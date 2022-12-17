Культовая матерная фраза Месси, которой он отпраздновал выход в финал ЧМ. Ее автор – Бьелса в приступе безумия

Vamos Argentina carajo!

Лионель Месси помог Аргентине выйти в финал чемпионата мира, а когда добрался до телефона, опубликовал в соцсетях:

«Вперед, в финал! Мы снова нашли силы для того, чтобы провести отличный матч. Спасибо большое всем, кто верил в нашу команду! Вперед, Аргентина, ##### [блин]!»

«Vamos Argentina carajo!» – именно так выглядит в оригинале последнее предложение из поста Месси.

И это не случайная матерная фраза – она культовая в Аргентине уже больше трех десятков лет.

Бьелса выкрикивал Carajo! после чемпионства «Ньюэллс Олд Бойз». Есть видео – это 10 секунд безумия

В 1990-м, когда Месси было только три года, еще не такой известный за пределами 35-летний тренер Марсело Бьелса привел «Ньюэллс Олд Бойз» – клуб из родного города Лео – к титулу чемпионов Аргентины. Команда играла в привлекательный футбол, ее любили в городе.

Судьбу титула решала игра против «Сан-Лоренсо», закончили 1:1. Одного очка «Ньюэллс» было мало, чтобы забронировать чемпионство, пришлось ждать, как сыграют конкуренты. Но все сложилось – и «Олд Бойз» стали чемпионами.

Как только об этом стало известно, Бьелса побежал к своим трибунам. Забравшись на чьи-то плечи, Марсело взял футболку клуба и стал кричать: «Newell’s сarajo, Newell’s, Newell’s сarajo, сarajo Newell’s, Newell’s!»

Вся безумная натура Эль Локо – уже тогда, за 10 секунд.

Фраза стала культовой и путешествовала вместе с Бьелсой

Момент вошел в историю аргентинского футбола, а фраза стала культовой – особенно среди фанатов «Ньюэллс Олд Бойз».

В Росарио отсылки к ней можно встретить чуть ли не на каждом углу.

Образ самого тренера, который выкрикивает Carajo!, тоже здесь – первоисточник не забыт.

Со временем нетленку подхватили и фанаты других аргентинских клубов – теперь между словами «vamos» и «carajo» можно спокойно подставить название любой местной команды.

Выражение стало легендарным не только для Аргентины, он продолжило путешествовать по миру вместе с карьерой Бьелсы. Особенно фраза прижилась среди болельщиков «Атлетика» и «Лидса» – там Марсело до сих пор очень любят.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach; en.wikipedia.org