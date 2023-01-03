Аллер вернулся к тренировкам после химиотерапии и двух операций. Уже рвется в бой

Для болельщиков дортмундской «Боруссии» есть хорошие новости – нападающий Себастьян Аллер вернулся к тренировкам.

Летом сразу после трансфера у Себастьяна обнаружили злокачественную опухоль яичек – футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции (вторая была в ноябре). Вроде бы все прошло успешно.

2 января Аллер приехал на базу «Дортмунда» и успешно прошел обследование. В пятницу он отправится с командой на сбор в Марбелье.

«Привет, ребята! Я наконец вернулся! Это было непросто, но с вашей поддержкой все прошло легче. Я с нетерпением жду встречи с вами на стадионе, с новыми победами. Чао, гайс!» – обратился Себастьян к болельщикам «Боруссии» в соцсетях.

Несмотря на решительный настрой Аллера, в клубе не будут торопить игрока. В Марбелье он пока будет тренироваться отдельно от основной группы. Нападающему дадут максимум времени для набора формы, а в состав он попадет только тогда, когда почувствует, что готов.

«Он сам определяет темп», – сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

«Боруссии» во втором круг бы очень пригодился здоровый Аллер – такой, как в прошлогодней Лиге чемпионов, когда он стал лучшим бомбардиром группового этапа. Пока что «Дортмунд» идет на шестом месте в Бундеслиге, но отставание от третьей строчки не критическое – всего 3 очка.

Фото: Instagram/sebastien.haller