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Аллер вернулся к тренировкам после химиотерапии и двух операций. Уже рвется в бой

Себастьян Аллер Себастьян Аллер
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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Футбол Футбол

Для болельщиков дортмундской «Боруссии» есть хорошие новости – нападающий Себастьян Аллер вернулся к тренировкам. 

Летом сразу после трансфера у Себастьяна обнаружили злокачественную опухоль яичек – футболист прошел курс химиотерапии и перенес две операции (вторая была в ноябре). Вроде бы все прошло успешно.

2 января Аллер приехал на базу «Дортмунда» и успешно прошел обследование. В пятницу он отправится с командой на сбор в Марбелье.

«Привет, ребята! Я наконец вернулся! Это было непросто, но с вашей поддержкой все прошло легче. Я с нетерпением жду встречи с вами на стадионе, с новыми победами. Чао, гайс!» – обратился Себастьян к болельщикам «Боруссии» в соцсетях.

Несмотря на решительный настрой Аллера, в клубе не будут торопить игрока. В Марбелье он пока будет тренироваться отдельно от основной группы. Нападающему дадут максимум времени для набора формы, а в состав он попадет только тогда, когда почувствует, что готов.

«Он сам определяет темп», – сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

«Боруссии» во втором круг бы очень пригодился здоровый Аллер – такой, как в прошлогодней Лиге чемпионов, когда он стал лучшим бомбардиром группового этапа. Пока что «Дортмунд» идет на шестом месте в Бундеслиге, но отставание от третьей строчки не критическое – всего 3 очка.

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Вадим Лукомский считал Аллера одним из самых интересных трансферов лета

Фото: Instagram/sebastien.haller

8 комментариев

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GangstA
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Здоровья!
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Papa Bear
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Хочется пожелать Аллеру закончить сезон с десяткой плюс голов в своем багаже. Главное, чтобы вернулся в полном порядке.
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ульянов ленинставший уткинавсегда
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Ответ Goozla
Там Криштиану в Дортмунд заскочил что ли(на фото в сером)?
И внебрачный сын Бенисио Дель Торо.
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upuckuH
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Ответ Goozla
Там Криштиану в Дортмунд заскочил что ли(на фото в сером)?
это джака
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Goozla
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Там Криштиану в Дортмунд заскочил что ли(на фото в сером)?
+21
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King_X
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Радостная новость!
Здоровья и скорейшего восстановления Себастьяну
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Антон Чугунов
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Здоровья! Пусть полностью вернется
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Тохир Анваров
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Красавчик жи есть!
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