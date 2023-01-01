Мама Пеле еще жива – недавно ей исполнилось 100 лет! Она не хотела, чтобы сын стал футболистом, а он ради нее прерывал тренировки
Дочь Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсетях невероятно трогательное фото – на ней ее отец со своей мамой в молодости.
В силу обстоятельств Селеста Арантес не смогла попрощаться с сыном, недавно ей исполнилось 100 лет.
Чуть больше месяца назад в инстаграме Пеле появился пост, посвященный дню рождения матери: «Сегодня мы отмечаем 100-летие доньи Селесты. С юных лет она научила меня ценить любовь и мир. У меня есть сотни причин быть благодарным за то, что я ее сын. Делюсь с вами этими фотографиями, с большим волнением отмечая этот день. Спасибо за каждый день рядом с тобой, мама».
Пост был сопровожден ну очень милыми фотографиями:
Известно, что Селеста родилась в штате Минас-Жейрас, но почти сразу после появления на свет Пеле переехала в Сан-Паулу – в поисках лучшей жизни для будущего трехкратного чемпиона мира. Там Пеле отдали в академию клуба «Бауру», а затем форварда приметил «Сантос».
Селеста была не в восторге от увлечений сына – во многом из-за того, что у Дондиньо, отца Пеле, карьера сложилась не такой, какой он себе ее представлял. Он играл в нескольких бразильских клубах (в их числе был, например, «Флуминенсе»), но больших денег футбол не принес. Селеста и Дондиньо поженились в 1939 году, а уже в 1940-м родился Пеле – на тот момент Селесте было лишь 18 лет. В 1996 году Дондиньо умер от острой сердечной недостаточности – ему было 79 лет.
В 1966 году, когда Пеле был уже двукратным чемпионом мира, Селеста получила премию «Мать года» от бразильской газеты O Globo. В тот же день она приехала на тренировку к сыну, который тогда готовился к ЧМ-1966. Увидев мать, Пеле тут же бросил тренироваться и побежал к Селесте, чтобы обнять ее. Партнеры по сборной были немного удивлены.
Арантес до сих пор живет в Сантосе – за ней приглядывает дочь Мария Лусия. Селеста не может передвигаться самостоятельно, поэтому Мария Лусия оказывает ей весь необходимый уход.
Маршрут церемонии прощания с Пеле планируется через дом Селесты в Сантосе.
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Фото: Gettyimages.ru/4Imagens / Contributor; instagram.com
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