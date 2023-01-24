Сказка в Шотландии: любители из 6-й лиги выбили из Кубка «Абердин»! «Не думаю, что высплюсь – с утра в школу»

Кубок Шотландии – старейший футбольный турнир после Кубка Англии. Ему уже 150 лет, там происходило всякое, но недавний матч 1/8 финала займет свое место в истории.

На пути к 1/8 финала «Дарвел» из шестого дивизиона выбил «Абердин» из элиты – 1:0. Между двумя клубами аж 56 мест в турнирных таблицах! В Кубке Шотландии часто бывают сенсации, но эта – одна из главных за полторы сотни лет.

Интересно, что рекорд по разрыву между командами побит как раз в этом сезоне: «Драмчепел Юнайтед» из седьмой лиги выбил «Эдинбург» из третьей – между ними 62 места. Но достижение «Дарвела» ценнее тем, что они выкинули из турнира пятую команду Премьер-лиги.

В Дарвеле 4 тысячи жителей. Местный клуб играет с XIX века, но это главная победа в его истории

Героем матча стал 30-летний Джордан Киркпатрик, который на 19-й минуте подхватил мяч в чужой штрафной, пробил с разворота и забил единственный гол в игре.

Игроки «Абердина» схватились за головы, а местные болельщики пришли в восторг. Еще сильнее стадион в Дарвеле сошел с ума, когда победный счет продержался вплоть до финального свистка.

Дарвел – это 4-тысячная деревня, для которой сам приезд «Абердина» уже стал событием. Что уж говорить о победе над единственным шотландским клубом, у которого две победы в еврокубках (абердинцы в 1983-м брали Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА). «Абердин» также четыре раза становился чемпионом страны, 7 раз забирал Кубок и 6 раз Кубок лиги.

Но «Дарвел» дал бой команде Премьер-лиги по всем показателям: 8:12 по ударам, 3:3 по ударам в створ, 44% на 56% по владению мячом. Деревенский клуб начал путь в Кубке с квалификации – и до «Абердина» выносил менее грозных соперников очень уверенно: 3:1 в предварительном раунде, 8:0 – в первом, 7:1 – во втором, 5:2 – в третьем и вот теперь сенсация в четвертом.

«Я очень разочарован и унижен, – сказал после матча тренер «Абердина» Джим Гудвин. – Не хочу говорить о том, насколько плохим было выступление моей команды, а хочу поздравить «Дарвел». Они играли превосходно, отчаянно бились и полностью заслужили победу».

«Мы говорим о магии Кубка. Эти ребята, вероятно, взяли отгул на работе, чтобы подготовиться к игре. Такое видеть невероятно», – говорит экс-игрок сборной Шотландии Линн Крайтон.

Автор гола Киркпатрик подтверждает – у него помимо футбола есть основная занятость: «Я должен быть на работе завтра (где он работает, Джордан не уточнил), надеюсь, смогу взять выходной. Сейчас трудно объяснить, что произошло. Это немного сюрреалистично. Мне нужно время, чтобы все переварить».

Еще один герой – вратарь Крис Трусдэйл, который сделал три сэйва, а утром пошел в школу: «Не думаю, что высплюсь. Веду занятия с утра».

«Дарвел» (основан в 1889-м) появился раньше, чем «Абердин» (1903). Однако нынешняя победа – главное достижение в истории клуба. В 1/8 финала команду ждет еще более старый клуб – «Фолкерк» основан в 1876-м, сейчас команда играет в третьем дивизионе.

После «Абердина» точно будет не страшно.

Фото: Twitter/darvelfc