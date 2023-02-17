Златан сыграл с сыном за «Милан» – пока в молодежке, зато в одной команде

Златан Ибрагимович провел матч в одной команде с сыном. Для этого Ибре пришлось переместиться в команду U-18: именно там играет 16-летний Максимилиан Ибрагимович.

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Игроки «Милана» на тренировке сгоняли матч с молодежкой – играли те, кто не получил достаточного времени в Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Златана переместили к молодежи, где он вместе с Максимилианом играл впереди. Sky Sports Italia и Gazzetta dello Sport отметили, что старший вышел в центре атаки, младший – на правом краю (по информации Daily Mail, на левом).

Взрослые победили 3:0: забили Шарль де Кетеларе (дважды) и Анте Ребич. «Милан» в ютубе показал небольшую нарезку, где есть пас отца сыну, финты Макси, да и вообще несколько интересных кадров.

Это же видео в твиттер выложил сам Златан. И подписал: «DNA».

Сын Ибрагимовича – чем он известен?

У Златана двое сыновей – Максимилиану 16 лет, Винсенту в марте исполнится 15. В 2016-м, когда Ибра выступал за «МЮ», английские медиа писали, что он отдал обоих в академию «Юнайтед». Раньше они играли в «ПСЖ». Еще выступали за «Лос-Анджелес» и «Хаммарбю», а с лета 2022-го занимались в молодежке «Милана».

Старшему сыну в книге Ибрагимовича посвящена отдельная глава. После его рождения фанаты «Интера» вывесили баннер «Добро пожаловать, Максимилиан!» Сам же Макси после рождения пережил операцию из-за проблем с желудком. Эмоции отца от всех пережитых кошмаров ярко описаны в автобиографии:

Макси выжил, вырос, развился и стал играть в футбол, как папа.

В книге «Адреналин» Ибра рассказывал, что Макси отлично зарекомендовал себя в «Хаммарбю» и был в числе лучших игроков своего возраста. В интервью Dagens Nyheter он говорил о сыновьях так:

«Ничего не требую. Только хочу, чтобы они боролись и делали все возможное. Чтобы делали это для себя, а не для мамы с папой или кого-то еще. Вижу, что многие родители давят на детей, делая их профессионалами в обязательном порядке. Но так это не работает».

Transfermarkt сообщает, что Макси сыграл четыре матча за команду U-17 и столько же за U-18. Позиция – нападающий.

В U-18 он пока четырежды выходил на замену и неизменно играл в трех последних матчах. Правда, три дня назад получил не лучший опыт – полчаса игры против «Интера» U-18, от которого молодежь «Милана» отхватила 0:6. Команда в таблице идет третьей после СПАЛ и «Интера».

А как сам Златан? Когда ждать на поле?

Ибра с трудом доиграл чемпионский сезон-2021/22, а потом уехал лечить колено. В этом сезоне он пока не играл, но очень рассчитывал вернуться к матчу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Уже в январе 41-летний швед тренировался на базе в Миланелло.

Чем Златан занимался все эти месяцы помимо восстановления – мы рассказывали тут:

Но «Милан» победил «Тоттенхэм» без Ибрагимовича. В начале февраля Ибра впервые за восемь месяцев тренировался в общей группе. Сроки возвращения на поле пока не ставятся. Но ни о каком завершении карьеры легенда не думает:

«Если бы делал все для себя, я бы уже курил сигары на острове. Если могу быть примером и лидером, я это делаю».

И правильно. Было бы здорово доиграть до официального матча с сыном.

Фото: globallookpress.com / imago sportfotodienst