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Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

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Море инсайдов.

В конце ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «МЮ». Среди возможных покупателей называлась американская корпорация Apple,  английский бизнесмен Джим Рэтклифф (пытался приобрести «Челси»), но теперь появился новый игрок – катарские инвесторы, а именно – эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Да-да, именно он в 2011 году через компанию Qatar Sports Investment купил «ПСЖ». 

Главное

Кажется, интерес действительно серьезный, информацию подтверждают разные источники – от Daily Mail до The Guardian. 

Журналист Майк Киган писал, что катарские инвесторы планируют вложить огромные деньги, в том числе и на трансферы, которых захочет Эрик Тен Хаг. 

Киган утверждает, что катарцы готовы вкладывать и в инфраструктуру «МЮ»: реконструировать «Олд Траффорд» или вообще построить новый стадион.

Говорят, на покупку «МЮ», который в ближневосточной стране считают «жемчужиной футбола», катарских инвесторов вдохновил ЧМ-2022. 

Катарцы уверены, что их предложение никто не сможет перебить (цифры не называются). Инвесторы заинтересованы в том, чтобы завершить сделку как можно скорее. «На покупку клуба выделены значительные средства. Эти люди настроены серьезно», – писал Майк, ссылаясь на свои источники. Киган также сообщил, что Катар сделает предложение по покупке «МЮ» уже в ближайшие дни.

Катарские инвесторы и раньше фигурировали как потенциальные покупатели, но тогда хотели лишь долю «МЮ». Сейчас же они твердо намерены выкупить весь клуб – и большая стоимость не станет для них проблемой.

Эмир Катара – фанат «МЮ»

Среди кучи инсайдов, которые наводнили твиттер, есть интересный слух, который кое-что объясняет. Дело в том, что Тамим ибн Хамад Аль Тани – болельщик «МЮ».

Daily Mail утверждает, что Аль Тани – преданный фанат клуба, знающий его историю. Для справки: состояние эмира оценивается в 335 млрд долларов. Глейзеры же сообщали, что хотят выручить за «МЮ» 7,6 млрд долларов.

Покупке «МЮ» катарскими инвесторами может помешать… «ПСЖ»!

Дело в том, что парижским клубом владеет Qatar Sport Investments – та же организация, которая хочет приобрести клуб из Манчестера.

Одна организация не может финансировать два клуба, играющих в одном турнире – «МЮ» и «ПСЖ» вполне могут встретиться в еврокубках. Однако в 2017 году УЕФА допустила «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» («Ред Булл» – акционер обоих клубов) к участию в ЛЧ, поскольку не усмотрела нарушения статьи о чистоте конкуренции.

Возможно, лазейку найдут и в этот раз. Но пока на этот счет нет никаких деталей. 

А правозащитники выступают с опасениями. 

«После ЧМ и напряженных усилий правительства Катара по формированию нового блестящего имиджа страны весьма вероятно, что любая заявка Катара на «Манчестер Юнайтед» станет продолжением этого проекта по отмыванию спорта, – сказал Питер Франкенталь из Amnesty International, указав на то, что в Катаре продолжают нарушать права человека.

Напомним, что любой покупатель клуба АПЛ должен быть одобрен. При этом у Saudi Arabia’s Public Investment Fund, нового владельца «Ньюкасла», почти не возникло проблем в недавней сделке. Лигу все устроило. 

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Фото: globallookpress.com/Conor Molloy/News Images, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

