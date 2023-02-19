Спасать «Валенсию» будет Рубен Бараха. Так президент Лим пытается задобрить фанатов

Новая глава.

«Валенсия» объявила имя нового тренера – вытаскивать команду из пропасти доверили 47-летнему Рубену Барахе.

Это особенное назначение.

Рубен не просто очередной тренер, а местная легенда. Испанец отыграл за команду 10 лет, зацепил два чемпионства при Рафе Бенитесе, выиграл Кубок Испании, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и добрался до финала Лиги чемпионов.

«Живу «Валенсией» с раннего детства. Клянусь, что каждый местный мальчишка знает, кто такой Рубен Бараха. Я искренне восхищаюсь им. Уверен, что с приходом Барахи мы сплотимся и выправим тяжелый сезон», – настроен капитан Хосе Гайя.

Рубена и правда сильно любят, хотя в плане тренерского мастерства ему похвастаться пока нечем. В 2015-м испанец возглавил «Эльче», но отработал всего сезон, после чего постоянно менял клубы и нигде не добивался особого успеха: от «Райо Вальекано» до «Сарагосы».

«Валенсия» – первый серьезный выбор.

Бараха – щит для президента. Фанаты ненавидят Питера Лима

Mundo Deportivo пишет, что изначально «Валенсия» не планировала приглашать легенду. Президент Питер Лим разговаривал с занятым в «Аль-Иттихаде» Нуну Эшпириту Санту – португалец тренировал клуб в середине 10-х и давно ищет интересный вариант в Европе. Помогает и агент Жорже Мендеш – хороший знакомый самого Лима.

Но последние массовые протесты все изменили. Питер понял – ему нужно задобрить фанатов, а Нуну уходил далеко не на самой теплой ноте. Так и появился вариант с любимцем Барахой.

Лим стал владельцем «Валенсии» в 2014-м. С тех пор команда из стабильного участника еврокубков превратилась в аутсайдера Ла Лиги (сейчас клуб на 18-м месте).

В Валенсии нет более ненавидимого человека, чем Питер Лим. Болельщики давно выживают владельца из клуба. В июне 2021-го они сожгли фото Лима на небоскребе, а в декабре 2021-го против ненавистного президента вышло около 15 тысяч человек.

В последний день прошлого сезона 10 тысяч прошли маршем в знак протеста против Лима. Хотя его все это совсем не смущает – связь с болельщиками утеряна настолько, что дочь владельца Ким Лим просит фанатов заткнуться и не мешать управлять клубом: «Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Но они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать все, что захотим. Никто не может что-то говорить об этом».

В конце января «Валенсия» вылетела в 1/4 финала Кубка. После поражения от «Атлетика» несколько сотен человек скандировали: «Питер, ты негодяй, проваливай с «Местальи», мы и так уже намучились».

«Валенсия» продолжает падение. Уже в зоне вылета

Ситуация и правда очень грустная.

• У «Валенсии» семь матчей без побед – и четыре поражения подряд в Ла Лиге. Команда критически мало забивает, а 36-летний главный бомбардир Эдинсон Кавани травмировался на 3-4 недели и не поможет на критически важном отрезке.

• Резервов просто нет. Летом «Валенсия» продала группу лидеров. Зимой сломался Нико Гонсалес – максимально важный для ротации. Рино Гаттузо ждал, что ему кого-то подпишут, но никого не привезли – он взорвался и написал увольнительную.

• Бараха – 16-й тренер «Валенсии» с 2011-го. За это время в команде работали: Унаи Эмери и Эрнесто Вальверде, Марселино и Гари Невилл. Успешными можно назвать периоды при Марселино и Эмери – оба ушли именно из-за разногласий с Лимом.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Tim de Waele; globallookpress.com/Mutsu Kawamori