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Сказка в Шотландии: любители из 6-й лиги выбили из Кубка «Абердин»! «Не думаю, что высплюсь – с утра в школу»

Абердин Абердин
Кубок Шотландии
Футбол Футбол

Кубок Шотландии – старейший футбольный турнир после Кубка Англии. Ему уже 150 лет, там происходило всякое, но недавний матч 1/8 финала займет свое место в истории.

На пути к 1/8 финала «Дарвел» из шестого дивизиона выбил «Абердин» из элиты – 1:0. Между двумя клубами аж 56 мест в турнирных таблицах! В Кубке Шотландии часто бывают сенсации, но эта – одна из главных за полторы сотни лет. 

Интересно, что рекорд по разрыву между командами побит как раз в этом сезоне: «Драмчепел Юнайтед» из седьмой лиги выбил «Эдинбург» из третьей – между ними 62 места. Но достижение «Дарвела» ценнее тем, что они выкинули из турнира пятую команду Премьер-лиги.

В Дарвеле 4 тысячи жителей. Местный клуб играет с XIX века, но это главная победа в его истории

Героем матча стал 30-летний Джордан Киркпатрик, который на 19-й минуте подхватил мяч в чужой штрафной, пробил с разворота и забил единственный гол в игре.

Игроки «Абердина» схватились за головы, а местные болельщики пришли в восторг. Еще сильнее стадион в Дарвеле сошел с ума, когда победный счет продержался вплоть до финального свистка.

Дарвел – это 4-тысячная деревня, для которой сам приезд «Абердина» уже стал событием. Что уж говорить о победе над единственным шотландским клубом, у которого две победы в еврокубках (абердинцы в 1983-м брали Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА). «Абердин» также четыре раза становился чемпионом страны, 7 раз забирал Кубок и 6 раз Кубок лиги.

Но «Дарвел» дал бой команде Премьер-лиги по всем показателям: 8:12 по ударам, 3:3 по ударам в створ, 44% на 56% по владению мячом. Деревенский клуб начал путь в Кубке с квалификации – и до «Абердина» выносил менее грозных соперников очень уверенно: 3:1 в предварительном раунде, 8:0 – в первом, 7:1 – во втором, 5:2 – в третьем и вот теперь сенсация в четвертом.

«Я очень разочарован и унижен, – сказал после матча тренер «Абердина» Джим Гудвин. – Не хочу говорить о том, насколько плохим было выступление моей команды, а хочу поздравить «Дарвел». Они играли превосходно, отчаянно бились и полностью заслужили победу».

«Мы говорим о магии Кубка. Эти ребята, вероятно, взяли отгул на работе, чтобы подготовиться к игре. Такое видеть невероятно», – говорит экс-игрок сборной Шотландии Линн Крайтон.

Автор гола Киркпатрик подтверждает – у него помимо футбола есть основная занятость: «Я должен быть на работе завтра (где он работает, Джордан не уточнил), надеюсь, смогу взять выходной. Сейчас трудно объяснить, что произошло. Это немного сюрреалистично. Мне нужно время, чтобы все переварить».

Еще один герой – вратарь Крис Трусдэйл, который сделал три сэйва, а утром пошел в школу: «Не думаю, что высплюсь. Веду занятия с утра». 

«Дарвел» (основан в 1889-м) появился раньше, чем «Абердин» (1903). Однако нынешняя победа – главное достижение в истории клуба. В 1/8 финала команду ждет еще более старый клуб – «Фолкерк» основан в 1876-м, сейчас команда играет в третьем дивизионе.

После «Абердина» точно будет не страшно.

Алексу Фергюсону открыли памятник в «Абердине» и устроили стоячую овацию. Он последний, кто приводил к титулу клуб не из Глазго

