В старте «Реала» не было ни одного испанца. Впервые за 120-летнюю историю!

Зато в основе три француза.

Гол Карима Бензема с пенальти не помог «Реалу» зацепить очки в выездной игре с «Вильярреалом» (1:2). Теперь мадридцы могут отдать единоличное лидерство «Барсе»: у обеих команд по 38 очков, но у каталонцев игра в запасе. Правда, непростая – на выезде против «Атлетико».

За «Вильярреал» забили испанские воспитанники – 20-летний Ереми Пино и 30-летний Жерар Морено. Зато у команды Карло Анчелотти испанцев в старте не оказалось вообще. Такое произошло впервые в истории «Реала», а ведь через два месяца клубу исполнится 121 год.

Предыдущие 4435 официальных матчей начинались с участием как минимум одного игрока из Испании.

• В старт «Реала» попали представители 7 стран: три француза (Бензема, Менди и Тчуамени), по два бразильца (Винисиус, Милитао) и немца (Кроос, Рюдигер), хорват (Модрич), бельгиец (Куртуа), австриец (Алаба) и уругваец (Вальверде).

По ходу матча испанцы все же вышли: на 64-й минуте появился Лукас Васкес, а на 82-й – Асенсио.

• В прошлом туре против «Вальядолида» (2:0) в старте были три испанца – Карвахаль, Асенсио и Себальос. Всех по ходу матча заменили.

Против «Вильярреала» Карвахаль не мог помочь из-за мышечной травмы, а вот Асенсио и Себальоса Анчелотти усадил на скамейку запасных.

• Уже случалось так, что «Реал» завершал матч без испанцев. В сентябре 2021-го против «Шерифа» (1:2) вышло двое испанцев, но по ходу игры на поле остались только иностранцы.

• В 2022-м «Реал» частенько играл с одним испанцем в старте. Обычно это Карвахаль – например, так было в последнем класико в октябре (3:1) и в финале ЛЧ в мае (1:0).

В октябре 2021-го против «Барселоны» (2:1) Испанию в старте мадридцев представлял только Васкес. Зато с первых минут тогда вышли сразу 4 бразильца (Каземиро, Винисиус, Милитао и Родриго).

• А вот в старте «Вильярреала» против «Мадрида» вышло сразу 8 испанцев, двое из которых – чемпионы мира (Пепе Рейна и Рауль Альбиоль). К слову, 40-летний Рейна впервые с 2005-го вышел в старте на два матча Ла Лиги подряд – тогда голкипер тоже играл за «Вильярреал», после чего на 17 лет уехал покорять Англию, Италию и Германию.

Фото: East News/JOSE JORDAN / AFP, PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP