ответ Yri Yrov
Сходи в церковь , может помогут вылечут
Могут вылечить,не вылечУт. Это первое.
А на второе,всем апологетам португальского фальштренера нужно внимательно пройтись по его биографии,и объективно оценить тренерский "талант" данного персонажа.
Но объективно оценить это слишком сложно для апологетов секты португальца.
Пусть молится до конца дней Бобби Робсону,за то что подобрал щенка,а Роме Абрамовичу за то что оказался в нужном месте в нужное время.
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mikhuil
особенным днем для него может стать только победа в ЛЧ с Челси)
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#SharkTeam
Ответ Gutal1n
Ну а в чем вопрос? Почему этот вечер не стал особенным? Вот это шутка юмора и игра слов. Даже если бы Рома 3-0 выиграла, что в этом вечере могло бы стать особенным для него?
этот человек смеялся над играми по четвергам и пр. Его теперь пинать не зазорно пока не откинется. Он то наверно думал до конца жизни победителем будет, ну ну
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artem ofruss
Ответ Валера Скабичевский
Никакое это не дно. Неприкосеовенные легенды - для почитателей, фанатиков и моральных опущей. А хороший журналист имеет право на стёб. В данной истории жозе попытался закосить под дурочку, но выглядело это жалко. Достойным ответом был бы каламбур, но так, конечно, не все умеют.
журналист имеет право на стеб, а тренер не имеет?
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МТБ
Ответ roni11
Моу уже 60...как время летит. Топил за его Порто с Алейничевым и Деку, небыло и 40ка
Вы так говорите, будто он Нагелльсман. Ему исполнилось 39 через пару дней, после назначения в порту, КУЕФА он брал, когда ему было 40. Так что вы явно не очень долго топили.
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Андрюха с района
Реально тупой вопрос) Кто тут из местных восхищается таким подходом журналиста, тот неуч) Хотя чего еще от хейтерков Жозе ожидать)
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Gutal1n
Ответ Валера Скабичевский
Никакое это не дно. Неприкосеовенные легенды - для почитателей, фанатиков и моральных опущей. А хороший журналист имеет право на стёб. В данной истории жозе попытался закосить под дурочку, но выглядело это жалко. Достойным ответом был бы каламбур, но так, конечно, не все умеют.
Ну а в чем вопрос? Почему этот вечер не стал особенным? Вот это шутка юмора и игра слов. Даже если бы Рома 3-0 выиграла, что в этом вечере могло бы стать особенным для него?
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#SharkTeam
Ответ Koulmann
Мне кажется, что дном тут выступила журналистка. К вам приехала легенда тренерского цеха, обидно проиграла в конце матча. Какое может быть настроение? Учитывая все это, надо весело постебаться над проигравшим, обыграв его прозвище, задав вопрос ради вопроса, не несущий никакого смысла. Это разве журналистика? Это дно. Реакция Жозе лишь талантливо отзеркалила тупой и унизительный вопрос, выставив клоуном журналистку, без лишних слов, оскорблений и намеков! Браво, Жозе. Как всегда, талантливо!
такая уж легенда. Своим нигде не стал, любили всегда только за победы. Над ним как раз стебаться не зазорно учитывая его поведение по карьере
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#SharkTeam
дурачка включил как обычно в последние годы
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Reanimation
Ответ Саша Тагер
- Дорогой, может уже поженимся? - What? - А, ты не понял вопрос... может уже поженимся? (Пауза) - I don’t understand the question ...
Или как диктатор :) https://youtu.be/qA3uL5YC_iw?t=12
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Xm.md
На скринах эпичнее
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Yri Yrov
Ответ Bayern2004
Иногда кажется,что вся "тренерская" карьера Жозе просто фейк.Лучше б оставался толмачом.
Сходи в церковь , может помогут вылечут
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МТБ
Глупость. Вышел человек задумчивый, ему в шуме задали вопрос на не очень хорошем английском, он немного растерялся. Что тут такого-то?
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