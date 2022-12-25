Алли мучается в «Бешикташе»: в матче с клубом из 3-й лиги его заменили в первом тайме и освистали

Вернется на свой уровень?

Еще помните Деле Алли? Так вот, дела у некогда одного из самых талантливых английских футболистов идут не очень.

Его «Бешикташ» к 15-й минуте кубкового матча против «Шанлыурфаспора» (клуб из третьей лиги) горел со счетом 0:2. На 29-й минуте главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш не выдержал и провел двойную замену – одним из двух ушедших с поля футболистов как раз был Деле.

Поле англичанин покидал под жуткий гул трибун – фаны стамбульского клуба не оценили его перформанс.

Без Алли в составе «Бешикташ» перевернул игру. Во втором тайме дублем выстрелил Дженк Тосун, еще по голу забили Жорж-Кевин Нкуду и Ваут Вегорст – в итоге закончили со счетом 4:2. Жедсон Фернандеш, вышедший вместо Деле, отличился ассистом.

Сам Алли не обратил внимания на негатив со стороны фанатов «Бешикташа». На следующий день он выложил в инстаграме фотографии с тренировки, которые подписал так: «Ты спас мне жизнь. Вот почему я буду всегда любить тебя». Обращался Деле, видимо, к футболу. Или к мячу.

После «Тоттенхэма» Деле ушел в «Эвертон», но быстро сдулся. В Турции тоже все плохо

Алли, ярко ворвавшийся в основу «Тоттенхэма» осенью 2015-го, деградирует с каждым годом. Сезон-2019/20 стал последним приличным отрезком карьеры: тогда полузащитник забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 38 матчах за лондонский клуб.

Дальше англичанин окончательно потерял место в старте «Тоттенхэма». В такой ситуации Деле решил, что ему необходима перезагрузка, и перешел в «Эвертон». Инициатором трансфера стал главный тренер мерсисайдцев Фрэнк Лэмпард.

И там Алли надежд не оправдал. До конца сезона-2021/22 англичанин ни разу не появился в стартовом составе и не совершил ни одного результативного действия. Лэмпард настолько разочаровался в игроке, что избавился от него в первое же трансферное окно – после трех туров АПЛ-2022/23 Деле отправился в аренду в «Бешикташ» с правом выкупа за 8 млн.

В Турции у полузащитника тоже не пошло. В 11 матчах сезона он забил лишь два гола – учитывая способности Деле, не очень убедительный результат.

Если Деле провалится в Турции, то его шансы выйти на старый уровень близки к нулю. Но время на исправление ошибок, кажется, пока есть.

Фото: instagram.com/besiktas; East News/Seskimphoto / Avalon