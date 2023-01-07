Вы это видели?
Блог

В старте «Реала» не было ни одного испанца. Впервые за 120-летнюю историю!

Карим Бензема Карим Бензема
Лукас Васкес Лукас Васкес
Марко Асенсио Марко Асенсио
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Зато в основе три француза.

Гол Карима Бензема с пенальти не помог «Реалу» зацепить очки в выездной игре с «Вильярреалом» (1:2). Теперь мадридцы могут отдать единоличное лидерство «Барсе»: у обеих команд по 38 очков, но у каталонцев игра в запасе. Правда, непростая – на выезде против «Атлетико».

За «Вильярреал» забили испанские воспитанники – 20-летний Ереми Пино и 30-летний Жерар Морено. Зато у команды Карло Анчелотти испанцев в старте не оказалось вообще. Такое произошло впервые в истории «Реала», а ведь через два месяца клубу исполнится 121 год.

Предыдущие 4435 официальных матчей начинались с участием как минимум одного игрока из Испании.

• В старт «Реала» попали представители 7 стран: три француза (Бензема, Менди и Тчуамени), по два бразильца (Винисиус, Милитао) и немца (Кроос, Рюдигер), хорват (Модрич), бельгиец (Куртуа), австриец (Алаба) и уругваец (Вальверде).

По ходу матча испанцы все же вышли: на 64-й минуте появился Лукас Васкес, а на 82-й – Асенсио.

• В прошлом туре против «Вальядолида» (2:0) в старте были три испанца – Карвахаль, Асенсио и Себальос. Всех по ходу матча заменили.

Против «Вильярреала» Карвахаль не мог помочь из-за мышечной травмы, а вот Асенсио и Себальоса Анчелотти усадил на скамейку запасных.

• Уже случалось так, что «Реал» завершал матч без испанцев. В сентябре 2021-го против «Шерифа» (1:2) вышло двое испанцев, но по ходу игры на поле остались только иностранцы.

• В 2022-м «Реал» частенько играл с одним испанцем в старте. Обычно это Карвахаль – например, так было в последнем класико в октябре (3:1) и в финале ЛЧ в мае (1:0).

В октябре 2021-го против «Барселоны» (2:1) Испанию в старте мадридцев представлял только Васкес. Зато с первых минут тогда вышли сразу 4 бразильца (Каземиро, Винисиус, Милитао и Родриго).

• А вот в старте «Вильярреала» против «Мадрида» вышло сразу 8 испанцев, двое из которых – чемпионы мира (Пепе Рейна и Рауль Альбиоль). К слову, 40-летний Рейна впервые с 2005-го вышел в старте на два матча Ла Лиги подряд – тогда голкипер тоже играл за «Вильярреал», после чего на 17 лет уехал покорять Англию, Италию и Германию.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой? 

Фото: East News/JOSE JORDAN / AFP, PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Берите пример с РфПЛ. Лимит вам в помощь )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
strelnik.nik.1990@icloud.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень классный и интересный факт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LevSmith
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интернасьональ Мадрид
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Так говорил Батистута
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бутрагеньо, Йерро, Рауль, Рамос.... конечная.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этому Реалу в лиге чемпионов абсолютно делать нечего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это позор для королевского клуба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NartApsua
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я всё понимаю - глобализация, рынок, открытые границы, честная конкуренция и всё так такое, но это уже перебор. Можно сказать даже позор. По мне, так хотя бы один испанцев в испанской команде играть должен. Итальянец в итальянской. Немец в немецкой и тд. В чем тогда разница между условными Реалом и Сити, если на поле будут 22 легионера? Просто поменяйте командам футболки между собой. Всё равно разницы никто толком не заменит.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eridan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Серый
Они на Олимпиаде выигрывать собираются вообще?
Мдааа... Шутка про олимпиаду уже воспринимается совсем иначе. Теперь не только футболисты олимпиаду будут смотреть только по телеку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Шумков
Символично
Манчини впервые сыграл в серии А без итальянцев, Анчелотти в Реале без испанцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Митрандир цвета хаки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оно того не стоило. Миллиардный состав, который слил Вальядолиду. Причём с полной безнадёгой.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lev Kondratchik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xoxmachd
Пора испанцам вводить лимит на легионеров. Медлить больше нельзя.
уже полгода не выигрывают лигу чемпионов, как такое можно терпеть?)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Реал точечно скупил самых перспективных игроков центра поля - Тчуамени и Камавингу, взял из Бразилии Винисиуса и Родриго, это важнейшие покупки. Если еще Беллингема возьмут, то эта команда может стать доминатором в ближайшие годы без нефтяных денег шейхов и продажи телеправ на сто пятьдесят лет вперед.
Но нет, прессе нужно на флажки посмотреть. Испанцы не пропадут, 19 команд в ЛаЛиге еще.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Блин даже стыдно...Смотрю АПЛ,но переход Рюдигера прошляпил....Видимо после прихода в Челси новых владельцев, на них ка на соперников даже смотреть не интересно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sur777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это все планомерная работа Тебаса по уничтожению Лалиги
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
писикака
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Клуб футбольных варягов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шумков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Символично
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
flibuster
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помнится, был плач, что ни одного игрока Реала не вызвали в сборную Испании. Получается, кого вызывать-то, если даже в старте клуба испанцы в последние годы - экзотика?
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Payne
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
10 лет назад у Барсы вышли против Леванте 11 воспитанников.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kuryanin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Куда Себальос все испанцы?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они на Олимпиаде выигрывать собираются вообще?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xoxmachd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пора испанцам вводить лимит на легионеров. Медлить больше нельзя.
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6tspey7tb5
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Королевский клуб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий