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Мама Пеле еще жива – недавно ей исполнилось 100 лет! Она не хотела, чтобы сын стал футболистом, а он ради нее прерывал тренировки

Пеле Пеле
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Дочь Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсетях невероятно трогательное фото – на ней ее отец со своей мамой в молодости.

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В силу обстоятельств Селеста Арантес не смогла попрощаться с сыном, недавно ей исполнилось 100 лет. 

Чуть больше месяца назад в инстаграме Пеле появился пост, посвященный дню рождения матери: «Сегодня мы отмечаем 100-летие доньи Селесты. С юных лет она научила меня ценить любовь и мир. У меня есть сотни причин быть благодарным за то, что я ее сын. Делюсь с вами этими фотографиями, с большим волнением отмечая этот день. Спасибо за каждый день рядом с тобой, мама».

Пост был сопровожден ну очень милыми фотографиями:

Известно, что Селеста родилась в штате Минас-Жейрас, но почти сразу после появления на свет Пеле переехала в Сан-Паулу – в поисках лучшей жизни для будущего трехкратного чемпиона мира. Там Пеле отдали в академию клуба «Бауру», а затем форварда приметил «Сантос».

Селеста была не в восторге от увлечений сына – во многом из-за того, что у Дондиньо, отца Пеле, карьера сложилась не такой, какой он себе ее представлял. Он играл в нескольких бразильских клубах (в их числе был, например, «Флуминенсе»), но больших денег футбол не принес. Селеста и Дондиньо поженились в 1939 году, а уже в 1940-м родился Пеле – на тот момент Селесте было лишь 18 лет. В 1996 году Дондиньо умер от острой сердечной недостаточности – ему было 79 лет.

В 1966 году, когда Пеле был уже двукратным чемпионом мира, Селеста получила премию «Мать года» от бразильской газеты O Globo. В тот же день она приехала на тренировку к сыну, который тогда готовился к ЧМ-1966. Увидев мать, Пеле тут же бросил тренироваться и побежал к Селесте, чтобы обнять ее. Партнеры по сборной были немного удивлены.

Арантес до сих пор живет в Сантосе – за ней приглядывает дочь Мария Лусия. Селеста не может передвигаться самостоятельно, поэтому Мария Лусия оказывает ей весь необходимый уход.

Маршрут церемонии прощания с Пеле планируется через дом Селесты в Сантосе. 

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Фото: Gettyimages.ru/4Imagens / Contributor; instagram.com

10 комментариев

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Wasilij Petrow
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Ответ The red debil
Не дай бог никому пережить своих детей, особенно в таком возрасте.
Зато у Пеле всю жизнь была мать - можно было бы сказать ей в утешение.
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Ruscello
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В штате Сан-Паулу есть город Бауру, в городе Бауру есть команда - Атлетико. Вот в этот город семья Пеле и переехала из Трес-Корасойнсе(ш.Минас-Жерайс).
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Андрей Тишков
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Ответ Konstantin Meerov
в этом возрасте приходит смирение. это не в молодости потерять ребенка
Отнюдь. в 20-ом скончался отец в возрасте 69 лет, бабушке на тот момент было 102, как она переживала, до истерики, мы боялись, что она не переживёт. Как итог прожила почти два года и в этом тоже скончалась. И эти почти 2 года были для неё мукой.
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Artem Lod
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Почему написано 2 января 2023?
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Михаэль Баллак
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Ответ Анастасия Прудникова
"Да-да, Селесте удалось пережить своего сына, который и сам дожил до весьма преклонного возраста." - довольно редко так бывает. Обычно у пожилых детей уже нет в живых родителей. Удивительная женщина с крепким здоровьем. Всем бы дожить до таких лет.
А я бы не хотел дожить до 100 лет.Это ужас пережить своих детей.
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Анастасия Прудникова
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"Да-да, Селесте удалось пережить своего сына, который и сам дожил до весьма преклонного возраста." - довольно редко так бывает. Обычно у пожилых детей уже нет в живых родителей. Удивительная женщина с крепким здоровьем. Всем бы дожить до таких лет.
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Semen B
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Ответ The red debil
Не дай бог никому пережить своих детей, особенно в таком возрасте.
Лучше уж в таком возрасте. Но это это из двух зол.
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Konstantin Meerov
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Ответ The red debil
Не дай бог никому пережить своих детей, особенно в таком возрасте.
в этом возрасте приходит смирение. это не в молодости потерять ребенка
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Джонни Сэк
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Ответ The red debil
Не дай бог никому пережить своих детей, особенно в таком возрасте.
Гораздо хуже в более молодом возрасте
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The red debil
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Не дай бог никому пережить своих детей, особенно в таком возрасте.
+43
-7
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