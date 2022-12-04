ЧМ-2022 в Катаре
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Жиру установил рекорд по голам за сборную. Кажется, мы знаем, кто его побьет (и когда)

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Оливье Жиру Оливье Жиру
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В матче со сборной Польши Оливье Жиру побил рекорд по количеству мячей за сборную Франции – 52. Больше не забивали ни Анри, ни Платини.  

Вот графика, которую подготовил дата-аналитик The Athletic Марк Кари. 

Но кажется, Жиру вряд ли сохранит трон надолго, учитывая, что близится завершение карьеры. 

Дело не только в возрасте. Мы восхищаемся Килианом Мбаппе на этом ЧМ, а что если чуть шире посмотреть на его путь в сборной Франции? Вы только взгляните на этот темп. 

33 гола за 62 матча. 

Быстрее шел только Мишель Платини. Но у Мбаппе огромный запас по возрасту. 

Он дебютировал за сборную в марте 2017-го, за 5,5 лет забил более 30 мячей. Если не притормозит (а предпосылок к этому мало), то еще через 5 лет установит рекорд. А ведь в этот момент ему будет только 28.

Встречайте новую легенду. 

У Мбаппе феноменальная статистика в сборной Франции. Рекорды, берегитесь

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