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Алли мучается в «Бешикташе»: в матче с клубом из 3-й лиги его заменили в первом тайме и освистали

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Вернется на свой уровень?

Еще помните Деле Алли? Так вот, дела у некогда одного из самых талантливых английских футболистов идут не очень. 

Его «Бешикташ» к 15-й минуте кубкового матча против «Шанлыурфаспора» (клуб из третьей лиги) горел со счетом 0:2. На 29-й минуте главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш не выдержал и провел двойную замену – одним из двух ушедших с поля футболистов как раз был Деле.

Поле англичанин покидал под жуткий гул трибун – фаны стамбульского клуба не оценили его перформанс.

Без Алли в составе «Бешикташ» перевернул игру. Во втором тайме дублем выстрелил Дженк Тосун, еще по голу забили Жорж-Кевин Нкуду и Ваут Вегорст – в итоге закончили со счетом 4:2. Жедсон Фернандеш, вышедший вместо Деле, отличился ассистом.

Сам Алли не обратил внимания на негатив со стороны фанатов «Бешикташа». На следующий день он выложил в инстаграме фотографии с тренировки, которые подписал так: «Ты спас мне жизнь. Вот почему я буду всегда любить тебя». Обращался Деле, видимо, к футболу. Или к мячу.

После «Тоттенхэма» Деле ушел в «Эвертон», но быстро сдулся. В Турции тоже все плохо

Алли, ярко ворвавшийся в основу «Тоттенхэма» осенью 2015-го, деградирует с каждым годом. Сезон-2019/20 стал последним приличным отрезком карьеры: тогда полузащитник забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 38 матчах за лондонский клуб. 

Дальше англичанин окончательно потерял место в старте «Тоттенхэма». В такой ситуации Деле решил, что ему необходима перезагрузка, и перешел в «Эвертон». Инициатором трансфера стал главный тренер мерсисайдцев Фрэнк Лэмпард.

И там Алли надежд не оправдал. До конца сезона-2021/22 англичанин ни разу не появился в стартовом составе и не совершил ни одного результативного действия. Лэмпард настолько разочаровался в игроке, что избавился от него в первое же трансферное окно – после трех туров АПЛ-2022/23 Деле отправился в аренду в «Бешикташ» с правом выкупа за 8 млн.

В Турции у полузащитника тоже не пошло. В 11 матчах сезона он забил лишь два гола – учитывая способности Деле, не очень убедительный результат.

Если Деле провалится в Турции, то его шансы выйти на старый уровень близки к нулю. Но время на исправление ошибок, кажется, пока есть.

Жизнь Деле Алли – семейная драма. В 13 лет он ушел в другую семью и уже много лет игнорирует биологических родителей

Красивый жест Льориса: провел Деле Алли перед фанами «Тоттенхэма» – чтобы он сорвал аплодисменты

Фото: instagram.com/besiktas; East News/Seskimphoto / Avalon

29 комментариев

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romanisti89
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Джек Уилшер
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кракадил
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протух ананас
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red blue Tyumen’
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Ответ Shikari
А Кейн талант? Нет, у него хорошие физические данные и голевое чутье, и он над этим работает и трудится постоянно
Я об этом и написал
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FRE3StYLER
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Ждём в РПЛ) ну или МЛС
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Shikari
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Ответ red blue Tyumen’
А когда-то у тоттенхэмп была мощная связка Алли - Кейн и Деле котировался намного талантливее Харри
А Кейн талант? Нет, у него хорошие физические данные и голевое чутье, и он над этим работает и трудится постоянно
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Озил, озю и буду озить
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То, что его считают талантливым футболистом - это комплимент Поччеттино. Он скрыл все его недостатки и использовал ограниченные достоинства. Плюс в отличной командой игре "шпор" при аргентинце скрывались недостатки многих игроков. Оказалось, что Бен Дэвис, Фертонген, Алдервейрельд и Роуз - абсолютно средние игроки для АПЛ. Алли туда же, абсолютно средний игрок, да еще и по натуре быдло.
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HellLight
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Даже не знал, что он уже в бешикташе
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Shikari
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26 лет, есть ещё шанс перезапустить карьеру, но явно не в Турции это делать надо было
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Владимир Самсонов
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Интересно с чем связана такая деградация? Не выдержал испытания славой?
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romavor
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сначала к себе возвратиться надо
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might23
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Это всё после видео
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Экочёрт 4000
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а ведь в сезоне 16/17 (в 20 лет) забил 18 голов в АПЛ
для полузащитника космический показатель
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Stewart Downing
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Ответ Maverick_v
Это карма. Отвернулся от родителей, расхлёбывай по полной.
причём тут родители ?
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Stewart Downing
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как так можно хоронить свою карьеру ?
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Kanonir152
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«Алли, ярко ворвавшийся в основу «Тоттенхэма» осенью 201-го»

Столько лет на высшем уровне
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dmitriy
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Ему только 26, так что все шансы есть перезагрузится, к Почеттино ему нужно вернуться, у него он был хорош…….
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proeast
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Лол, ну это же Жозе Моуриньо его в Бешикташ сплавил, у них же типа "конфликт"! 🤓😁😂
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red blue Tyumen’
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А когда-то у тоттенхэмп была мощная связка Алли - Кейн и Деле котировался намного талантливее Харри
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Yri Yrov
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Ответ Maverick_v
Это карма. Отвернулся от родителей, расхлёбывай по полной.
Ты абсолютно неправильно понимаешь термин "карма" родители+футбол+карма=? Советую погуглить
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Николай Маликов
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Ответ Maverick_v
Это карма. Отвернулся от родителей, расхлёбывай по полной.
А ничего что родители первыми от него отвернулись?
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marston
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В фортнайте отыграется
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Artem89S
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На третьем фото Алли выглядит как Девид Блейн, если есть кто из нулевых помнит такого персонажа-мема, то привет)))
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Maverick_v
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Это карма. Отвернулся от родителей, расхлёбывай по полной.
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Free Artist
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Английский Кокорин
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Vermont Bulatkin
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Ответ Ignazio DE Alter
Такой талант, такой потенциал был у него... Жалко очень
А что жалко?Сколько шансов ему давали,просто у человека нет желания,его устраивает и на баночке посидеть в Турции,а потенциал и талант никуда не делся,если бы захотел,мог ещё вернутся в большой европейский футбол.
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