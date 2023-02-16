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Спорный пенальти «Арсенала» – за стык после удара. По делу ли?

Букайо Сака Букайо Сака
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Эдерсон Эдерсон
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эдвард Нкетиа Эдвард Нкетиа
Футбол Футбол

Похоже на скандальный эпизод с ЧМ.

В конце первого тайма «Арсенал» сравнял счет в топ-матче против «Ман Сити» после необычного пенальти.

Казалось, что соль момента – в том, как Натан Аке вынес мяч с линии после удара Эдди Нкетиа с острого угла, но все намного интереснее.

У форварда «Арсенала» был еще и контакт с вратарем «Сити» Эдерсоном в штрафной: причем уже после удара по воротам.

Столкнулись жестковато, да.

Поначалу звучало логично: раз это произошло после удара, и фактически кипер пробить не помешал – нет пенальти. Но главный судья Энтони Тэйлор все-таки назначил 11-метровый.

Эпизод чем-то напоминает момент с чемпионата мира: тогда аргентинец Хулиан Альварес прокинул мяч мимо Доминика Ливаковича, вратаря Хорватии, а он выставил бедро, и Аргентина получила пенальти (реализовал Лео Месси). Тогда мы приходили к выводу, что 11-метровый справедлив, потому что кипер упустил момент и проиграл позицию.

По современным трактовкам, если между игроками происходит неизбежное столкновение, а опоздавший к мячу не играет грубо, стоит продолжить игру, уточняет бывший судья, автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев.

Он поясняет: Эдерсон никак не помешал нападающему «Арсенала» завершить действие, удар по воротам состоялся, к тому же нет никакого дополнительного движения в сторону соперника, поэтому это столкновение можно трактовать как игровое – и продолжать игру.

ВАР-бригада, судя по всему, посчитала это неочевидной ошибкой, поэтому не вмешалась. Синяев напоминает, что похожий момент в России в свое время вызвал огромный резонанс: когда родился мем «Проверим-проверим» после фола Самюэля Жиго в матче против «Сочи».

У Эдерсона уже была желтая карточка (за затяжку времени на 36-й минуте), вторую ему не дали.

***

Букайо Сака пошел бить, а кипер решил давить психологически. Он много раз подряд показывал в правый от себя угол – наверняка и покрикивал что-нибудь в духе «ну давай, бей сюда», двигался в ту сторону.

Правда, в итоге Сака ни капли не смутился – взял и пробил как раз туда, куда указывал вратарь.

Но сам Эдерсон улетел в другой угол, реализация получилась очень легкой.

Во втором тайме судьям понадобилось очень долго проверять другой момент – с офсайдом Эрлинга Холанда. Линию провели, не забыли, и зафиксировали «вне игры». А из-за этого отменили пенальти, который «Сити» уже вроде бы получил.

Главный судейский вопрос дня все-таки в силе: за такой момент Нкетиа-Эдерсона вообще стоило давать пенальти?

Арсенал – Манчестер Сити 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
15 февраля, 22.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 де Брюйне, 1:1 – 42, пенальти Сака, 1:2 – 72 Грилиш, 1:3 – 82 Холанд.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Филлипс, 87), Грилиш (Фоден, 77), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аканджи, 61), Холанд.
Предупреждения:
Уокер (34), Эдерсон (36), Бернарду Силва (45), Томиясу (48), Грилиш (62), Нкетиа (64).

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein

Это пенальти?
325 голосов
Конечно
27%
Арсенал
Точно нет
50%
Манчестер Сити
Сомневаюсь, не могу понять
23%
премьер-лига Англия

9 комментариев

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TeRex
Дело Казарцева живёт. Тэйлор практически один в один повторил за непревзойдённым мастером.
0
0
0
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Lavinka
Судьи решили вернуть должок .
+1
0
+1
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8Scholes8
Ответ DolJun
я бы сказал что пенка такая же левая как гол бруну после очевиднейшего активного оффсайда рашфора, но чего скрывать - приятно что с пепом иногда обращатся в таком же стиле, в каком он брал чашки в апл)
согласен про гол Бруно , но при чем тут это ? За короткой отрезок можно вспомнить очень много левых ,но почему то ты вспомнил именно это ... складывается плохое впечатление , или дортмунд испортил настроение ???
+3
-1
+2
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Андрей Катков
Я оч много смотрю футбол. И никогда не видел пенальти за этой. Тэйлор сразу показал пенальти, а Нкетиа подумал, что это гол, и побежал праздновать, ни о каком пенальти Ленине думал
+2
0
+2
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mansur_axe
Душат Сити который матч, потом с каким нибудь Бернди при счте 5:0 Сити подарят левую пенку взамен этой. Уже второй топ матч где судья решает кто победит.
+5
-1
+4
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ZarvuR2020
Правида слишком сильно направлены в пользу атаки. Воткнулся во вратаря - пенка.
+1
0
+1
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DolJun
Ответ 8Scholes8
левая пенька
я бы сказал что пенка такая же левая как гол бруну после очевиднейшего активного оффсайда рашфора, но чего скрывать - приятно что с пепом иногда обращатся в таком же стиле, в каком он брал чашки в апл)
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
8Scholes8
левая пенька
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Тихомиров
Левая пенка. Левой ногой Сака.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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