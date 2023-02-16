Похоже на скандальный эпизод с ЧМ.

В конце первого тайма «Арсенал» сравнял счет в топ-матче против «Ман Сити» после необычного пенальти.

Казалось, что соль момента – в том, как Натан Аке вынес мяч с линии после удара Эдди Нкетиа с острого угла, но все намного интереснее.

У форварда «Арсенала» был еще и контакт с вратарем «Сити» Эдерсоном в штрафной: причем уже после удара по воротам.

Столкнулись жестковато, да.

Поначалу звучало логично: раз это произошло после удара, и фактически кипер пробить не помешал – нет пенальти. Но главный судья Энтони Тэйлор все-таки назначил 11-метровый.

Эпизод чем-то напоминает момент с чемпионата мира: тогда аргентинец Хулиан Альварес прокинул мяч мимо Доминика Ливаковича, вратаря Хорватии, а он выставил бедро, и Аргентина получила пенальти (реализовал Лео Месси). Тогда мы приходили к выводу, что 11-метровый справедлив, потому что кипер упустил момент и проиграл позицию.

По современным трактовкам, если между игроками происходит неизбежное столкновение, а опоздавший к мячу не играет грубо, стоит продолжить игру , уточняет бывший судья, автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев.

Он поясняет: Эдерсон никак не помешал нападающему «Арсенала» завершить действие, удар по воротам состоялся, к тому же нет никакого дополнительного движения в сторону соперника, поэтому это столкновение можно трактовать как игровое – и продолжать игру.

ВАР-бригада, судя по всему, посчитала это неочевидной ошибкой, поэтому не вмешалась . Синяев напоминает, что похожий момент в России в свое время вызвал огромный резонанс: когда родился мем «Проверим-проверим» после фола Самюэля Жиго в матче против «Сочи».

У Эдерсона уже была желтая карточка (за затяжку времени на 36-й минуте), вторую ему не дали.

***

Букайо Сака пошел бить, а кипер решил давить психологически. Он много раз подряд показывал в правый от себя угол – наверняка и покрикивал что-нибудь в духе «ну давай, бей сюда», двигался в ту сторону.

Правда, в итоге Сака ни капли не смутился – взял и пробил как раз туда, куда указывал вратарь.

Но сам Эдерсон улетел в другой угол, реализация получилась очень легкой.

Во втором тайме судьям понадобилось очень долго проверять другой момент – с офсайдом Эрлинга Холанда. Линию провели, не забыли, и зафиксировали «вне игры». А из-за этого отменили пенальти, который «Сити» уже вроде бы получил.

Главный судейский вопрос дня все-таки в силе: за такой момент Нкетиа-Эдерсона вообще стоило давать пенальти?

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein