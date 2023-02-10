Как дела у Халка? В одной игре грохнул с двух штрафных, мазал с метра, терял по 5 кг за матч

Где сейчас Халк? Сколько ему лет? На каком уровне играет? После отъезда из «Зенита» забивал в Китае и Бразилии, разок отметился в сборной и часто мелькал в новостях из-за бурной личной жизни.

Суммируем, что известно про него сейчас. Ниже – несколько историй.

Халк все еще забивает со штрафных – вот свежее доказательство

Сейчас в Бразилии разыгрываются чемпионаты штатов. «Атлетико Минейро» разгромил 3:0 «Демократу», а Халк забил два гола со штрафных. Второй назначили неподалеку от ворот, но получилось красиво, а мяч был пущен со скоростью 119 км/ч.

И все же главное внимание заслужил первый – уж слишком эффектно его исполнил Халк. Перед просмотром сделайте звук потише, чтобы вас не напугал рев комментатора.

До этого за два года в «Атлетико Минейро» Халк забил три гола со штрафных. Каждый раз развитие счета было разным – сравнял с «Коринтиансом», забил победный в ворота «Флуминенсе» и открыл счет в игре с «Америкой».

С метра махнул мимо пустых ворот

Был и такой момент, в котором Халк необъяснимо не забил.

Но зато с двух пенальти он оба раза был точен – и команда выиграла.

Потеря почти шести кг за матч – такое тоже было в феврале, но происходит почти регулярно

Запоминающийся месяц для Халка. Перед игрой против «Томбенсе» (тоже чемпионат штата) игрок взвесился и увидел результат – 97,7 кг. После игры – 91,9 кг. Получается, потерял за матч 5,8 кг. Процесс взвешиваний клуб выложил в соцсетях.

Такая потеря веса объясняется обезвоживанием из-за высокой температуры в городе Муриаэ в день матча, хоть сама игра и состоялась в 11 часов утра. В тот момент температура достигала 31 градуса. Хотя в следующие дни было даже жарче – свыше +34.

Бразильские медиа пишут, что Халк с момента своего перехода в «Атлетико Минейро», как правило, терял по пять килограммов за игру.

Выпил 30 литров воды, чтобы сдать допинг-тест (со слов Халка)

Это случилось летом 2022 года. «Атлетико Минейро» играл в Кубке Бразилии против «Фламенго». Халк и тогда говорил, что потерял шесть килограммов. Но после той игры он еще и не попал на командный самолет – никак не мог сдать допинг-тест. Сам говорил, что сидел на нем четыре часа и выпил 30 литров воды.

«В конце концов, сработало», – подвел итог Халк.

Физиолог клуба Роберто Киари объяснял: «Он много потеет, но это не плохой знак. Много потеющий спортсмен наиболее эффективно рассеивает тепло своего тела через потоотделение. Пот при испарении позволяет спортсмену более эффективно терять тепло тела.

Потеря большого количества килограммов за счет обезвоживания из-за потоотделения – не проблема. Это требует, чтобы мы уделяли особое внимание гидратации спортсмена. Ему нет никакого вреда, пока мы следим за этим».

Критиковал фанатов и грозился уйти

Это случилось в сентябре, когда команда попала в неприятный отрезок. Тогда «Атлетико Минейро» с середины лета во всех турнирах из 16 матчей выиграл лишь три и серьезно отстал в чемпионате от лидера, хотя был действующим чемпионом.

Происходящее бесило не только фанатов, но и самого Халка: «Я делаю все, что в моих силах. Говорить о недостатке воли неприемлемо. Очень уважаю фанатов, но если вы считаете, что я недостаточно хорош, может, мне уйти?»

Притом в комментариях на реддите припоминают и период, когда Халк играл с травмой – лишь бы спасти команду, чьи дела складывались так непросто. И еще исправно забивал. С травмой он провел и ту кубковую игру против «Фламенго», после которой никак не давался допинг-контроль. За 2022-й он провел 49 матчей, за год до этого – 68.

Халк в Бразилии за последние пару лет: выиграл чемпионат, много забивал

Общая информация для тех, кто мог о нем забыть:

• Сейчас ему 36 лет, и он третий год выступает за «Атлетико Минейро». В двух предыдущих забил 65 голов за 114 матчей – весьма неслабый показатель.

• Два года – сразу пять победных турниров. Халк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а еще дважды – чемпионат штата.

• За это время он даже впервые за пять лет сыграл за сборную. Это произошло в сентябре 2021 года – в квалификации к ЧМ-2022 вышел на несколько минут в игре против Перу.

Следующий вызов для Халка и его команды – новый чемпионат Бразилии, который начнется в апреле. В тройке фаворитов помимо «Фламенго» и «Палмейраса» находится и «Атлетико Минейро».

Фото: globallookpress.com/Celso Pupo / Andre Borges; East News/Heuler Andrey / AFP