Фото: Twitter/darvelfc

23 комментария

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topeleven
Ответ Hilperico
Ага, ну как обычно, маленькая деревенька в 25 км от центра Глазго)
В 50 км
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Nikita1981
Класс! Британские кубковые турниры восхитительны и неповторимы!
ЗЫ Судя по гугл-картам, стадион в Дарвеле прямо по соседству с кладбищем...
+2
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Фан Рубина
Ну так-то всё, что ниже Селтика и вернувшегося Рейнджерс - это дворовый футбол, отличающийся лишь бюджетами. Так что удивительно и неудивительно одновременно.
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Старый Волк
Ответ Игорь Луценко
Такие новости всегда приятно читать. Тем и хороши Кубки, что в них блеснуть маленькие клубы!
Кубки Италии и России с этим не согласятся 😄
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KingOfTheDivan
Ответ Сергей Спиридонов
Любители с командами более высокого ранга играют дома до раунда 1/8 финала. Если хотят делать делают если не хотят то ищут отмазы. Уже в этом розыгрыше кубка кто прошёл в третий раунд получили по 2000000 , есть на что ехать.)
Не отрицаю, что при желании все устроить можно (особенно с учетом того, что спорт у нас весь бюджетный), хоть и не так просто как в Шотландии. Проблема в том, что не хотят
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Sevuska
И всё потому , что за Абердин гроза 6 ой лиги Мбаппе не играет со своими пентатоиками 😎
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moldfan
Не плохое поле у них для 6-ой Лиги.
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Хасан Акбаев
Ответ Nerazzurri-88
Под каждой новостью найдётся альтернативно одарённый сирожа, который напишет что-то в духе "а у нас хуже". Мы тут вообще причём?
Хотя бы при том, что мы себя считаем футбольной страной а рпл супер лигой.
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9_volk
Ответ 9_volk
"Между двумя клубами аж 56 мест в турнирных таблицах!" неверный подсчет. в первых четырех профессиональных дивизионах Шотландской лиги - 42 команды. Далее идут лиги Хайленда и Лоуленда (5-й дивизион в иерархии лиг) - там еще 37 клубов. Далее идет 6-й дивизион, одну из лиг которого (Западная Шотландия) - возглавляет "Дарвел" (т.е. условно 80-е общее место). "Абердин" идет 5-м в ШПЛ. Значит клубы разделяют 74 позиции, а не 56.
но если считать, что лига Западная Шотландия 6-го дивизона связана только с лигой Лоуленда 5-го дивизиона как цели для промоушна, и не учитывать, что лига Хайленда выше в иерархии - то тогда действительно 56 мест разрыва.
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Hilperico
Ответ farp
Просто оцените качество трансляции и повторов. Из деревеньки в 4 тыс. человек. Фантастика.
Ага, ну как обычно, маленькая деревенька в 25 км от центра Глазго)
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9_volk
"Между двумя клубами аж 56 мест в турнирных таблицах!"

неверный подсчет. в первых четырех профессиональных дивизионах Шотландской лиги - 42 команды. Далее идут лиги Хайленда и Лоуленда (5-й дивизион в иерархии лиг) - там еще 37 клубов. Далее идет 6-й дивизион, одну из лиг которого (Западная Шотландия) - возглавляет "Дарвел" (т.е. условно 80-е общее место). "Абердин" идет 5-м в ШПЛ. Значит клубы разделяют 74 позиции, а не 56.
+1
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Сергей Спиридонов
Ответ KingOfTheDivan
Ну у них и территория всей страны меньше Ленинградской области. У нас у любителей просто денег не будет ездить на игры
Любители с командами более высокого ранга играют дома до раунда 1/8 финала. Если хотят делать делают если не хотят то ищут отмазы. Уже в этом розыгрыше кубка кто прошёл в третий раунд получили по 2000000 , есть на что ехать.)
+2
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DENbright
Ответ Nerazzurri-88
Под каждой новостью найдётся альтернативно одарённый сирожа, который напишет что-то в духе "а у нас хуже". Мы тут вообще причём?
При том, что в маленькой Шотландии футбольных клубов в 5 раз больше чем в России. И при этом ни одного государственного, а теперь можешь плакать
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Сергей Спиридонов
Ответ Nerazzurri-88
Под каждой новостью найдётся альтернативно одарённый сирожа, который напишет что-то в духе "а у нас хуже". Мы тут вообще причём?
А чё ты разМЫкался, тебя тут не стояло.)
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Игорь Луценко
Ответ Игорь Луценко
Такие новости всегда приятно читать. Тем и хороши Кубки, что в них блеснуть маленькие клубы!
Могут блеснуть*
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Nerazzurri-88
Ответ Сергей Спиридонов
А наши футбольные бонзы не допускают любительские клубы в таких количествах в розыгрыш кубка.
Под каждой новостью найдётся альтернативно одарённый сирожа, который напишет что-то в духе "а у нас хуже". Мы тут вообще причём?
+9
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113k
Я всегда думал, что в Шотландии 4 лиги, а все остальное дворовый футбол, а оказывается лиг больше.
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farp
Просто оцените качество трансляции и повторов. Из деревеньки в 4 тыс. человек.
Фантастика.
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KingOfTheDivan
Ответ Сергей Спиридонов
А наши футбольные бонзы не допускают любительские клубы в таких количествах в розыгрыш кубка.
Ну у них и территория всей страны меньше Ленинградской области. У нас у любителей просто денег не будет ездить на игры
+11
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Сергей Спиридонов
А наши футбольные бонзы не допускают любительские клубы в таких количествах в розыгрыш кубка.
+11
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Дмитрий Шумак
Раз в год и палка стреляет
0
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Игорь Луценко
Такие новости всегда приятно читать. Тем и хороши Кубки, что в них блеснуть маленькие клубы!
+40
-1
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DolJun
при сафе такого не было
+20
-8
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