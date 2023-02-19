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Спасать «Валенсию» будет Рубен Бараха. Так президент Лим пытается задобрить фанатов

Рубен Бараха Рубен Бараха
Ла Лига Ла Лига
Валенсия Валенсия
болельщики болельщики
Питер Лим
Футбол Футбол

Новая глава.

«Валенсия» объявила имя нового тренера – вытаскивать команду из пропасти доверили 47-летнему Рубену Барахе.

Это особенное назначение.

Рубен не просто очередной тренер, а местная легенда. Испанец отыграл за команду 10 лет, зацепил два чемпионства при Рафе Бенитесе, выиграл Кубок Испании, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и добрался до финала Лиги чемпионов.

«Живу «Валенсией» с раннего детства. Клянусь, что каждый местный мальчишка знает, кто такой Рубен Бараха. Я искренне восхищаюсь им. Уверен, что с приходом Барахи мы сплотимся и выправим тяжелый сезон», – настроен капитан Хосе Гайя.

Рубена и правда сильно любят, хотя в плане тренерского мастерства ему похвастаться пока нечем. В 2015-м испанец возглавил «Эльче», но отработал всего сезон, после чего постоянно менял клубы и нигде не добивался особого успеха: от «Райо Вальекано» до «Сарагосы». 

«Валенсия» – первый серьезный выбор.

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Mundo Deportivo пишет, что изначально «Валенсия» не планировала приглашать легенду. Президент Питер Лим разговаривал с занятым в «Аль-Иттихаде» Нуну Эшпириту Санту – португалец тренировал клуб в середине 10-х и давно ищет интересный вариант в Европе. Помогает и агент Жорже Мендеш – хороший знакомый самого Лима.

Но последние массовые протесты все изменили. Питер понял – ему нужно задобрить фанатов, а Нуну уходил далеко не на самой теплой ноте. Так и появился вариант с любимцем Барахой.

Лим стал владельцем «Валенсии» в 2014-м. С тех пор команда из стабильного участника еврокубков превратилась в аутсайдера Ла Лиги (сейчас клуб на 18-м месте).

В Валенсии нет более ненавидимого человека, чем Питер Лим. Болельщики давно выживают владельца из клуба. В июне 2021-го они сожгли фото Лима на небоскребе, а в декабре 2021-го против ненавистного президента вышло около 15 тысяч человек.

В последний день прошлого сезона 10 тысяч прошли маршем в знак протеста против Лима. Хотя его все это совсем не смущает – связь с болельщиками утеряна настолько, что дочь владельца Ким Лим просит фанатов заткнуться и не мешать управлять клубом: «Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Но они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать все, что захотим. Никто не может что-то говорить об этом».

В конце января «Валенсия» вылетела в 1/4 финала Кубка. После поражения от «Атлетика» несколько сотен человек скандировали: «Питер, ты негодяй, проваливай с «Местальи», мы и так уже намучились».

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Ситуация и правда очень грустная.

• У «Валенсии» семь матчей без побед – и четыре поражения подряд в Ла Лиге. Команда критически мало забивает, а 36-летний главный бомбардир Эдинсон Кавани травмировался на 3-4 недели и не поможет на критически важном отрезке.

• Резервов просто нет. Летом «Валенсия» продала группу лидеров. Зимой сломался Нико Гонсалес – максимально важный для ротации. Рино Гаттузо ждал, что ему кого-то подпишут, но никого не привезли – он взорвался и написал увольнительную.

• Бараха – 16-й тренер «Валенсии» с 2011-го. За это время в команде работали: Унаи Эмери и Эрнесто Вальверде, Марселино и Гари Невилл. Успешными можно назвать периоды при Марселино и Эмери – оба ушли именно из-за разногласий с Лимом.

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Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, Tim de Waele; globallookpress.com/Mutsu Kawamori

14 комментариев

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Кот Ученый
записывай владелец Валенсии. нужно во-первых подписать Роналду (официально признанного гоатом футбола), во-вторых радоваться победе в ла лиге и прочей чепухе все просто
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Фордж
У Летучих Мышей была блестящая команда на стыке веков. Канисарес, Мендьетта, Аймар, Марчена, Альбельда, Бараха, Руфете, Кили Гонсалес, Карбони. Позже добавились Айяла, Карью и др. Были и трофеи, и приятная глазу игра. Надеюсь сейчас команда преодолеет кризис и хотя бы не вылетит в Сегунду.
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Shah Kz
Ответ Ев Х
Эмери при Лиме не тренил.
Да, он ушёл двумя сезонами ранее. Автор не покопался в архивах.
+3
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+3
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Shah Kz
Ответ Cap Rooney
В рамке Каньисарес, перспективный Альбиоль с Айялой в защите, португалец Мигел справа, по краям Висенте и ныне подающий надежды Хоакин, Давид Сильва, тёзка Вилья… И где-то там ещё был списанный из Мадрида Морьентес.
Это команда Кике Флореса. А еще раньше (при Рафе Бенитесе) были Руфете, Джон Карью, Ангуло и, конечно же, Пабло Аймар.
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El Kapitan
Слов нет, одни маты.
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Михаил Лубянский
. Сейчас команда на 18-м месте, хотя у идущего следом «Хетафе» игра в запасе, так что «Валенсия» может опуститься уже на предпоследнюю строчку..
У Хетафе нет игры в запасе
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xDe xDe
Бараха легенда мышей, отлично помню его в том самом составе Валенсии. И, пусть без опыта, пусть даже Рубен будет вынужденно играть на репутацию Лима, желаю ему максимум удачи и больших успехов. Даже если Бараха провалится, Лиму будет на это плевать, никуда он не денется. А так хоть у испанца пусть бы всё получилось, программу-минимум выполнил, Валенсию от вылета спас бы. А лучше - больше.
+1
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Ев Х
Эмери при Лиме не тренил.
+1
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TheItalian204
Руфете!
+1
0
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Cap Rooney
Ответ Roman Afanas'ev
Не помню в той ли команде , но там еще и слева Висенте был. Но Бараха , Альбельда это вам не ХавИньеста . Там всё строго было в центре, только по пропускам пробегали.
В рамке Каньисарес, перспективный Альбиоль с Айялой в защите, португалец Мигел справа, по краям Висенте и ныне подающий надежды Хоакин, Давид Сильва, тёзка Вилья… И где-то там ещё был списанный из Мадрида Морьентес.
+6
0
+6
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Roman Afanas'ev
Не помню в той ли команде , но там еще и слева Висенте был. Но Бараха , Альбельда это вам не ХавИньеста . Там всё строго было в центре, только по пропускам пробегали.
+5
0
+5
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Ричард Чейз
Ответ vladosthebest
Мендьета «десяткой» в придачу-идеальный центр был, факт
Мендьета справа играл
0
-2
-2
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vladosthebest
Ответ Marshkonev
Бараха и Альбельда... Эх, было время
Мендьета «десяткой» в придачу-идеальный центр был, факт
+5
0
+5
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Marshkonev
Бараха и Альбельда...
Эх, было время
+6
0
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