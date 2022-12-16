Почему на ЧМ есть матчи за третье место, а на Евро – нет. Разбираем историю, главные игры и правила медалей

На ЧМ-2022 в игре за бронзовые медали сойдутся Хорватия и Марокко. Для чемпионатов мира такой матч – всегда особенный: кто-то спорит об их ненужности, а кто-то отмечает постоянную зрелищность.

Когда и как турниры сборных делали матчи за третье место? Почему сборная СССР однажды проиграла его, но все равно получила бронзу? Как сербы и американцы почти сто лет не могут поделить медали? Почему УЕФА уже 40 лет отказывается от этого формата и как все устроено на других континентальных турнирах? Распутываем все это в тексте ниже.

Матча за третье место не было только на двух чемпионатах мира – и об одном из них есть вековая загадка

В 1950 году – первом послевоенном чемпионате – формула не подразумевала определенных матчей за распределение конкретных мест: по ней просто образовалась финальная группа из четырех команд, где лучшей стала сборная Уругвая, а дальше расположились Бразилия и Швеция. Календарь совпал так, что в последнем туре за 1-2 места Уругвай играл с Бразилией, а за 3-4 – Швеция с Испанией.

Еще матча за третье место не было на самом первом ЧМ в 1930 году. Но тут другая история:

• В некоторых источниках утверждается, что такой матч был – и в нем Югославия победила США 3:1. Это ошибочная информация.

• Сербы считают, что третьими стали югославы, и приводят в доказательство привезенную с турнира бронзовую медаль. Плюс такую причину – именно их команда проиграла в полуфинале будущему чемпиону (Уругваю).

• На самом деле по бронзовой медали получили оба капитана – и югославский, и американский. Но ФИФА официально считает третьей на том чемпионате именно сборную США. Вероятно, по общей разнице мячей за турнир – обе сборные уступили 1:6 в полуфиналах, у американцев было 6:0 на групповом этапе, а у Югославии – 6:1.

Есть версия, что югославы отказались от матча за третье место, дико обидевшись на судейство в полуфинале. Аргументы понятны – сделать счет 2:0 им не дали из-за спорного офсайда, зато предпочли его не заметить с мячом Уругвая, а третий гол соперника – просто феерия: мяч вылетел в аут, его оттуда в поле пнул полицейский – и так стал автором голевой передачи. Гол засчитали.

В то же время историки считают, что игра за третье место не была прописана в регламенте изначально. В какой-то степени это даже странно – на четырех Олимпиадах, которые могли служить ориентиром, такой матч уже был. Например, в нем за пару лет до ЧМ-1930 итальянцы напихали 11 голов Египту.

Тем более раз бронзовые медали капитанам США и Югославии вручались, то для чего-то они все же были изготовлены. Неужели лишь для проигравших полуфиналистов?

Краткая история матчей за третье место на ЧМ. Они почти всегда – с обилием голов

• Первая в истории ЧМ игра за третье место состоялась в 1934-м: Германия обыграла Австрию 3:2 в Неаполе в присутствии семи тысяч зрителей (финал посетило в семь раз больше). Первый гол был забит уже на 27-й секунде, а ответный – на 27-й минуте.

• На ЧМ-1958 самыми голевыми в истории стали и матч за третье место, и финал. Франция и ФРГ забили на двоих девять голов (6:3) – покером отметился Жюст Фонтен. А в решающей игре Бразилия выиграла 5:2 у Швеции.

• Но в трех из следующих четырех ЧМ были тоскливые 1:0: чилийцы лишь на последней минуте одолели югославов, за победой немцев над уругвайцами на «Ацтеке» наблюдали 104 тысячи зрителей, а поляки неожиданно обыграли Бразилию.

• Начиная с 1978-го, меньше трех мячей в этих матчах было забито только на прошлом ЧМ, когда Бельгия выиграла 2:0 у Англии в Санкт-Петербурге. В остальных случаях – вторая бронза Польши, 4:0 в первом тайме от Швеции, первые медали хорватов, самый быстрый гол в истории от Хакана Шукюра, пять мячей на двоих от немцев и уругвайцев и другие значимые события. Практически каждый раз было на что посмотреть.

Разговоры об отмене матча за третье место периодически ведутся, но разговорами и остаются – это далеко не самый важный вопрос. Когда президентом ФИФА был Зепп Блаттер, он выступал категорически против отмены и однажды даже поддел президента УЕФА Мишеля Платини:

«Это целое событие, которое не стоит отменять. Я понимаю, когда Платини говорит о том, что этот матч не имеет значения: он дважды в них играл и проигрывал. Матч за третье место – часть чемпионата мира».

Похоже, раньше медали выдавались даже проигравшим матч за третье место

Сейчас все очень просто – золотые медали у победителя, серебряные – у финалиста, а бронзовые – у выигравшего матч за третье место. Всегда ли так было? Не совсем. В разных источниках встречается факт и даже исследования, как сборная СССР стала бронзовым призером на ЧМ-1966, хотя заняла четвертое место.

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Как это возможно? Большая российская энциклопедия говорит , что в период с ЧМ-1966 по ЧМ-1994 чемпионы получали золотые медали, финалисты – позолоченные, победители игры за третье место – серебряные, а проигравшие в этом матче – бронзовые. С 1998 года используется современная система.

