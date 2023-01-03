Аллер вернулся к тренировкам после химиотерапии и двух операций. Уже рвется в бой
Для болельщиков дортмундской «Боруссии» есть хорошие новости – нападающий Себастьян Аллер вернулся к тренировкам.
Летом сразу после трансфера у Себастьяна обнаружили злокачественную опухоль яичек – футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции (вторая была в ноябре). Вроде бы все прошло успешно.
2 января Аллер приехал на базу «Дортмунда» и успешно прошел обследование. В пятницу он отправится с командой на сбор в Марбелье.
«Привет, ребята! Я наконец вернулся! Это было непросто, но с вашей поддержкой все прошло легче. Я с нетерпением жду встречи с вами на стадионе, с новыми победами. Чао, гайс!» – обратился Себастьян к болельщикам «Боруссии» в соцсетях.
Несмотря на решительный настрой Аллера, в клубе не будут торопить игрока. В Марбелье он пока будет тренироваться отдельно от основной группы. Нападающему дадут максимум времени для набора формы, а в состав он попадет только тогда, когда почувствует, что готов.
«Он сам определяет темп», – сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.
«Боруссии» во втором круг бы очень пригодился здоровый Аллер – такой, как в прошлогодней Лиге чемпионов, когда он стал лучшим бомбардиром группового этапа. Пока что «Дортмунд» идет на шестом месте в Бундеслиге, но отставание от третьей строчки не критическое – всего 3 очка.
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Фото: Instagram/sebastien.haller
Здоровья и скорейшего восстановления Себастьяну