30 комментариев

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Российский пользователь
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TY-214
Ответ Amalfitano
Тут скорее не про строгость законов, а про наших сукиных сынов. Так вот РБ это их сукины сыны. Катарцы чужие.
Катарцы настолько чужие, что УЕФА панически боится даже обсуждать нарушения ФФП ПСЖ.
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Amalfitano
Ответ barsiksimba
"Одна организация не может финансировать два клуба, играющих в одном турнире. Однако в 2017 году УЕФА допустила «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» («Ред Булл» – акционер обоих клубов) к участию в ЛЧ, поскольку не усмотрела нарушения статьи о чистоте конкуренции." Старая поговорка про "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения" заиграла новыми красками. Строгость футбольных законов компенсируется "проблемами со зрением" (не усмотрела) у футбольных функционеров.
Тут скорее не про строгость законов, а про наших сукиных сынов. Так вот РБ это их сукины сыны. Катарцы чужие.
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Amalfitano
Опасная покупка. У катарцев много денег и они хотят купить активы по всему миру. Их стремленее ясное и понятное Но тут намечается раздел мира по идеологической линии прав человека(лгбт) и эти покупки в скором будущем могут быть конфискованы в пользу инклюзивных стран и обществ. Как это понимают на западе. Так что ...
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#SharkTeam
Ответ Spartakkmk
В своё время УЕФА увидев, что наделал Керимов с Анжи, опосля придумала ФФП. Походу УЕФА, надо вводить правило 50+1 (как в Германии) и вводить потолок ЗП. А то дичь с расслоением на богатых и бедных, становится всё ужаснее.
Анжи пошумел в еврокубках, проехался по ливерпулю. Конечно с этим пришлось что-то делать) Клуб с кавказа два сезона подряд в 1/8 ЛЕ, как такое можно!
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Forza
Ответ barsiksimba
"Одна организация не может финансировать два клуба, играющих в одном турнире. Однако в 2017 году УЕФА допустила «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» («Ред Булл» – акционер обоих клубов) к участию в ЛЧ, поскольку не усмотрела нарушения статьи о чистоте конкуренции." Старая поговорка про "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения" заиграла новыми красками. Строгость футбольных законов компенсируется "проблемами со зрением" (не усмотрела) у футбольных функционеров.
Ну, справедливости ради, ты можешь себе представить, что Лейпциг и Зальцбург играли бы договорняк?
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Be_Cos
Ответ Ksandvankneshas
Манчестерское дерби заиграет новыми красками)
Будет эль-нефтико :)
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Андрей Дроздовский
Ответ Я Готов
Сколько же в вас злости и зависти. Новость была о покупке МЮ, а не сколько у человека финансов. Почему вас так интересует кто сколько заработал? Вы творец собственной жизни. Вместо зависти лучше поднимайте уровень своей жизни )
Эмир заработал. С лопатой по пустыне ходил, нефть искал
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Александр Калашников
Ответ Гулжигит Жумабаевич
Кому как не знаю. Лично для меня не арабы не катарцы. Да у них много денег. Но футбол для них бизнес а не спорт. По этому я хотел чтобы купил клуб кто то другой.
Как раз для арабов футбол это НЕ бизнес, а хобби, увлечение. Можно сказать дорогая игрушка, а не инструмент для заработка.
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Чёрный тюльпан
Во-первых, Daily Mail, а следовательно верить особого смысла нет. Во-вторых, у Глейзеров сейчас только один претендент на поглощение - Рэтклифф, а все остальные только готовы инвестировать в клуб, но не выкупать его. При это у Рэтклиффа тоже есть свои требования по покупке. В-третьих, буквально на днях читал, что из-за единственного кандидата на поглощение владельцы МЮ поставили на паузу в принципе вариант с продажей, пытаясь заполучить просто инвестиции от разных лиц/компаний.
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Ksandvankneshas
Манчестерское дерби заиграет новыми красками)
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grachkovmihail@gmail.com
не хотелось бы если честно...
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Максим Черкашин
Условие реконструкции Олд Трафорд обязательное условие для инвесторов если они хотят купить клуб.😎
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Артур Сергеевич
"Возможно, УЕФА уступит и в этот раз."
У кого то есть сомнения?? УЕФА карманная организация катарцев)
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Spartakkmk
В своё время УЕФА увидев, что наделал Керимов с Анжи, опосля придумала ФФП. Походу УЕФА, надо вводить правило 50+1 (как в Германии) и вводить потолок ЗП. А то дичь с расслоением на богатых и бедных, становится всё ужаснее.
+3
0
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PHZY
Ответ Я Готов
Сколько же в вас злости и зависти. Новость была о покупке МЮ, а не сколько у человека финансов. Почему вас так интересует кто сколько заработал? Вы творец собственной жизни. Вместо зависти лучше поднимайте уровень своей жизни )
Он бухгалтер, не обращайте внимания, это его работа 😂
+2
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Lion Lionich
Ответ Мистер Робот
Блин, придётся и за псг болеть в тихаря😂, из-за уважения к инвесторам.
🤣🤣🤣 в тихаря цсссс
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barsiksimba
"Одна организация не может финансировать два клуба, играющих в одном турнире. Однако в 2017 году УЕФА допустила «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» («Ред Булл» – акционер обоих клубов) к участию в ЛЧ, поскольку не усмотрела нарушения статьи о чистоте конкуренции."

Старая поговорка про "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения" заиграла новыми красками.

Строгость футбольных законов компенсируется "проблемами со зрением" (не усмотрела) у футбольных функционеров.
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Frenkiee
Ответ Гулжигит Жумабаевич
Кому как не знаю. Лично для меня не арабы не катарцы. Да у них много денег. Но футбол для них бизнес а не спорт. По этому я хотел чтобы купил клуб кто то другой.
Футбол для арабов бизнес или для евреев? О чём ты пишешь дружище. Они заработали хоть копейку от ПСЖ?
+16
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Dm Kznts
я всё равно за Рэтклиффа.
Слишком сладкие речи у катарцев.
А Рэтклифф настоящий преданный фан Юнайтед.
Уверен что он найдёт деньги и на инфраструктуру.
И с ним в АПЛ у клуба никогда проблем не будет
+1
-2
-1
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Гулжигит Жумабаевич
Кому как не знаю. Лично для меня не арабы не катарцы. Да у них много денег. Но футбол для них бизнес а не спорт. По этому я хотел чтобы купил клуб кто то другой.
+1
-2
-1
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Я Готов
Ответ Бухгалтер2021
335 млрд долларов ну и че?а он счастлив?люди беднее живут и счастливее
Сколько же в вас злости и зависти. Новость была о покупке МЮ, а не сколько у человека финансов. Почему вас так интересует кто сколько заработал? Вы творец собственной жизни. Вместо зависти лучше поднимайте уровень своей жизни )
+23
-3
+20
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Мистер Робот
Ответ QWertY
Будет офигеть как круто, если катарцы купят клуб.
Блин, придётся и за псг болеть в тихаря😂, из-за уважения к инвесторам.
+3
0
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Beckham,C.Ronaldo,M.U
Одобряю, можно закрывать :)

Если честно, это будет рили праздник на нашей улице, арабы это полная противоположность долбанным глейзерам, наконец будет реконструирована инфраструктура, стадион приведен в современный вид, трансферы и тд. Глейзеры только и делали что забирали деньги, а тут будет только инвестирование.. прям как сон.
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Flow market Victor Mercedes
Надо еще купить Унион Берлин, Мальорку и Ротор)
+1
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