Хотя более привычно считать бронзовыми призерами именно тех, кто становился третьими вне зависимости от времени проведения турнира. Во многих публикациях так и происходит. ФИФА же на своем сайте предлагает компромиссное решение – просто подписывает места призерам без всякого обозначения медалей.

На Евро было шесть матчей за третье место, а потом их отменили. Из-за одной провальной игры и плотного календаря

Бронзовый призер на чемпионатах Европы определялся с 1960-го по 1980-й. С Евро-1980 изменился формат турнира – не всего лишь четыре матча (полуфиналы, финал, игра за третье место), а полноценное соревнование с групповым этапом. Победители двух групп выходили в финал, занявшие второе место боролись за бронзу.

Именно тогда состоялся последний для Евро матч за третье место: Чехословакия сыграла с Италией 1:1 и выиграла 9:8 по пенальти. Посмотреть на это в Неаполе пришли всего 24 тысячи человек, игра провалилась и по просмотрам на телевидении. Тот турнир вообще был очень слабым – незрелищным, малопосещаемым и небезопасным: с беспорядками на трибунах и <2 голов в среднем за игру.

С 1984-го бронзовой игры не стало, зато появились полуфиналы по итогам группового этапа, а в дальнейших Евро – четвертьфиналы и даже матчи 1/8-й. И по календарю поначалу просто не хватало места для дополнительной игры – его пришлось бы растягивать.

Но споры по поводу нужности до сих пор возникают. Вот такие матчи за третье место могли бы пройти на каждом из Евро. Красивые вывески:

• 1984: Португалия – Дания;

• 1988: ФРГ – Италия;

• 1992: Швеция – Нидерланды;

• 1996: Англия – Франция;

• 2000: Португалия – Нидерланды;

• 2004: Нидерланды – Чехия;

• 2008: Турция – Россия;

• 2012: Португалия – Германия;

• 2016: Уэльс – Германия;

• 2020: Испания – Дания.

С тех пор проигравших полуфиналистов УЕФА награждал бронзовыми медалями всего дважды: В 2008 году – когда одним из них стала сборная России. И в 2012-м – когда португальцы и немцы все равно сыграли, потому что ранее попали в одну группу (немцы победили).

С 2016-го другие награды кроме золота и серебра на Евро уже не предусмотрены.

Почему на Евро нет матча за третье место? А бронзовые медали вручают?

Сейчас матчи за третье место есть почти во всех континентальных турнирах

• УЕФА не вводит игру за третье место на Евро, но она есть в Лиге наций. В 2019-м Англия и Швейцария голов не забили, но серию пенальти лучше исполнили англичане. Спустя пару лет Бельгия уступила Италии 1:2, что сильно расстроило Кевина Де Брюйне: «Мы всего лишь Бельгия. В составе Италии и Франции 22 первоклассных игрока, у нас ничего подобного нет».

• На Кубке Америки этот матч однажды мелькнул в 1980-х, а затем полноценно появился в 1990-х. Бразилия в них не попадала, но часто побеждали Колумбия и Мексика, а однажды и Гондурас. Помните удаление Лионеля Месси? Это произошло как раз во время зарубы Аргентины и Чили за третье место в 2019-м.

• На Кубке Африки такая игра была всегда за исключением всего нескольких турниров, где она не подходила по формату. Весело не каждый раз, но периодически бывает. Например, в 2022-м за 20 минут до конца Камерун проигрывал Буркина-Фасо 0:3, но умудрился сравнять счет и выиграть в серии пенальти. Схожая история в 1998-м – и опять сборная Буркина-Фасо побеждала 3:0 ДР Конго до 76-й, но сыграла 4:4 и уступила по пенальти.

• На Кубке Азии до недавнего времени такого матча не было только на первых четырех турнирах – из-за формата. Потом они были введены и в основном заканчивались сериями пенальти. Но в 2019 году турнир расширился до 24 команд, а эта игра была исключена из регламента.

• Золотой Кубок КОНКАКАФ в Северной Америке обходится без игры за третье место с 2005 года за исключением лишь одного турнира в 2015-м, где Панама обыграла США по пенальти. Зато в новом турнире Лиги наций КОНКАКАФ такой матч есть – в 2021-м промах в серии пенальти Ельцина Техеды лишил третьей строчки Коста-Рику в матче с Гондурасом.

• В Кубке наций ОФК, где участвуют команды Океании, периодически проходит такой матч, но в последнем розыгрыше в 2016 году он не проводился – так что уступившие в полуфиналах Новая Каледония и Соломоновы Острова бронзу не разыграли.

• На летних Олимпийских играх матч за третье место – неизменная часть программы. В нем трижды участвовала сборная СССР, попадали даже Индия и Ирак, а самый крупный счет в послевоенную эпоху состоялся в 1996 году, где бразильцы с Роберто Карлосом, Роналдо (упоминаемым еще как Роналдиньо), Ривалдо и Бебето разбили 5:0 португальцев c 20-летним Нуну Гомешем.

Фото: globallookpress.com/dpa, x99/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst, Panoramic/ZUMAPRESS.com, David Leah/ZUMAPRESS.com