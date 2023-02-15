Спор Нагучева и Лукомского: что должен объяснять комментатор? На примере одной детали у «Баварии» с «ПСЖ»

После матча «ПСЖ» и «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ (0:1) между тактическим автором Sports.ru Вадимом Лукомским и комментатором «Матч ТВ» Романом Нагучевым возникла любопытная дискуссия.

Давайте погрузимся.

Лукомский обратил внимание: на «Матч ТВ» не заметили важной перестановки у «Баварии». Почему она важна?

Пост из телеграм-канала Вадима Лукомского, с которого начался разговор.

«В матче «ПСЖ» – «Бавария» после выхода Мбаппе центральные защитники «Баварии» поменялись позициями (хотя их состав остался прежним) так, чтобы Упамекано играл против Килиана. Мне кажется, это эталонный момент, который должен отмечаться комментатором в эфире.

• Это легко заметить, если хотя бы изредка смотришь на поле. Это не какой-то хитрый тип открываний, изменение соотношений в прессинге, а буквально смена позиций всех трех центральных защитников команды.

• Это легко трактовать, так как есть конкретная точка изменений. Вышел Мбаппе – «Бавария» отреагировала. Составить такую логическую цепочку правда нетрудно – без деталей про мотивы Нагельсманна, качества игроков и т.д. Хотя бы на базовом уровне.

• По-моему, это полезно услышать и гику, и обычному зрителю. Легкая для восприятия деталь, которая акцентирует, насколько важной Нагельсманн видит угрозу от Мбаппе.

Как момент отработали на американском CBS: за две минуты разобрались, акцентировали внимание зрителей, подчеркнули, что это необычная ситуация (без замен смена позиций защитников), предположили, что это сделано для того, чтобы Упамекано «патрулировал» зону Мбаппе.

Как момент отработали на «Матч ТВ»: через 20 минут зрителям сказали, что Упамекано играет правее при владении, а при обороне «вообще по-другому все» . Точно не интересно, как именно при обороне? Когда начал там играть? При чем тут Мбаппе? Как там другие ЦЗ? Лишние детали, кажется. Зато за эти 20 минут можно было послушать про лицо Кана после потери очков с «Дортмундом», потом про гол Кана «Ганзе» в 2001-м (серьезно!), мяч Джорджа Веа «Баварии» из 90-х и, конечно, про пижонов из 99-го.

Постарался объяснить, почему вижу это: а) важным; б) легким для обнаружения и трактовки в прямом эфире; в) полезным для любого типа зрителей. Допускаю, что неверно оцениваю».

Нагучев ответил: считает, что в лайве среагировать на все такое невозможно

Роман Нагучев быстро отреагировал у себя в канале:

«Конечно, я что-то упустил, Вадим. Это прямой эфир, он так устроен. Невозможно все увидеть онлайн. К тому же у нас разные профессии.

Тебе вот легко разбирать просчет комментатора спустя 15 часов после окончания матча. Думаю, еще через 15 часов ты снова поймешь что-нибудь умное из того, что я не заметил в прямом эфире.

Отличная работа, Вадим».

Получилось и по сути, и в то же время как будто с обидой.

Лукомский уточнил: это не претензия к комментатору, а разговор о том, какие детали значимы

Вадим Лукомский дополнил свою мысль:

«Важное уточнение: я хорошо отношусь к Роме Нагучеву. Я специально постарался сделать акцент на разнице в подаче на двух каналах, а не на том, кто был комментатором. Мне интереснее, почему она возникает, какие запросы у зрителей, справедлив ли запрос на такие замечания. Ведь такой разговор почти не ведется, а, по мне, нужен. Есть просто устоявшееся восприятие того, что зрителю надо, а чего не надо.

Рома воспринял это как личную критику. Это некруто. Мой просчет. Сорри! По сути: мы явно по-разному оцениваем масштаб и важность описанной детали. Я точно согласен с тем, что заметить и разобрать все онлайн невозможно (и нельзя требовать) .

Правда ли смена позиций защитников под выход Мбаппе ТАК важна для зрителя? Это ключевой вопрос. И обсуждений этого хотелось бы больше. Все еще вполне допускаю, что переоцениваю значимость. Даже в моем опросе (со сдвигом выборки) почти 40% называют деталь «необязательной» или даже «абсолютно лишней». А вот обсуждать такие вещи точно не лишнее».

Точка от Нагучева: признал, что комментатор не может всем угодить

Комментатор «Матча» запустил опрос о том, чего в репортаже должно быть больше: тактических тонкостей, историй, простого рассказа о событиях на поле или речевых/литературных приемов. Истории лидируют.

Роман расширил мнение:

«Этот опрос для того, чтобы еще раз проговорить важную вещь: комментатор не может угодить сразу всем. Он должен быть органичен событию и его содержанию. Это основа. Остальное – то, кто ты есть, твоя жизнь и образование. Такая уж профессия. А сам комментатор всегда будет вопросом вкуса каждого отдельного взятого человека. Как угодить-то? Даже если комментатор будет восхищенно, но пустоголосить в рупор 90 минут, у него тоже будет своя аудитория – потом скажут, что это стиль. Вот и ответ.

А вот особенности профессии и общие требования уже изменились. Мы живем в шоу-эпоху и важно думать, как в эту профессию добавить новой жизни. На этом пути мы часто ошибаемся в приемах и ходах. Я люблю ошибаться. Это увлекательно, как и любая эволюция. На пути к человеку природа настрогала стегоцефалов (представители вымершей группы земноводных животных – прим. Sports.ru). Но они ж не остались навсегда».

Теперь интересно ваше мнение – в комментариях!

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; REUTERS/Christian Hartmann; instagram.com/nagutcheff